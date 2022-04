Rakastetun leskirouvan rooli muutti Maggie Smithin elämän täysin poikkeuksellisella iällä – jättisuosiolla oli yllättävän karut seuraukset arkeen

Leskikreivitär Violet Crawley on Downton Abbeyn rakastetuin hahmo – tietenkin, sillä kukapa voisi vastustaa Maggie Smithin karismaa.

– Elin täydellisen normaalia elämää ennen Downton Abbeyta.

–En laske leikkiä. Kävisin yhä teatterissa ja gallerioissa omin päin. Nyt en enää voi, ja se on hirveätä. Maggie Smith, 87, on täydessä vauhdissa istuessaan sohvalla BBC:n keskusteluohjelmassa. Hän pudottelee omista korkeuksistaan lyhyitä ja briljantteja kommentteja, jotka saavat haastattelijan ja yleisön hykertelemään riemusta.

–Olin näytellyt pitkään ennen Downton Abbeyta. Elämä oli mallillaan, kukaan ei tuntenut minua. Se on muuttunut, Smith jatkaa ilmeenkään värähtämättä neljän vuoden takaisessa taltioinnissa ohjelmassa Mark Lawson talks to..., eikä kukaan tiedä, onko komedienne tosissaan, vai pilaileeko hän.

Mimiikan mestarin eleet ja napakat sutkaukset ovat kuin Downton Abbeyn käsikirjoituksesta, mutta sohvalla ei istu leskikreivitär Violet Crawley klassisessa nutturakampauksessaan, vaan dame Maggie Smith rennommassa lookissaan.

On ilmiselvää, että Smith on ammentanut leskikreivittären rooliin paljon omaa itseään.

Hän on empaattinen, rakastettava, huumorintajuinen, älykäs ja sivistynyt. Mutta myös pessimistinen, kärsimätön, teräväkielinen, kiukkuinen ja huonotuulinen.

Hänen persoonansa suorastaan pursuaa inhimillistä karismaa – hän on liikuttava ja ihastuttava, vaikka sanat viiltäisivät.

Jokainen asento, jokainen ilme ja jokainen ele ovat puhdasta kultaa, kun näyttelijä Maggie Smith muuntautuu leskikreivitär Violet Crawleyksi, Downton Abbeyn johtotähdeksi.

Smith on näyttelijä, joka osaa ajoittaa jokaisen repliikkinsä ja muuttaa ne puhtaaksi kullaksi.

Ei siis ihme, että Downton Abbeyn luoja Julian Fellowes kirjoitti Crawleyn suvun tärkeimmän naisen roolin juuri Maggie Smith mielessään. Toisaalta, hahmo perustuu myös Fellowesin muistoihin oman sukunsa matriarkasta, joka oli todellinen auktoriteetti ja vanhojen brittiläisten arvojen vaalija.

Tämä yhdistelmä oli purrut jo Fellowesin käsikirjoittamassa Oscar-menestyksessä Gosford Park, jossa Smith paneutui menestyksellä Trenthamin kreivittären rooliin.

Tietenkään Maggie Smith ei voinut vastustaa kiusausta, eikä kohtaloaan. Hän sanoi ”kyllä” Violet Crawleyn roolille – eikä tulisi pääsemään siitä eroon enää koskaan.

Laurence Olivier ja Maggie Smith olivat 1960-luvulla Lontoon National Theatren suurimmat tähdet. Shakespieren Othellosta tehtiin myös elokuvaversio (1965), josta molemmat saivat Oscar-ehdokkuuden.

Margaret Natalie Smith syntyi 28. joulukuuta 1934 Itä-Lontoon Ilfordissa. Hänen Margaret-äitinsä oli skottisyntyinen sihteeri ja Nathaniel-isänsä newcastlelainen sairaalateknikko, joka oli erikoistunut patologiaan. He kertoivat lapsilleen tavanneensa sattumalta Lontoo–Glasgow-junassa, mutta tytär on epäillyt tarinaa romanttiseksi sepitteeksi.

Kuopuksen nimeksi vakiintui ”Maggie”. Lähimmille ystävilleen hän on edelleen pelkkä ”Mags”.

Kun toinen maailmansota syttyi vuonna 1939, perhe muutti Oxfordiin Nathanielin saatua sieltä yliopistoviran. Maggie oli tuolloin 5-vuotias, ja hänellä oli kuusi vuotta vanhemmat kaksosveljet Ian ja Alistair. He olivat fiksuja poikia, jotka suuntasivat koulun jälkeen akateemiselle uralle, arkkitehdeiksi.

Lukiossa pänttääminen ei maistunut pikkusiskolle, joka piti veljiään todellisina neroina. Hän hyvästeli Oxford High Schoolin tyttökoulun, kun täytti 16 vuotta.

