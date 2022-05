Nämä olivat Marilyn Monroen viimeiset sanat – taloudenhoitaja näki ikkunasta jotain, mikä sai veret seisahtumaan

Marilyn Monroen kuolemasta on elokuussa kulunut 60 vuotta. Netflixin uutuusdokumentti purkaa yhä mysteerinä pidettyä kuolemaa.

"Sano näkemiin Patille, sano näkemiin presidentille ja sano näkemiin itsellesi, koska olet hyvä tyyppi."

Nämä olivat tiettävästi Marilyn Monroen (1926-1962) viimeiset sanat. Elokuvalegenda lausui ne viimeisessä puhelussaan ystävälleen Peter Lawfordille tunteja ennen kuolemaansa lauantai-iltana 4. elokuuta 1962. Patilla hän tarkoitti Lawfordin vaimoa ja presidentillä John F. Kennedyä, jonka lanko Lawford oli. Monroella huhutaan olleen seksisuhde niin JFK:n kuin tämän veljen Bobby Kennedyn kanssa.

Lawford oli soittanut Monroelle illalla pyytäen tätä päivälliselle. Monroe kieltäytyi vedoten väsymykseensä ja sopersi käyvänsä nukkumaan. Lawford huolestui Monroen voinnista ja soitti tämän taloudenhoitajalle Eunice Murraylle, joka vakuutti Monroen olevan kunnossa. Murray heräsi kuitenkin aamuyöllä huolestuneena ja meni Monroen makuuhuoneen ovelle, joka oli lukittu. Oven alta hän näki puhelinjohdon ja pilkottavaa valoa.

Taloudenhoitaja Eunice Murray löysi Monroen ruumiin.

Hysteerisenä Murray soitti psykiatri Ralph R. Greensonille, joka käski menemään pihalle. Ikkunasta taloudenhoitaja näki tähden alastoman ruumiin sängyn päällä. Greenson rynni paikalle ja rikkoi ikkunan, mutta Monroe makasi elottomana vuoteessaan puhelin vierellään. Lääkäri hälytti paikalle Monroen henkilääkärin, joka vahvisti kuoleman juuri ennen aamuneljää.

Mitä oli tapahtunut?

Aiemmin päivällä 36-vuotias Monroe oli tulvinut energiaa, vaikka oli nukkunut huonosti edeltävän yön. Hän oli pitänyt palavereita ja suunnitellut tulevia projektejaan. Nainen oli tavannut muun muassa valokuvaaja Lawrence Schillerin keskustellakseen tulevista kuvaussessioista ja jutellut ystäviensä kanssa puhelimessa. Hänen psykiatrinsa Greenson oli ollut yhteyksissä tähteen ja huolestunut tämän tilasta sen verran, että pyysi taloudenhoitajaa jäämään yöksi.

Puhelin oli isossa roolissa Monroen elämässä.

– Tiedätkö, mistä olen aina riippuvainen? En tuntemattomista, en ystävistä. Puhelimesta. Se on paras ystäväni. Kirjoitan harvoin kirjeitä, mutta rakastan soitella ystävilleni myöhäistunneilla, kun en saa nukutuksi, Monroe oli aiemmin kertonut brittitoimittajalle.

Kuolinsyyksi kirjattiin unilääkkeiden yliannostus. Kuolinsyyraportissa lukee myös sydämen vajaatoimintaan liittyvä keuhkoverisuonten tukos ja vähäinen turvotus. Tähden uskotaan olleen kuolleena kuutisen tuntia ennen löytymistään.

Monroen viereltä löydettiin 14 lääkepulloa. Monroen ystävätär ja edustaja Patricia Newcomb oli yöpynyt Monroen luona perjantain ja lauantain välisen yön ja viettänyt aikaa talossa pitkälle lauantaihin. Hän ei uskonut teoriaa itsemurhasta.

Monroe menehtyi kotonaan Brentwoodissa Kaliforniassa.

