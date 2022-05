Downton Abbeyn esikuvan tarinat ovat tv-sarjaa hurjempia. Nykyään Highclaren kartanoa isännöi kuningatar Elisabetin kummipoika Carnarvonin kahdeksas jaarli George Herbert puolisonsa kreivitär Fiona Herbertin kanssa.

Downton Abbeyta kuvattiin Highclere Castlen historiallisessa miljöössä. Sarjan kertomukset häviävät sen tositarinoille.

Aloitetaan kuuluisimmalla.

Huhtikuussa 1923 Carnarvonin viides jaarli, George Herbert, teki kuolemaa Kairon Continental-Savoy-hotellissa. Pari viikkoa aiemmin hän oli silpaissut partaveitsellä moskiitonpuremaan poskellaan. Seurasi tulehdus ja verenmyrkytys.

Jaarli oli maineensa huipulla. Hän oli vuosia rahoittanut arkeologi Howard Carterin kaivauksia Luxorin kuninkaiden laaksossa. Tulokset jäivät laihoiksi. Jaarli lupasi Carterille rahoituksen enää yhdelle kaivuukaudelle.

Carnarvonin viides jaarli George Herbert (1866–1923) kiirehti Kairoon, kun hänen tukemansa kaivuuhanke tuotti tulosta. Kuvassa vasemmalta herra Callender, Lady Evelyn Herbert (1901–1980), arkeologi Howard Carter, lordi Carnarvon ja Alfred Lucas.

Marraskuussa 1922 saapui sähke.

”Viimein olemme tehneet ihmeellisen löydyn laaksosta”, Carter kirjoitti.

Viidennen jaarlin rahoittamien kaivausten avulla löytyi Tutankhamonin hauta.

Jaarli kiirehti ollakseen paikalla, kun Carter murtaisi muinaisen hallitsijan Tutankhamonin haudan sinetin. Koskaan ennen Egyptissä ei oltu löydetty ryöstämätöntä kuningashautaa. Se oli maailmansensaatio.

Jaarli käväisi vielä kotona Highcleressa ennen kuin palasi viimeisen kerran Egyptiin. Matkaseurakseen hän otti tyttärensä Evelynin.

Carnarvonin kreivitär Almina sai tiedon miehensä sairastumisesta sähkeellä Evelyniltä. Almina oli toimen ihminen. Ensimmäisen maailmansodan aikana hän muutti Highcleren sotasairaalaksi, jota itse johti.

Almina varasi lentokoneen ja määräsi perhelääkärin mukaansa. Kaksikko lensi ensin Pariisiin, matkasi junalla Lyoniin ja lensi sieltä Kairoon.

Alminan omaisuudella oli maksettu Highcleren ylläpitoa ja Carterin kaivauksia. Virallisesti hän oli Frederick Wombwellin ja tämän ranskalaisen vaimon Marie Boyerin tytär. Yleisesti kuitenkin tiedettiin, että Alminan oikea isä oli upporikas pankkiiri Alfred de Rothschild.

Alfredin rahojen ansioita oli, että seurapiireissä sivuutettiin juorut Alminan syntyperästä ja hän löysi miehen vanhasta vallassuvusta. Kun poikamiehenä pysytellyt pankkiiri kuoli, Almina sai valtaosan perinnöstä.

Nuorena Alminaa kuvattiin pieneksi ja sieväksi. Iän myötä kasvoi arvostus hänen jääräpäiseen tahtoonsa ja organisaatiokykyynsä.

Jaarlin kiinnostus Egyptiin alkoi auto-onnettomuudesta. Se lopetti innokkaan moottoriharrastuksen. Jaarlin jalan lisäksi kärsivät keuhkot. Lääkäri suositteli hänelle talviksi lämmintä ilmanalaa.

Jaarli oli ennestään innokas matkailija. Hänen kiinnostuksensa kohdistui nyt arabimaahan, jossa britit pitivät ylivaltaa. Hän halusi tietää enemmän sen menneisyydestä.

Suvulle kertyi muitakin yhteyksiä Lähi-itään. Jaarlin velipuoli, diplomaatti ja tiedustelu-upseeri Aubrey Herbert toimi alueella ensimmäisessä maailmansodassa. Hänen kumppaneihinsa kuului brittisissi T.E. ”Arabian” Lawrence.

