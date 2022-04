80-luvun teini-ikoni sairastui bulimiaan ja jätti Hollywoodin – ulkonäkö sai rumaa pilkkaa unelmatehtaan pomoilta

Breakfast Clubin tähti Ally Sheedy lähti Hollywoodista huippuvuosiensa jälkeen. Sittemmin hän on ottanut tiukasti kantaa alan seksismiin ja väärinkäytöksiin.

Hollywoodin 1980-luvun teini-ikoni Ally Sheedy, 59, joutui jo uransa alussa tottumaan seksismiin.

Yhdessä ensimmäisistä koe-esiintymisistä kävi selväksi, että alle kaksikymppisen Sheedyn reidet ja takamus uhkasivat tulla uran tielle. Ohjaaja piti kyllä näyttelijästä, mutta hänen vartalonsa ei tämän mielestä sopinut rantakohtaukseen.

Sheedy painoi tuolloin 58 kiloa.

Usea samanlainen kohtaaminen johti laihdutuskierteeseen. Sheedy oppi, ettei taidoilla voinut menestyä, sillä ulkonäkö ratkaisi. Siis se, mitä mieltä miehet olivat hänestä.

– Minussa oli seksuaalisesti jotakin sellaista, mikä ei myynyt. Minun oli haastavaa aloittaa, mutta nykypäivän nuorille naisille se näyttää lähes mahdottomalta.

Kokemuksistaan hän kertoi 2018 julkaistussa esseessään, joka on osa Roxane Gayn Not That Bad: Dispatches From Rape Culture -kirjaa.

Suositut nuorisoelokuvat nostivat pinnalle ns. kakarajoukon, johon Ally Sheedy kuului. John Hughesin ohjaamassa Breakfast Clubissa (1985) Sheedy (oik.) näytteli erikoista Allisonia.

Sheedy päätyi kuitenkin valloittamaan Hollywoodin. Hän oli osa kakaralaumaksi kutsuttua nuorten tähtien joukkoa, johon kuuluivat muiden muassa Emilio Estevez, Rob Lowe, Demi Moore ja Molly Ringwald.

Oxford Blues (1984), Breakfast Club (1985) ja Treffit Elmossa (1985) olivat hittejä, joiden vuoksi parikymppiset näyttelijät haluttiin kaikkialle. Sheedy oli alun hankaluuksien jälkeen matkalla supertähdeksi.

Nuorisoelokuvien jälkeen tuli silti rooleja filmeissä, jotka eivät pärjänneet kummoisesti. Vuonna 1989 Sheedy sai Heart of Dixiestä huonoimman näyttelijän ehdokkuuden Razzie-gaalassa. Seuraavan vuoden trilleri Fear ei päätynyt edes teatterilevitykseen. Pian näytti siltä, että Sheedy katosi elokuvamaailmasta, mutta asia ei kuitenkaan ollut niin. 1990-luvulla näyttelijän ura jatkui pienten budjettien tuotannoissa, poissa Hollywoodin valokeiloista.

Treffit Elmossa (1985) oli hitti. Siinä nähtiin kakaralauman Ally Sheedy (vas.), Judd Nelson, Emilio Estevez, Demi Moore, Rob Lowe ja Andrew McCarthy. Mukana oli myös Mare Winningham (toinen oik.).

Sheedy on myöhemmin kertonut kääntäneensä selkänsä Hollywoodille, sillä suosionsa huippuvuosina hän sairasti bulimiaa ja oli koukussa unilääkkeisiin. Ystävä ja kollega Demi Moore puuttui asiaan, minkä seurauksena Sheedy hakeutui hoitoon. Tuolloin Sheedy tapaili Bon Jovin kitaristia Richie Samboraa, jota hän on myöhemmin syyttänyt lääkeriippuvuudestaan.

Flopanneiden elokuvien vuoksi oviakin oli alkanut sulkeutua. Sheedy ei kuitenkaan halunnut pakottaa itseään ahtaaseen Hollywood-muottiin. Hän koki leffatähteyden tarkoittavan sitä, että hän saisi tehdä vain tietyntyyppisiä rooleja ja joutuisi ”nuolemaan takapuolia”.

Sheedy jätti Hollywoodin ja muutti takaisin kotikaupunkiinsa New Yorkiin.

High Art -elokuvan (1998) rooliinsa Sheedy ammensi materiaalia aiemmasta unilääkeriippuvuudestaan. Hän näytteli huumeita käyttävää valokuvaajaa, joka rakastuu nuoreen harjoittelijaan (Radha Mitchell).

Vuonna 1998 Sheedy näytteli valokuvaajaa indie-elokuvassa High Art. Se on yksi hänen kolmesta suosikkiroolistaan.

Kaksi muuta ovat Breakfast Clubin Allison ja tuorein rooli Disney+:n Single Drunk Female -sarjassa (2022–). Siinä Sheedy näyttelee yksinhuoltajaa Carolia, jonka raikulitytär (Sofia Black-D’Elia) muuttaa takaisin äitinsä luo. Tytärtä uhkaa vankila, ellei tämä raitistu.

Vanity Fairin haastattelussa 59-vuotias Sheedy kertoi jo uskoneensa, ettei saisi enää näytellä itselleen merkityksellisiä rooleja. Se oli surettanut näyttelijän työtä rakastavaa Sheedyä.

Sheedy ja Sofia Black-D’Elia ovat äiti ja tytär Simone Finchin luomassa Single Drunk Female -uutuussarjassa.

Sheedy on tosielämässäkin äiti. Hänellä on 28-vuotias poika Beckett avioliitostaan näyttelijä David Lansburyn kanssa. Kuusitoista vuotta naimisissa ollut pari ilmoitti erostaan toukokuussa 2008.

Tv-työn lisäksi Sheedy opettaa näyttelemistä. Toisinaan oppilaat tunnistavat hänet. Se ei Sheedyä haittaa, sillä hän haluaa puhua avoimesti kokemuksistaan alalla.

Ally Sheedy vuonna 2011.

– Koen oppilaat hengenheimolaisiksi, koska he ovat samanikäisiä kuin minä työskennellessäni. Kerron heille kaiken, mitä olisin itse toivonut tienneeni! Sheedy totesi People-lehdelle.

Sheedy on ottanut julkisesti kantaa ex-studiopomo Harvey Weinsteinin tapaukseen ja alalla paljastuneisiin väärinkäytöksiin.

– On näyttelijöitä, jotka ovat ilmaisseet ”tukensa” Weinsteinista kertoneille naisille, mutta ovat itse syyllistyneet samankaltaiseen käytökseen. Se on heille hyvää PR:ää, mutta alalla on useita valehtelijoita, Sheedy kirjoitti vuonna 2018.

Sheedy syytti myös useita ohjaajia ja tuottajia osallisuudesta rikoksiin. Henkilöitä hän ei nimennyt.

– Minulla ei ole tarpeeksi oikeusjuttuun, mutta minulla on tarpeeksi särkyneeseen sydämeen ja sieluun. Mikään ei tule muuttumaan Hollywoodissa, Sheedy totesi kirjoituksensa lopuksi – ja toivoi samalla olevansa väärässä.

Single Drunk Female, Disney+