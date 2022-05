Tänään tv:ssä Cheekistä kertova elokuva, joka sai ilmestyttyään murskakritiikkiä – näin räppäri itse kommentoi karua palautetta

Veljeni vartija kertoo räppäri Jare ”Cheek” Tiihosen ja hänen kaksoisveljensä Jere Tiihosen tarinan lapsuudesta lähtien.

Vappupäivän myöhäisillassa televisiossa nähdään Jare Tiihosen, eli räppäri Cheekin, ja hänen kaksoisveljensä Jere Tiihosen lapsuudesta ja nuoruudesta kertova elämäkertaelokuva Veljeni vartija (2018). Tiihosen veljeksiä näyttelee tuplaroolin tekevä Antti Holma.

JP Siilin ohjaama elokuva sai ilmestyttyään murskakritiikkiä. Muun muassa IS:n elokuvakriitikko Taneli Topelius arvioi elokuvan olevan kärjistetty ja epäselvä ja Helsingin Sanomien kriitikko puolestaan kuvaili elokuvaa ”yhden tähden pakastepizzamainokseksi”.

Jare Tiihonen kommentoi kritiikkiä Ilta-Sanomille tuoreeltaan vuoden 2018 Emma-gaalan punaisella matolla. Palaute ei tullut räppärille yllätyksenä.

– Kuten jo sanoin etukäteen, että yhtä tähteä tästä pukkaa ja sitähän sieltä suurimmaksi osaksi tuli. On ristiriitaista, että olen Snapchatissa, Instagramissa ja Facebookissa saanut tuhansia viestejä siitä, kuinka hyvä elokuva on ollut. Minulle on sanottu, että tuo on paras leffa ja hitto, että oli hyvä, Tiihonen kommentoi.

Tiihonen totesi, että hänen saamansa palautteen ja elokuvakriitikoiden arvioiden välillä on suuri ristiriita.

– Kuulemma leffaa on käyty hyvin katsomassa tällä viikolla, että minulla on tosi hyvä fiilis siitä.

Tiihosen ounastelut osuivat oikeaan. Veljeni vartija oli avausviikonloppunsa katsotuin elokuva, katsojia kertyi ensi-iltaviikonloppuna 33 356.

– Elokuvateattereissa oli viikonloppuna sokka irti! Olemme äärettömän iloisia, että suuri yleisö löysi elokuvan. Mikä hienointa, katsojilta sataa positiivista palautetta elokuvasta, tuottaja Annika Sucksdorff hehkutti tuolloin.

Vuotta myöhemmin elokuva kahmi yleisöäänet Jussi-gaalassa. Veljeni vartija ei ollut ehdolla Jussin saajaksi missään ammattilaisraadin palkintokategorioista.

Jare Tiihonen (kesk.) ja tuottajat Dome Karukoski (vas.) ja Annika Sucksdorff ottivat vastaan Veljeni vartija -elokuvan yleisöpalkinnon Jussi-gaalassa 2019.

Syksyllä 2018 uransa lopettanut Tiihonen piti yleisö-Jussia hyvänä uran päätöspisteenä.

– Nyt noin vuosi elokuvan jälkeen tämä tuntuu hyvältä closurelta. Tuntuu ihanalle, että yleisö on ollut taas mun puolella, kun tätä Jussia on äänestetty, Tiihonen totesi Jussi-gaalassa vuonna 2019.

– Ehdokkuuksia ei ole tullut musiikin urallanikaan oikein muuten kuin yleisön puolelta. Nyt sama jatkuu elokuvan puolella, Tiihonen jatkoi rauhallisen sarkastisesti.

Veljeni vartija Nelosella sunnuntaina 1.5. kello 22.35.