Aubrey Herbert oli aiemmin toiminut Albaniassa, jossa hänelle tarjottiin maan kruunua kahdesti. Britannian pääministeri antoi ohjeen kieltäytyä.

Jaarlin perillinen Henry soti ratsuväessä nykyisessä Irakissa ja Syyriassa.

Britannian kuningaskin lähetti rohkaisuviestin jaarlin sairasvuoteelle. Kokenut Almina valvoi hoitajana miehensä vuoteen äärellä.

Mikään ei auttanut. Varhain aamulla 5. huhtikuuta 1923 Carnarvonin jaarli sanoi hiljaa:

– Kuulen kutsun, valmistaudun.

Ja kuoli.

Samalla hetkellä hänen uskollinen Susie-koiransa ulvahti ja heitti henkensä Highcleressa. Nykyinen isäntä, kahdeksas Carnarvonin jaarli kertoo tarinaa edelleen. Hänenkin nimensä on George Herbert.

Jatkossa kannattaa olla tarkkana. Herbertin suvun päämiehen nimi on näet aina joko Henry tai George. Suvussa kulkee myös toinen arvonimi, Porchesterin paroni. Vanhin poika käyttää sitä, kunnes perii jaarlin arvon.

Oikeuskansleri Robert Sawyer rakennutti Winchesterin piispojen kesäpalatsin perustuksille uuden kartanon 1600-luvun lopulla. Hänen kuoltuaan Highclere siirtyi tytär Margaretille ja tämän puolisolle Thomas Herbertille. Näin kartano päätyi nykyiselle suvulleen. Kuvassa Highclere Castle vuonna 1895.

Thomas Allom suunnitteli salongin 1860-luvulla.

– Täällä on niin paljon historiaa. Olen onnellinen, kun saan elää täällä, kreivitär Fiona Herbert on sanonut Highclere Castlesta

Highclere Castle sijaitsee Hampshiressä Englannin etelärannikolla. Vaikka ”castle” tarkoittaa linnaa, kartano on oikeampi kuvaus mahtipontisesta rakennuksesta.

Keskiajalla Winchesterin piispat rakensivat paikalle kesäpalatsinsa. Nykyisen jaarlin mukaan sen jäänteet ovat yhä rakennuksen sydän.

Uskonpuhdistuksessa palatsi ja tilukset vietiin kirkolta. Ne vaihtoivat omistajaa monesti ennen kuin tuli Englannin oikeuskanslerin Robert Sawyerin vuoro 1670-luvun lopulla. Hän rakennutti vanhan palatsin perustuksille uuden kartanon.

Pembroken kreivitär Margaret Herbert (1657–1706) peri Highcleren isältään.

Sawyer ei jättänyt miespuolisia perillisiä, joten Highclere siirtyi hänen tyttärelleen Margaretille ja tämän puolisolle Thomas Herbertille, Pembroken jaarlille. Näin se päätyi nykyiselle suvulleen.

Jaarlin arvonimi periytyy aina vanhimmalle pojalle. Thomasin ja Margaretin nuorempi poika Robert ei sitä saanut, mutta sai Highcleren. Seuraavaksi vuorossa oli Robertin veljenpoika Henry Herbert.

Tästä vaikutusvaltaisesta poliitikosta tuli ensimmäinen Carnarvonin jaarli vuonna 1793. Carnarvon tunnetaan nykyisin Caernarfonina, walesilaisena pikkukaupunkina. Herbertin suvulla ei ollut sinne yhteyksiä. Kyseessä oli kunnianimitys, joka oli ollut kahdesti aiemminkin käytössä.

Kirjailija William Cobbett ihastui Highclereen vierailullaan vuonna 1821.

”Mielestäni täällä on kaunein puisto, jonka olen nähnyt. Kukkulat ja notkelmat vuorottelevat hienosti”, Cobbett kirjoitti.

Yksi puute oli.

”Talosta en niin välitä, vaikka sinne varmaan mahtuisi puoli kylää.”

Muut kuvailivat päärakennuksen silloista muotoa ”latteaksi”.

