Ruokalähetti Leilan kollega kuoli onnettomuudessa – alan työntekijöiden mielestä ruokaa kohdellaan paremmin kuin ihmistä

Keikkatyön kirous -dokumentissa elämäänsä raottavat kymmenet alustatyöntekijät.

Uudenlaiset keikkatyöt voivat muuttaa maailmaa arvaamattomilla tavoilla. Ylen dokkarifestivaaleilla esitettävä uutuusdokumentti Keikkatyön kirous (The Gig Is Up, 2021) käy erilaisten alusta- ja mikrotöiden eri ulottuvuuksiin kiinni.

Alustatöillä tarkoitetaan muun muassa ruokalähettejä ja Uber-kuskeja, joiden palvelut saa älypuhelimen kautta hetkessä käyttöönsä.

Mikrotyöt taas ovat tyypillisesti pieniä ja yksinkertaisia internet-tehtäviä, joista voidaan maksaa esimerkiksi 10 senttiä. Ne auttavat algoritmeja kehittymään.

– Tämä voi olla mahtavaa tai tämä voi olla tuhoisaa. Toivon mukaan mahtavaa, sanoo Lead Genius -yhtiön perustaja Prayag Narula.

Hänen mukaansa monia mikro- ja alustatyöläisiä käytetään hyväksi. Pomon tyrannia on korvattu algoritmin tyrannialla, hän sanoo.

– Alustatalous vastaa kuluttajan tarpeeseen mukavuuden maksimoinnista, asiaa tutkinut toimittaja Derek Thompson sanoo.

Samalla palvelujen tuottajien mukavuus on pudonnut kyydistä. He ovat usein alipalkattuja ja työehdot ovat heikot. Thompsonin mukaan alustatalous on keskiluokan millenniaalien elämäntyylin tukemista epäkestävällä tavalla, eivätkä he kuluttajina maksa palvelun todellista hintaa.

Mainejärjestelmä eli jatkuva asiakasarviointi ja tähtien antaminen määrittävät usein alustatyöntekijän työmahdollisuudet. Jos arvostelujen keskiarvo putoaa alle 4,5 tähden viidestä, voidaan työntekijän tili poistaa. Jos viesteihin ei vastaa, voi tiedossa olla negatiivinen merkintä, mikä voi heikentää työmahdollisuuksia merkittävästi.

– Haastatteluissa monet työntekijät kertoivat kokevansa, että he ovat ylivalppaita ja joutuvat tämän tästä tarkistamaan alustoja. Sehän on joustavuuden vastakohta, tutkija Mary L. Gray sanoo.

Keskustelu alustatyöstä ja sen tekijöiden oikeuksista on usein urautunutta muun muassa työntekijän ja yrittäjän roolien määrittelyyn. Mikrotyöstä ei juuri puhuta.

Dokumentti onnistuu kytkemään teeman osaksi laajempaa yhteiskunnallista keskustelua ja herättämään uusia ajatuksia. Onko maailmaan syntymässä uusi palveleva luokka? Voisiko uudenlainen työväenliike pärjätä algoritmeille? Kuka auttaa näitä ihmisiä? Mikä on ihmisen ja koneen suhde?

Dokumentin parasta antia ovat elämäänsä raottavat kymmenet alustatyöntekijät.

Jason Edwards kertoo iloisesti tienanneensa yli 30 000 euroa netissä kyselyihin vastaamalla. Tavallista työtä kultahampainen ex-vanki ei löydä.

Jasonilla on vaikeuksia löytää tavallista työtä.

Mikrotyön mediaanipalkka on dokumentin mukaan kaksi dollaria eli alle kaksi euroa tunnissa.

Monet janoavat muutosta.

– Saan Uberilta ja Lyftilta vain verenpainetta ja diabeteksen. Viestimme noille yhtiöille on se, että me olemme voimavaranne. Jos haluatte tienata rahaa, teidän pitää tiedostaa, että raha tulee meidän kauttamme, Jemenistä Yhdysvaltoihin muuttanut kuski sanoo.

Kamera seuraa myös ranskalaista Leilaa, joka työskentelee ruokalähettinä. Hänen ystävänsä ja kollegansa Mourad kuoli pyöräonnettomuudessa.

– Mourad antaa voimaa sanoa, että emme luovuta, hitto vie! Me vain tuomme tilaukset, mutta miten? Ajamme päin punaisia tai rekkojen ja raitiovaunujen keskellä. Ei tämä ole mitään teleportaatiota, hän sanoo.

– Meitä ohjaavat algoritmit, mutta olemme ihmisiä.

Dokumentti on täynnä karuja repliikkejä.

– Ruokaa suojellaan paremmin kuin itseä. Jos (lähetti) kaatuu, ruoka ei saa pudota. Kaadumme usein. Emme välitä itsestämme niin kuin ruoasta, Ranskassa asuva paperiton ruokalähetti Sidiki sanoo.