Maggiellä oli ollut innostava opettaja, joka sai hänet ihastumaan teatteriin. Hän haki ja pääsi arvostetun Oxford Playhousen näyttelijäoppilaaksi ja huomasi pian olevansa sen vakituinen näyttelijä ja näyttämömestari.

Maggie Smith eläytyy rooliinsa vuonna 1969.

Maggie oli isän tyttö. Äitinsä kanssa hän kipuili varttuessaan nuoreksi naiseksi. Yksi syy viileisiin väleihin oli kiista tyttären teatteriharrastuksesta. Äiti toivoi hänen opiskelevan, esimerkkinsä mukaan, sihteeriksi. Hän uskoi näyttelijän ammatin olevan epävarmalla pohjalla ja tuottavan vain pettymyksiä.

Nuori nainen piti päänsä ja otti ilon irti rakastamastaan näyttämötaiteesta. Ajan henki oli monipuolisuus. Oxford Playhousessa tuotettiin vakavan taiteen lisäksi myös vauhdikkaita revyitä, jotka sopivat mainiosti raisun Maggien pirtaan.

Oxford Playhousen lavalta ovat peräisin hänen taitonsa komediennena, nopeiden sketsien rytmittäjänä, tanssijana ja laulajana – ominaisuuksia, joita ei useinkaan muisteta yhdistää hänen fantastiseen uraansa.

Smithin klassisen teatterin debyytti oli tietenkin Shakespearea. Vuosi oli 1952, kun Oxford Playhousessa tuotettiin romanttinen näytelmä Loppiaisaatto, jossa 17-vuotiaalla Maggiellä oli tärkeä Violan rooli.

Elokuvan Miss Jean Brodien parhaat vuodet (1969) nimirooli voitti parhaan naispääosan Oscarin ja maailmanlaajuisen kuuluisuuden.

Neljän seuraavan vuoden aikana hän teki klassikoita, farsseja ja komedioita, kunnes pääsi debytoimaan New Yorkin Broadwaylle vuonna 1956. New Faces of '56 oli revyy, jossa räiskyvällä Smithillä oli useita sketsi-, laulu- ja tanssirooleja.

Smithin todellinen läpilyönti tapahtui Lontoon National Theatressa, jonne brittinäyttämöiden supertähti Laurence Olivier kutsui hänet kiinnitettyään huomionsa eräässä komediassa 23-vuotiaaseen lahjakkuuteen .

Teatterikriitikko Michael Coveney kirjoitti Maggie Smithin elämäkerrassa, että näiden kahden näyttelijän välille kehittyi ankaran kunnianhimoinen suhde kahdeksana yhteisenä vuotenaan National Theatressa.

”Olivier tiesi löytäneensä vertaisensa – aivan erityisen näyttelijän. Olivier tiesi hyvän komediennen osaavan myös tragedian ja tarjosi tälle Desdemonan roolin Shakespearen Othellossa. Aikaisemmin kukaan ei ollut Olivieria ”nopeampi” näyttämöllä, joten heistä tuli ammatillisia kilpailijoita.”

Vasta vuonna 2015 Smith paljasti, että Olivier oli lyönyt häntä kasvoihin Othellon tuotannon ollessa hurjimmillaan vuonna 1964.

Ensimmäisen filmiroolinsa Maggie Smith oli saanut vuonna 1956. Se oli vaatimaton sivuosa elokuvassa Child in the House. Ensimmäinen päärooli hänelle tarjottiin pari vuotta myöhemmin ilmestyneessä rikosdraamassa Umpikuja. Sen menestys raivasi tien suurempiin tuotantoihin Britanniassa ja lopulta Hollywoodin tähtitehtaaseen.

Smithin kansainvälinen läpimurto oli päärooli elokuvassa Miss Jean Brodien parhaat vuodet (1969). Se toi hänelle parhaan naispääosan Oscarin. Smith on kertonut ottaneensa manipuloivan opettajattaren rooliin äitinsä piirteitä. Hänen mukaansa professori Minerva McGarmiwan rooli Harry Pottereissa yli 30 vuotta myöhemmin oli helppo tehdä ”Jean Brodiena noitahattu päässä”.

Toisen Oscarinsa Smith voitti parhaasta naissivuosasta loistaessaan diivan filmitähden roolissa elokuvassa Viikonloppu Kaliforniassa (1978).

Viikonloppu Kaliforniassa (1978) jatkoi Maggie Smithin voittokulkua. Parhaan naissivuosan Oscar-patsaan luovuttajana Brooke Shields.

Oman elämänsä rakkauksissa Maggie Smithillä on ollut sekä onnea että epäonnea. Hänellä on takanaan kaksi avioliittoa. Ensimmäisen hän solmi näyttelijä Robert Stephensin kanssa vuonna 1967. Heille syntyi kaksi poikaa, Chris Larkin (s. 1967) ja Toby Stephens (s. 1969). Molemmat ovat näyttelijöitä.