Kolmas jaarli ryhtyi korjaamaan asiaa 1840-luvulla. Hän pyysi maineikkaalta arkkitehdiltä Charles Barrylta suunnitelman rakennuksen uudistamiseksi. Barry piirsi Lontoon parlamenttitalon uusiksi ja käytti samoja ideoita Highcleressakin. Uuden kartanorakennuksen tornit muistuttivat Westminsterin parlamenttirakennusta.

Mahtikartanoiden uudelleen muotoilu oli tavallista. Teollisen vallankumouksen pohatat rakensivat omia luomuksiaan. Jos rahkeet riittivät, vanhat suvut lähtivät kilpaan mukaan.

Carnarvonin jaarlien rahat riittivät toistaiseksi.

Nykyisin Highclere Castle on suosittu turistikohde.

Arkkitehti Charles Barry piirsi Westminsterin parlamenttitalon uusiksi ja käytti samoja ideoita liian latteaksi kuvaillussa Highcleressakin.

Highcleressä on upea puutarha, jota turistit pääsevät nykyisin ihailemaan.

He olivat niitä, jotka yhä päättivät Britannian asioista. Vuonna 1866 neljäs jaarli kutsui kartanoon merkittävimmän kanadalaisen poliitikon John A. Macdonaldin ja kaksi tämän kollegaa.

Carnarvonin neljäs jaarli Henry Herbert (1831–1890) oli vahvasti mukana politiikassa.

Jaarli Henry Herbert oli Britannian siirtomaaministeri. Yhdysvaltojen erosta emomaasta oli jo miespolvia, mutta Kanadan asema oli yhä epäselvä. Highcleressa laadittiin teksti Brittiläisen Pohjois-Amerikan asetukseen. Kun Kanadan liittovaltio seuraavana vuonna perustettiin, se toimi ohjekirjana pääministeri Macdonaldille.

Neljäs jaarli oli tulinen mies. Hän erosi poliittisten kiistojen vuoksi kerran ministerin ja kerran Irlannin kenraalikuvernöörin virasta.

Suvun merkitystä kuvaa, että kuningatar Viktoria tarjoutui hänen tyttärensä kummitädiksi. Kuningattaren auttamishalu heräsi, kun lapsen äiti menehtyi synnytyksessä.

Nykyisen kahdeksannen jaarlin, George Herbertin, kummitäti on kuningatar Elisabet.

Toissa vuonna tv-haastattelussa kahdeksas jaarli kertoi, että hänen isoisänsä ei jaksanut kiinnostua viidennen jaarlin Egyptissä tekemistä löydöistä. Kun tieto isän kuolemasta Kairossa tuli, hänen poikansa oli upseerina Intiassa. Tieto odotettua nopeammasta jaarlin asemasta oli järkytys armeijaurasta haaveilleelle nuorelle miehelle.

Tilannetta eivät helpottaneet kertomukset ”faaraon kirouksesta”. Oli huomattu, että Tutankhamonin jalassa oli samankaltainen murtuma kuin se, jonka viides jaarli oli saanut auto-onnettomuudessa. Myös muumion ja jaarlin ulkonäössä keksittiin yhtäläisyyksiä. Oliko faaraon inkarnaatio palannut löytymään edeltäjänsä ja kuollut sitten itse?

”Vaikka olinkin skeptinen, en voinut kumota tarinaa kirouksesta suoralta kädeltä”, kuudes jaarli kirjoitti.

Highcleren sisätilat huokuvat historiaa. Ruokasali on tuttu myös Downton Abbeyn katsojille.

Carnarvonin kuudes jaarli Henry Herbert (1898–1987) ei kiinnostunut isänsä Egyptin-löydöistä. Hän haaveili urasta armeijassa ja palveli kahdessa maailmasodassa. Kuva on otettu vuonna 1940.

Kuudes jaarli oli mukana kahdessa maailmansodassa, ensimmäisessä ratsuväessä ja toisessa kotimaan esikunnissa.

Hänen poikansa, jälleen Henry, palveli toisessa maailmansodassa Pohjois-Afrikassa ja Italiassa. Sen jälkeen hän opiskeli maataloutta. Highcleren suuria peltoja näet viljeltiin edelleen.

– Viljelys on taas ollut käynnissä siitä asti, kun isä palasi sodasta, nykyinen jaarli kertoi haastattelussa vuonna 2020.

