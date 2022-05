Suosikkisarjan asujen sisään jouduttiin ompelemaan ovela yksityiskohta – kuvauksissa törmättiin silti ”haisevaan seuraukseen”

Downton Abbey vilisee upeita vintage-luomuksia ja asusteita, mutta asiantuntija arvostaa eniten, mitä ne kertovat ajasta ja sen muutoksesta.

Downton Abbeysta on lähes mahdotonta puhua mainitsematta puvustusta, sillä se on herättänyt ihastusta paitsi katsojissa myös alan ammattilaisissa. Pukututkija, -suunnittelija ja taiteen tohtori Joanna Weckman kertoo katsoneensa sarjan kahdesti.

– Varmasti jokainen epookkipukusuunnittelusta kiinnostunut on katsonut sarjan. Se on poikkeuksellisen hienosti tehty ja ajalle uskollinen. Monilla katsojilla saattaa olla käsitys, että historiallinen tarkoittaa aina aitoa, mutta asia ei ole niin. Downton Abbey ja vanha Ylpeys ja ennakkoluulo -sarja ovat hyviä esimerkkejä siitä, että on pyritty aitouteen ja onnistuttu.

Downton Abbeyn puvustuksessa kohtaa kaksi maailmaa: prameasti pukeutuva, muotia tarkkaan seuraava yläluokka ja palvelusväki, joka nähdään yksinkertaisissa työvaatteissa.

Vai ovatko ne sittenkään yksinkertaisia? Palataan siihen hiukan myöhemmin.

Pukusuunnittelija Anna Robbins (oik.) huolehtii tiiminsä kanssa asujen istuvuudesta Downton Abbey -elokuvan kuvauksissa.

Pukusuunnittelija Anna Robbinsin luonnos Lady Maryn iltapuvusta. Valmis asu näkyy jutun ensimmäisessä kuvassa.

Downton Abbeyn ensimmäinen pukusuunnittelija Susannah Buxton on kertonut lukeneensa jaksojen käsikirjoituksen aina 4–5 kertaa saadakseen käsityksen kohtauksista ja niissä olevista hahmoista. Pelkästään taustatyöhön upposi satoja työtunteja ennen jokaista kautta.

– Käytän suunnittelussa apuna valokuva-arkistoja, kirjoja vaatteiden historiasta, museoiden kokoelmia ja tunnettuja esikuvia. Esimerkiksi Lady Marylle hain vaikutteita Chanelista ja Violet Crawleylle kuningatar Marysta, hän on kertonut Timen haastattelussa.

Sarjan ensimmäisillä kausilla noin kolmasosa puvuista tehtiin ja valtaosa kunnostettiin vanhoista. Pieni osa puvuista oli täysin alkuperäisiä vintage-vaatteita. Vanhoja pukuja ei haurauden vuoksi voinut pestä, joten niiden sisään jouduttiin ompelemaan hikilaput.

– Kyllä, me haisemme, Daisya näyttelevä Sophie McShera myönsi Daily Mailin haastattelussa.

Violet Crawleyn asut kertovat hänen luonteestaan. Hän ei luovu edvardiaanisen muodin mukaisista korseteista, vaikka 1920-luku olisi sen sallinut.

Uudessa elokuvassa Tomin (oik.) tennisasuna nähdään lyhythihainen paita, joka ei olisi aiemmin ollut sallittu.

Sarjan alku sijoittuu vuoteen 1912, joka on Weckmanin mukaan erityisen kiinnostava ajankohta.

– Tuolloin naiset alkoivat luopua vanhoista edvardiaanisen tyylin jäykistä luutetuista korseteista. Look oli ollut vuosisadan vaihteessa hyvin kurvikas, mutta vähitellen hameet alkoivat lyhentyä ja niistä tuli suoralinjaisempia. 1920-luvulle tultaessa suuret leveälieriset hatut pienenivät.