– Tämän on pakko olla onnettomuus. Marilyn oli fyysisesti täydellisessä kunnossa ja voi hyvin. Olimme tehneet suunnitelmia seuraavalle päivälle. Meidän piti mennä elokuviin iltapäivällä, hän sanoi Los Angeles Timesin mukaan.

Marilyn Monroen kuoleman ympärillä on leijunut mysteeri 60 vuoden ajan. Oliko se onnettomuus vai itsemurha? Vai kenties murha? Nyt sitä perkaa Netflixin uutuusdokumentti Marilyn-mysteeri: Unohdetut haastattelut. Emma Cooperin ohjaamassa dokumentissa kuullaan Monroen sisäpiiriläisten antamia unholaan jääneitä haastatteluita.

Dokumentin trailerin perusteella luvassa on paljastuksia, jotka saattavat kuoleman uuteen valoon. Monet todistajat hiljennettiin viimeisten päivien tapahtumista.

Seksisymboli eli uskomattoman elämän, joka kiehtoo vielä vuosikymmenten jälkeen. Hän syntyi Norma Jean Mortensonina Los Angelesissa 1. kesäkuuta 1926. Sukunimi vaihtui Bakeriksi. Hänen äitinsä Gladys Baker sairasti paranoidista skitsofreniaa, ja isäehdokkaita oli useita. Isäänsä risaisen lapsuuden elänyt tyttö etsi koko elämänsä ajan.

– Enköhän minä ollut vikatikki. Äitini ei halunnut minua. Olin todennäköisesti vain hänen tiellään, ja minusta tuli hänen häpeäpilkkunsa, Monroe sanoi myöhemmin.

Kun Norma Jeane oli 16-vuotias, entinen kasvattivanhempi Grace McKeen järjesti nuoren tytön avioon vuonna 1942 naapurin parikymppisen pojan, Jim Doughertyn, kanssa. Norma Jeane sai työpaikan sotatarviketeollisuudesta, ja työpaikalla vieraillut valokuvaaja löysi naisen, jonka matka Marilyn Monroeksi saattoi alkaa.

Naapurinpoika sai jäädä. Mallin työt aloittaneesta Norma Jeanesta alettiin leipoa tähteä. Ensiksi vaihdettiin nimi hohdokkaammaksi yhdessä elokuvastudio 20th Century Foxin Ben Lyonin kanssa. Norma Jeane keksi äitinsä tyttönimen Monroen, ja Marilyn valittiin näyttelijä Marilyn Millerin mukaan.

Marilyn Monroe teki pikkurooleja elokuvissa ja hurmasi elokuvapomoja alan juhlissa. Yksi hullaantuneista oli Hollywoodissa vaikutusvaltainen agentti Johnny Hyde, jonka ehdotuksesta Marilynin hiukset värjättiin platinablondiksi ja kasvoja kohotettiin kauneusleikkauksella.

Hänen kauneusleikkauksensa tulivat julkisiksi vasta 51 vuotta kuoleman jälkeen, kun salatut sairaskertomukset päätyivät huutokaupattaviksi. Niiden mukaan Monroe oli käynyt nenä- ja leukaoperaatioissa. Huhujen mukaan Monroe oli kuullut salaa, kuinka häntä kutsuttiin leuattomaksi ilmestykseksi.

Monroesta tuli supertähti vuonna 1953, kun hän esiintyi elokuvassa Niagara.

Kesällä 1952 filmatun elokuvan lanseerauksen aikana studion PR-osasto toimitti medialle päivittäin uutta materiaalia ja tositietoja sekä keksittyjä paljastuksia näyttelijän elämänvaiheista, myös erilaisia julkisuustemppuja.

Niagaran ensi-illan jälkeen järjestetyssä Photoplay-lehden juhlassa Marilyn nimettiin vuoden parhaaksi uudeksi tähdeksi. Marilyn esiintyi juhlassa erityisvalmisteisessa puvussa, joka oli niin piukka ja kapea, että hänen oli käveltävä lantion liikettä korostavin, äärimmäisen lyhyin askelin.

