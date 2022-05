Downton Abbey -hittisarjan jaarlipariskunta Cora ja Robert Crawley kannattelevat lämmöllään koko kartanoa ja toisiaan – mutta välillä myös kinataan!

Ei ole aina helppoa olla ylhäisen englantilaiskartanon tärkeä isäntäpari. Mutta se on huomattavasti helpompaa, kun rinnalla on rakastettava kumppani, josta yhä uudelleen huomaa syvästi välittävänsä. Lämpö ja hellyys helpottavat stressinikin keskellä.

Ja pienen kinastelun Downton Abbeyn jaarlipariskunta kyllä osaa, onhan kumpaisellakin omapäinen luonne ja rutkasti mielipiteitä.

Downton Abbeyn äitihahmo on liberaali Cora Crawley, amerikkalainen lady, jonka merentuomiin tottumuksiin Violet-anoppi usein iskee brittikuivan kritiikkinsä. Granthamin jaarli Robert Crawley taas on valloittava isähahmo, välillä konservatiivisen kiivas, välillä kuin pehmoinen koiranpentu.

Isäntäparin rakkaus koko kartanon kantavana voimana

Hugh Bonnevillen esittämä Robert ja Elizabeth McGovernin Cora ovat kaiken kartanoromantiikan yläpuolella luontevasti kuin itse hallitsijapariskunta. Heidän suhteensa kulmakivi on kärsivällinen ymmärrys.

Pitkäaikainen kiintymys paistaa pariskunnan katseista ja eleistä.

Kuten tunnettua, alun perin Robert nai Coran rahan vuoksi pelastaakseen Downtonin, mikä asettaa suhteen perin mielenkiintoiseen valoon. Sarjassa tämä asetelma ei romantiikan tasolla näy liikaa. Robert ja Cora ovat toisiinsa rakastuneita raha-asioista huolimatta.

Toki valta-asetelmiin liittyen on selvää, että Coralla on useimmiten valtikka hansikkaassaan. Robert kenties potee syyllisyyttä, että hän on nainut vaimonsa rahasta, joten hän katsoo helposti Coran oikkuja läpi sormiensa.

Usein pollea Robert luulee olevansa perheen ja kartanon pomo, mutta ilman naisiaan – vaimoa ja tyttäriä – hän ei olisi mitään. Perhe pyörittää miespoloa tämän tästä täydessä informaatiopimennossa, mutta lämmöllä.

Coran varakkaasta taustasta huolimatta perheen naisten asema on valitettavan huono. Coran omaisuus on sidottu jaarlipariskunnan kartanotilaan, jota tyttäret eivät voi periä, koska he ovat naisia. Tämä tausta tuo mukaan useita juonenkäänteitä.

Yksi niistä on Coran keskenmeno, joka aiheutui palvelijatar Sarah O’Brienin (Siobhan Finneran) ikävästä saippuatempusta. Selvisi, että Cora oli odottanut poikaa, joka olisi ratkaissut perimisongelmat helpolla tavalla.

Fanit rakastavat isäntäparia erityisesti siitä syystä, että Coran ja Robertin suhde vain paranee kausien edetessä. Vaikka heillä on kriisinsä, yhteinen tunne kasvaa ja kannattelee koko kartanoa.

– Tällaista syvää ja kestävää suhdetta ei näe televisiossa kovin usein, Coran näyttelijä Elizabeth McGovern on todennut. Hän on myös kertonut katsoneensa vastanäyttelijäänsä ammatillisesti ylöspäin, ihailun vallassa.

– Hugh on aivan loistava näyttelijä!

Coran näyttelijä Elizabeth McGovern ihailee jaarlipariskunnan kestävää suhdetta.

Käärmeitä paratiisissa

Coran ja Robertin kenties suurin suhdekriisi oli sarjan kolmannella kaudella, kun tytär Sybil menehtyi raskausmyrkytykseen. Robert ei uskonut perheen luottolääkäriä, toisin kuin vaimonsa. Cora syytteli aviomiestään tapahtuneesta niin, että parin välit hyytyivät pitkäksi aikaa.

Pahin tuska, minkä äiti voi kokea jätti jälkensä Coraan, mutta luottamus Robertia kohtaan palasi. Lopulta menetys yhdisti pariskunnan entistäkin tiiviimmin.

Kunnes käärmeitä ilmaantui paratiisiin.

Robertin uskollisuutta koetteli jo toisella kaudella palvelusneito Jane (Clare Calbraith), joka ihastui isäntäänsä ja päätyi tämän kanssa suudelmaan saakka. Kaikki tapahtui Coran selän takana. Robertin itsehillinnän ansiosta suhde ei edennyt pidemmälle.

Vaikka Cora ei läheltä piti -tilanteesta tiennytkään, hänellä oli syy arvata, että Robertin arviointikyky oli joskus pettänyt. Kun Cora kohtasi liehittelevän Simon Brickerin (Richard E Grant) viidennellä kaudella, Robert yllätti heidät läheisellä hetkellä ja raivostui yli äyräidensä.

Robert ei suostunut yhteiseen makuuhuoneeseen pitkään aikaan, mutta Coran viaton toteamus sai hänet palaamaan petiin häntä koipien välissä:

– Älä tule, jos olet sitä mieltä, ettei sinulle itsellesi koskaan ole tapahtunut mitään samantapaista.

Coran ja Robertin välit ovat rakoilleet myös valta-asioiden takia. Kun Cora otti johtoaseman sairaalassa, Robert näki roolin liian provokatiivisena ja uskaliaana. Kartanon kohtalo ja Robertin riskisijoitukset ovat nekin haastaneet suhdetta.

Jaarlilla on riittää pysyttelemistä perheen naisten perässä.

Lempeyden oppeja jälkipolville

Sarjan ensimmäisellä kaudella Robertilta piilotettiin Maryn sänkyyn kuolleen Kemal Pamukin ruumiin pois kantaminen. Cora on pimittänyt puolisoltaan myös Edithin biologisen tyttären. Aviomies on lopulta saanut tietää sen ja antanut anteeksi.

Robertille taas on annettu anteeksi törkeä käytös vaikkapa Tom Bransonin vallankumouksellista ystävätärtä kohtaan. Robert ei alkuun kannattanut Maryn aktiivista roolia tilanhoidossa, eikä innostunut Edithin seurustelusta Michael Gregsonin kanssa.

Kaikella tällä anteeksiannolla on samalla opetettu kipakalle jälkipolvelle, kuten Marylle ja Edithille, että vaikka välillä räiskyy, lopuksi vedetään yhtä köyttä. Coralle ja Robertille perhe on maailman tärkein, ja se myös näytetään.

Lempeällä hymyllään ja hyväksynnällään Cora pitää huolta siitä, ettei koskaan olla oikeasti hädässä.

Mutta eräs haastava pala jaarliparin välejä jäytää yhä uudelleen. Anoppi! Leskikreivitär Violet on piinallisen suorapuheinen ja Coran mielestä brittiläisyydessään yleensä sietämätön. Tämä luo herkullisia kiistoja, joille ei yleensä kauaa kanneta kaunaa.