Yläluokan naisten asuissa oli tuohon aikaan usein sifonki tai pitsikangas päällimmäisenä, ja ne olivat moniosaisia tai kiedottuja. Vyötärö sijaitsi korkealla.

– Orientalismi oli muodissa, ja esimerkiksi suunnittelija Paul Poiret teki itämaishenkisiä asuja. Läpinäkyviä, silkkisiä kankaita pidettiin tuohon aikaan feminiinisinä, Weckman sanoo.

Miesten yläluokan pukeutuminen ei erottunut samalla lailla kuin naisten. Ylellisyys näkyi materiaaleissa ja pienissä yksityiskohdissa, kuten leikkauksissa.

– Miesten puku alkoi hahmottua jo 1800-luvun puolivälissä. Peruselementit ovat olleet sen jälkeen pitkät housut, takki ja liivi. Erisäätyiset miehet pukeutuivat hyvin samalla lailla, mutta naisilla säädyn mukainen pukeutuminen oli visuaalisempaa.

Maailmansodan syttyminen vaikutti pukeutumiseen, mikä on nähtävissä myös Downton Abbeyssa. Materiaalipulan vuoksi säätyläisväestökin joutui kierrättämään.

– Asuista tuli yksinkertaisempia ja käytännöllisempiä. Niissä oli helpompi liikkua. Kun miehet lähtivät rintamalle, naiset joutuivat tekemään perinteisiä miesten töitä. Myös yläluokan naisille tuli mahdollisuus siirtyä työelämään.

Sarjassa nähdään toisella kaudella Sybil perinteisessä sairaanhoitajan asussa ja Edith ajamassa traktoria housut jalassa.

Sodan vaikutus näkyi pukeutumisessa myös sen jälkeen, ja esimerkiksi korsetti ei palannut enää käyttöön. Edvardiaaninen maailma oli katoamassa, ja vyötärölinja laski alemmas.

Koko naisvartaloihanne muuttui: kurvikkaasta daamista tuli rinnaton ja lantioton kapea nuori nainen.

– Kukaan ei synny muodin muottiin, ja naisten vartaloita on muokattu valtavasti historian aikana. Tuolloin alettiin käyttää litistäviä, kumisia alusvaatteita, joilla saatiin kapea linja, Weckman sanoo.

Sarjan näyttelijät huomasivat muutoksen puvustuksessa.

– Sarjan alussa vaatteet tuntuivat melko rajoittavilta, mutta myöhemmillä kausilla saatoin pitää rooliasua päivän ja miettiä vaihtaessani omat vaatteeni, että voisin oikeastaan viedä rooliasuni kotiin, Lady Marya näyttelevä Michelle Dockery on kertonut.

Sodan kaiku on läsnä Lady Maryn hääasussa vuonna 1920. Valkoinen mekko on hyvin pelkistetty, joskin Weckman on pannut merkille erään ajasta poikkeavan yksityiskohdan.

– Tuohon aikaan huntu oli yleensä alempana otsalla, ihan kuten hattumuotikin. Tässä on varmaan tehty tietoinen päätös hunnun paikasta ja ehkä haettu hahmoa ja hänen luonnettaan.

Sarjan kolmannella kaudella sodan läheisyys näkyy Lady Maryn häämekossa.

Hahmojen piirteitä pyritään tuomaan sarjassa esiin heidän pukeutumisessaan. Lady Maryn asuissa on hillittyjä kuvioita, mutta voimakkaita värejä, kuten viininpunaista.

Lady Edith sen sijaan pukeutuu pehmeämpiin väreihin ja kukkakuvioihin. Hahmon kehityskaari on näkyvissä puvustuksessa.

– Alussa Edithillä on asuja, joka eivät aina ihan onnistu. Kun Edithin itsevarmuus kasvaa, se näkyy myös hänen pukeutumisessaan, Weckman sanoo.

Lady Sybil on perheen nuorin ja vapaamielisin. Se näyttäytyy boheemina tyylinä. Myös Maggie Smithin näyttelemän Violet Crawleyn puvut ilmentävät hänen luonnettaan. Dramaturgisella elementillä tehdään selväksi hänen ajatuksensa modernista ajasta.