Isän nuoruuden ystäviin kuului kuningatar Elisabet. Jopa romanssista on vihjailtu, mikä kiistettiin jyrkästi.

– Heitä kiinnostivat samat asiat. He kuuluivat kumpikin sodan kokeneeseen sukupolveen, nykyinen jaarli kertoi viime vuonna Daily Telegraphille.

– Heitä yhdistivät rakkaus maaseutuun, villieläimiin ja hevosiin. Isällä ja kuningattarella oli sama intohimo joka yksityiskohtaan hevosten kasvatuksessa.

Nykyisen jaarlin isä huolehti kuningattaren omistamista kilpahevosista.

–Heistä otettiin kerran kuva hurraamassa yhdessä hevoselle nimeltä Highclere.

Hevosmies Henry Herbertistä tuli seitsemäs jaarli vuonna 1987 ja hänen pojastaan Georgesta kahdeksas jaarli vuonna 2001.

Seitsemäs jaarli Henry Herbert (1924–2001) oli kuningatar Elisabetin nuoruudenystävä.

Carnarvonin kahdeksas jaarli George Herbert vaimonsa Fionan kanssa.

Nykyinen jaarli syntyi vuonna 1956. Hänen äitinsä Jean Wallop oli Yhdysvaltain Wyomingista. Silti Georgen vanhemmat olivat etäistä sukua.

Jeanin isoisä Oliver Wallopin isä oli Portsmouthin jaarli ja äiti Carnarvonin kolmannen jaarlin tytär. Koska perimysjärjestyksessä oli kaksi vanhempaa veljeä, Oliver muutti ratsutilalliseksi Wyomingiin. Kävi kuitenkin niin, että kummatkin isoveljet kuolivat ensin ja hänestä tuli sittenkin Portsmouthin jaarli.

Kahdeksas jaarli George on ollut naimisissa kahdesti. Ensimmäisestä liitosta Jayne Wilbyn kanssa hänellä on tytär Saoirse ja poika, jälleen George, jonka odotetaan perivän jaarlin arvon.

Toisen liittonsa kahdeksas jaarli solmi vuonna 1999 Fiona Aitkenin kanssa. Heillä on poika Edward.

Nykyinen kreivitär Fiona on kirjoittanut useita teoksia Highcleresta.

– Täällä on niin paljon historiaa. Olen onnellinen, kun saan elää täällä, hän sanoi British Heritage -lehdelle.

Aivan lintukotomaista elämä ei ole. Pari vuotta sitten brittilehdissä kirjoitettiin kreivitär Fionan ja jaarlin kahden vanhemman lapsen jäisistä väleistä.

Kartanon maille kuljetaan kaariportin läpi.

Puutarhaa reunustavan muurin juurella kasvaa laventelia.

Highcleressa on kuvattu useita tv-sarjoja ja elokuvia.

Dowtown Abbeyn ohella tunnetuin sarja on komediallinen Kyllä Jeeves hoitaa. Siellä kuvattiin kohtauksia Kevin Costnerin tähdittämään Robin Hoodiin ja Stanley Kubrickin ohjaamaan Eyes Wide Shutiin.

Jaarlin mukaan Dowtown Abbey oli onnenpotku.

– Käsikirjoittaja Julian Fellowes vieraili täällä. Sitten ei pitkään aikaan kuulunut mitään. Ajattelin, että se oli siinä. Lopulta puhelin soi, jaarli kertoi tv-haastattelussa.

Kesäisin Highclere on turistikohde. Kartanon oman historian lisäksi siellä voi tutustua Tutankhamonin Egyptistä kertovaan näyttelyyn. Vuonna 2020 jaarli kertoi, kuinka pandemia koetteli jo kartanoa, kun vierailijat jäivät tulematta. Maataloustulot olivat jälleen tarpeen.

– Tällaisessa paikassa tulee aina taloudellisesti hankalia hetkiä. Syyt niihin voivat olla bisneksessä tai perheasioissa, hän sanoi.

– On meillä ollut unettomiakin öitä.

TV-sarjan ja elokuvien tuomalle maineelle on jälleen käyttöä.

Lähteet: Countess of Carnarvon: Lady Almina and the Real Downtown Abbley & at Home at Highclere. Girouard: Life in the English Country House. Viking TV.