Norma Jeane Dougherty vuonna 1945 ennen kuin hänestä tuli kaikkien tuntema Marilyn Monroe.

Samana vuonna valmistuivat komediat Herrat pitävät vaaleaveriköistä ja Kuinka miljonääri naidaan. Monroe esiintyi urallaan 30 elokuvassa ja niistä vain 11:ssä hänellä oli keskeinen rooli.

Vaikka Monroe näytti elävän täydellistä elämää, hän kärsi mielenterveysongelmista ja heikosta itsetunnosta. Hänen epävarmuutensa vaikeutti hänen näyttelemistään ja ihmissuhteitaan.

Marilyn Monroe joutui mielisairaalaan vuonna 1961 erottuaan kolmannesta aviomiehestään, kirjailija Arthur Milleristä. Hänen viimeinen elokuvansa Sopeutumattomat (1961) oli Millerin käsialaa. Elokuvan teko oli fyysisesti ja henkisesti rankkaa varsinkin kuvauspaikan, Nevadan polttavan aavikon vuoksi.

Monroe kipuili kuvauksissa oman mielenterveytensä kanssa ja katseli, kuinka hänen aviomiehensä Miller rakastui kuvauksia taltioineeseen valokuvaajaan Inge Morathiin hänen silmiensä edessä. Pian kuvausten jälkeen hänen vastanäyttelijänsä Clark Gable sai sydänkohtauksen ja menehtyi.

Monroe hakeutui mielisairaalaan New Yorkissa pian erouutisen tultua julki. Nainen luuli vain piipahtavansa paikassa hakemassa hoitokeinoa, mutta hänet laitettiin suljetulle osastolle neljäksi päiväksi.

Hänet haki pois sieltä ex-mies, pesäpalloilija Joe DiMaggio. Henkilökunnan vastustuksesta huolimatta Monroe päästettiin vapaaksi.

Vaikka DiMaggion ja Monroen avioliitto kesti vain 9 kuukautta 1954, he pysyivät ystävinä.

Kun Marilyn Monroe menehtyi, Joe DiMaggio järjesti hänen hautajaisensa. Ex-aviomies ei päästänyt hautajaisiin Hollywoodin rikkaita ja kuuluisia eikä Kennedyn klaanin jäseniä.

Monroe sanoi puhelimen olevan paras ystävänsä, josta hän on riippuvainen.

Los Angelesin Westwood Villagen Memorial -hautausmaan kappelissa järjestettyihin hautajaisiin osallistui lopulta vain 23 ihmistä. Sadat fanit, poliisit ja toimittajat ja kuvaajat tungeksivat hautausmaan ulkopuolella.

– Marilyn voi mennä viimeiseen lepopaikkaansa hiljaisuudessa, jota hän aina etsi, Joe DiMaggion kerrotaan selittäneen vähäistä vierasmäärää.

DiMaggio ei koskaan mennyt uudelleen naimisiin Monroen jälkeen. Hän kieltäytyi puhumasta ex-vaimostaan mutta tilasi tämän hautapaikalle ruusuja kolmesti viikossa kuolemaansa asti. Sen lupauksen hän oli aikoinaan antanut Monroelle.

Avioliitto Joe DiMaggion kanssa kesti vain vajaan vuoden.

– Tiesin aina, mikä tappoi hänet, mutten halunnut aloittaa vallankumousta tässä maailmassa. Menen hautaani katuen ja syyttäen itseäni ikuisesti siitä, mitä Marilynille tapahtui, DiMaggio sanoi Dinner With DiMaggio: Memories of an American Hero -kirjansa kirjoittaneille John ja Rock Positanolle.

Hän ei koskaan antanut anteeksi ystävälleen Frank Sinatralle Monroen tutustuttamista Kennedyihin.

Lähteet: Mirror, Vanity Fair, AP, Los Angeles Times, Allure, Far Out Magazine, Country Living, Helsingin Sanomat, Ilta-Sanomat Marilyn -erikoislehti.

Netflix: Marilyn-mysteeri: Unohdetut haastattelut