– Hän suosii sinnikkäästi edvardiaanista muotia, eikä vaihda sitä. Tyyli pehmenee vähän sarjan edetessä, ja vyötärölinja laskee hieman, mutta tyyli on silti enemmän 1910- kuin 1920-lukua. Toki se on inhimillistä, sillä usein ihmiset jumiutuvat oman nuoruutensa pukeutumiseen tai meikkityyliin.

Erilaisiin tyyleihin on myös käytännön syy.

– Hahmot ovat kohtauksissa paljon yhdessä. Halutaan, että he näyttävät erilaisilta kuvissa.

Aluksi Lady Maryn asuissa oli voimakkaita värejä, Lady Edithin ei.

Lady Sybilin haaremihousut enteilivät naisten vapautumista.

Sarjan ja elokuvien puvustus poikkeavat jonkin verran toisistaan. Elokuvien budjetti oli suurempi ja asujen etsimiseen enemmän aikaa. Yli puolet ensimmäisen elokuvan puvuista oli aitoa vintagea. Koruja käytettiin paljon: Lady Mary kantoi Swarovskin kristalleja, Lady Violet 16,5 karaatin timantteja.

Syy näyttävien kokonaisuuksien taustalla liittyy myös formaattiin.

– Tv-sarjassa on vähemmän kokokuvia, kun taas elokuvassa kuvataan lähempää, ja laajoja kuvia on enemmän. Elokuvissa asioita tehdään siis isommin, ja esimerkiksi tanssiaiset olivat massiiviset, Weckman sanoo.

Uusi elokuva sijoittuu 20- ja 30-luvun vaihteeseen, ja siinä näkyy 20-luvun edetessä rentoutunut pukeutuminen. Prässit tulivat housuihin, ja etenkin miesten vaatetus alkoi muuttua väljemmäksi.

– Esimerkiksi uuden elokuvan tenniskohtauksessa Tomilla on lyhythihainen paita, joka ei olisi ollut sopivaa vielä 10 vuotta aiemmin.

Weckmanin mukaan kiinnostavimpia ovatkin asut, joilla on muitakin merkityksiä kuin vain hahmon ulkomuoto.

Tällaiset ovat Sybilin kartanoa kohauttaneet haaremihousut, jotka kurkistivat tulevaan maailmaan ja naisten emansipaatioon.

Palvelusväen pukeutuminen näyttäytyy tavalliselle katsojalle yläluokkaan verrattuna yksinkertaisena ja tylsänä. Juuri palvelusväen puvustus on kuitenkin Weckmanin mukaan ”järkyttävän hienoa”.

– Siinä näkyy hierarkia hienosti. Asuissa on pieniä yksityiskohtia, kuten avarampi kaula-aukko tai pehmeämpi materiaali.

– Heti alussa näkyy, kuka on tarkoitettu katsottavaksi. Daisy on täysin näkymätön, hänellä on vaatimattomimmat vaatteet, eikä hänen ole tarkoitus näkyä kartanossa. Kun ihmisten asema muuttuu, se näytetään pienillä asioilla puvuissa, hän sanoo.

Daisyn asut on tarkoitettu tekemään hänestä huomaamattoman.

Kartanon palvelusväen asuista näkyy hierarkia. Niissä on yksityiskohtia, joiden perusteella tietää, kuka on kulloinkin tarkoitettu katsottavaksi.

Usein ajatellaan, että puku on parhaimmillaan ollessaan ”näkymätön” eli huomio ei kiinnity siihen. Katsoja ei välttämättä tajua, kuinka paljon puvulla voidaan vaikuttaa siihen, miten roolihahmo koetaan.

– Downton Abbeyn puvustus on hienoa ajankuvaa, mutta siinä on myös kerroksellisuutta, joka hahmottuu vain tarkasti sarjaa katsomalla, Weckman sanoo.