Liitto ajautui vääjäämättä vaikeuksiin Stephensin alkoholismin, mielenterveysongelmien ja uskottomuuden takia. Avioero astui voimaan 1975.

Smith meni vielä samana vuonna vihille nuoruudenrakkautensa, näytelmäkirjailija Beverley Crossin kanssa. Onnellinen liitto ”ihanan Bevin” kanssa päättyi miehen kuolemaan 23 yhteisen vuoden jälkeen.

Onnellinen aviopari: Maggie ja hänen ”ihana Bevinsä”.

Elämäkertakirjuri Michael Coveneyn mukaan Smith nauttii nykyään viiden lapsenlapsensa isoäitiydestä ja viettää virkeätä seniorikansalaisen ja keikkailevan näyttelijän elämää.

Hän asuu joko Lontoon kaupunkiasunnossaan Fulhamissa tai upeassa maaseutukodissaan Pulborough’n kylässä West Sussexissa. Se on maalauksellinen, 1400-luvulta peräisin oleva kivinen ja punatiilinen maatalo, jonka Smith ja hänen puolisonsa Cross ostivat jo vuonna 1981. Kompleksiin kuuluu kolme ulkorakennusta, hevostalli, viinitarha, sekä tietysti puutarha omena-, päärynä-, luumu- ja pähkinäpuineen – sekä modernit keinot täydelliseen yksityisyyden varjeluun.

Vakavat sairaudet ovat horjuttaneet Smithin terveyttä muutaman kerran. 1980-luvulla hänellä diagnosoitiin kilpirauhasten toimintaa haittaava Gravesin tauti, jota lääkittiin radiojodikuurein. Vuonna 2007 todettu rintasyöpä ei estänyt sovittujen roolien filmaamista raskaiden syöpähoitojen ohessakaan. Muutamaa vuotta myöhemmin Smithin uutisoitiin toipuneen täysin työkuntoiseksi.

Maggie Smith oli naimisissa näyttelijä Robert Stephensin kanssa vuosina 1967–1974.

Michael Coveney korostaa näyttelijän horjumatonta työmoraalia. Niinä kuutena vuotena, joina Downton Abbeyta kuvattiin, tämä nousi ylös aamuviideltä. Toki hän ehti tuolloinkin tehdä joka toinen vuosi roolin jossakin elokuvassa. Coveneyn mukaan Smith on lähes neuroottinen omaksuessaan käsikirjoituksen ja opetellessaan vuorosanansa.

87-vuotias Smith on näytellyt yli 50 elokuvassa, kymmenissä näytelmissä sekä useissa tv-sarjoissa. Hänet on palkittu kahdella Oscarilla, kolmella Golden Globella (yksi Downton Abbeysta), neljällä Emmyllä (kolme Downton Abbeysta) sekä lukuisilla teatterimaailman palkinnolla. Hän on yksi harvoista näyttelijöistä, joka on voittanut sekä Tonyn, Emmyn että Oscarin.

Mikä ihmeellisintä, Smithin tähti singahti uusiin sfääreihin, kun hän oli jo kunnioitettavassa 70 vuoden iässä.

Professori Minerva McGarmiwan hahmo seitsemässä supersuositussa Harry Potter -elokuvassa (2001–2011) oli uuden nousun alkusysäys, mutta rakastettavan leskikreivittären rooli Downton Abbeyssa sinkautti hänet supertähdeksi vielä kahdeksankymppisenä.

2000-luvun alussa Maggie Smith tähditti Harry Potter -elokuvia Minerva McGarmiwan roolissa.

Brittinäyttämöiden madame ei olisi oma itsensä, jos olisi antanut valtavan hypetyksen tylsyttää viiltävää itseironiaansa.

–En ole katsonut sitä (Downton Abbeyta). Koskaan, hän pamautti ällistyneen yleisön edessä The Graham Norton Show’ssa 2015, kun sarjan kuudes ja viimeinen tuotantokausi oli saatu filmatuksi.

–En todellakaan…se oli edennyt jo niin pitkälle, että olisi ollut myöhäistä saada (juonesta) kiinni.

–Olen onnellinen, että se loppui.

Kaikesta huolimatta Maggien Smith suostui – pitkällisten suostutteluiden jälkeen – jatkamaan leskikreivittären roolissa molemmissa Downton Abbey -elokuvaprojekteissa.

–Kun Maggie sai varmuuden, että kaikki muutkin ovat mukana, hän ei voinut jäädä pois, tyytyväinen Julian Fellowes kertoi elokuvatuotannon käynnistyttyä.

–Hän oli kaivannut meitä kaikkia.