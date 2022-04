Istuuko raju armeijareality aikaan, jolloin Euroopassa on sota? Näin Nelonen kommentoi

Erikoisjoukot-ohjelmassa 13 julkisuuden henkilöä osallistuu Puolustusvoimien erikoisjoukkojen pääsykokeita vastaavalle koulutusleirille.

Nelonen julkaisi uuden Suomen rankimmaksi tosi-tv-ohjelmaksi kuvaillun Erikoisjoukot-ohjelmansa, kilpailijat tiistaina 26. huhtikuuta.

Toukokuussa Ruudussa alkava Erikoisjoukot on poikkeuksellinen kilpailureality, sillä kilpailuolosuhteet ovat todella vaativat. 14 julkisuuden henkilöä osallistuu armeijan erikoisjoukkojen pääsykokeita vastaavalle koulutusleirille, jossa heidän henkisiä ja fyysisiä rajojaan koetellaan.

Kilpailijat asuvat Lohjan hylätyllä kalkkitehtaalla. Heidän on muun muassa selvittävä hukkumistestistä, taisteltava nyrkein, laskeuduttava kallionseinämää, selvittävä taistelukoiran hyökkäyksestä sekä pudottauduttava helikopterista.

Helikopterista pää edellä pudottautuminen on yksi ohjelman tehtävistä.

Myös ravinnon määrää vähennetään jatkuvasti ja tehtävien välit täytetään raskailla fyysisillä harjoitteilla, jotka alkavat aamuvarhaisesta ja jatkuvat yöhön. Lyhyet unet katkotaan lisäharjoituksilla.

Ensimmäistä kertaa Suomessa nähtävä sarja perustuu tunnettuun brittiläiseen SAS: Who Dares Wins -formaattiin.

Samaan aikaan Euroopassa on käynnissä oikea Ukrainan sota. Sotaoloista muistuttava tosi-tv-sarja voi tuntua katsojasta hyytävältä ja herättää erilaisia tuntemuksia ja ajatuksia liittyen sarjan julkaisuajankohtaan vallitsevassa maailmantilanteessa.

Ilta-Sanomat kysyi Nelosen kotimaisen viihteen päälliköltä Mirko Baasilta, miten rankka sarja istuu aikaan, jossa elämme. Baas vastasi kysymyksiin sähköpostitse.

Erikoisjoukot-sarja on kuvattu viime syksynä, jolloin maailmatilanne oli hyvin erilainen. Sen jälkeen Ukrainassa on alkanut sota. Aiheuttiko sodan syttyminen pohdintoja, pitäisikö sarjan julkaisemista siirtää? Miksi sitä ei siirretty?

– Erikoisjoukoissa ei leikitä sotaa, eikä siinä esimerkiksi valmistauduta sotaan tai tutustuta maanpuolustukseen. Kilpailu on toki raju ja kouluttajat ovat entisiä erikoisjoukkojen sotilaita, mutta ohjelman ydin ei ole mikään sotaleikki tai sotaviihde, vaan kilpailijoiden omien fyysisten ja henkisten rajojen koetteleminen – tässä ohjelmassa se tapahtuu erikoisjoukkojen pääsykokeen kontekstissa. Tämän vuoksi ohjelman tai sen teeman ei ole katsottu olevan yhteydessä oikean sodan kammottaviin tapahtumiin.

Olisitteko tehneet jotain eri tavalla, jos tilanne olisi tiedetty?

– SAS: Who Dares Wins on ollut formaatti, joka on ollut kiikarissamme pitkään, ja sen tuominen nimenomaan Ruutuun oli meille itsestäänselvää. Ohjelma on kuvattu viime syksynä. En halua, enkä pystykään jossittelemaan siitä, olisiko jotain tehty toisin jos ohjelma tilattaisiin nyt.

Sarjassa "leikitään" oikeita sotilaita ja osallistujat joutuvat monenlaisen kärsimyksen kohteeksi. Onko mietitty, miltä se näyttää tässä maailmantilanteessa?

– Erikoisjoukot perustuu tunnettuun brittiformaattiin SAS: Who Dares Wins, jonka alkuperäinen brittiversio on tälläkin hetkellä katsottavissa Yle Areenassa. Se on Suomen tv-historian rankin reality, jonka tarkoitus on koetella julkisuudesta tunnettujen kilpailijoiden henkistä ja fyysistä kanttia äärimmäisillä tavoilla. Tämä äärirajoille meneminen on ohjelman ydin. En näe, että tämä ydinajatus olisi liitoksissa sotaan.

Miten olette varautuneet sarjan aiheuttamiin tunteisiin ja palautteeseen katsojissa?

– Erikoisjoukot on katsottavissa Ruudun tilaajille. Luotamme katsojien omaan harkintaan siinä, että ohjelman pariin hakeutuvat ne, jotka tietävät mitä odottaa. SAS: Who Dares Wins on kansainvälisesti tunnettu formaatti. Olemme puhuneet ohjelmasta television kaikkien aikojen rankimpana realityna. Se on katsojalle paitsi lupaus, myös varoitus.

Millainen viesti ohjelmalla halutaan lähettää katsojille? Mitä katsojan pitäisi ottaa huomioon Nelosen ja ohjelmatiimin mielestä katsoessaan ohjelmaa, kun samalla on käynnissä oikea sota Euroopassa?

– Ukrainan sota on varmasti ollut meidän kaikkien mielessä viime aikoina. Koen, että meidän tehtävämme on tarjota raskaiden uutisten rinnalle myös viihteellistä sisältöä. Erikoisjoukot on realityviihdettä, mutta samalla toki myös kurkistus oikeiden armeijan erikoisjoukkojen arkeen ja pääsykokeisiin.

Kilpailijat asuvat alkeellisissa olosuhteissa.

MUKANA realityssa ovat ex-hiihtäjä Sami Jauhojärvi, Miss Suomi Viivi Altonen, muusikko Elias Kaskinen, malli Sara Chafak, toimittaja Kimmo Ohtonen, missikeisarinna Sunneva Sjögren, somepersoona Sauli Koskinen, ex-nyrkkeilijä Amin Asikainen, dj ja mediapersoona Amanda Harkimo, somepersoona James Nikander, europarlamentaarikko Henna Virkkunen, ex-sulkapalloilija Ville Lång, ex-lumilautailija Heikki Sorsa sekä kansanedustaja Tom Packalén.

Tähtiä ei puhutella nimillä, vaan numeroilla, ja heitä ohjeistavat ja komentavat tauotta piinkovat, puolustusvoimien erikoisjoukoissa aiemmin työskennelleet kouluttajat. Pääkouluttajana toimii Janne Lehtonen ja hänen rinnallaan kouluttajat Jan Knutti, Robin Hendry ja Matias Petäistö.

Ohjelman ja koulutuksen luonne on ”tulos tai ulos”. Kun kilpailijan jaksaminen loppuu, hän ilmoittaa luovuttavansa. Suurin osa kurssilaisista keskeyttääkin, ja loppuun selviävät vain vahvimmat ja päättäväisimmät kilpailijat.

– Jos he luulevat tulleensa jollekin Selviytyjät -lomamatkalle, niin sokki tulee olemaan aikamoinen. Meitä ei kiinnosta, keitä he ovat tai montako seuraajaa heillä on TikTokissa. Meitä kiinnostaa ainoastaan se, missä vaiheessa he murtuvat, 13 vuotta erikoisjoukoissa työskennellyt pääkouluttaja Lehtonen sanoo Nelosen tiedotteessa.

Erikoisjoukot alkaa Ruudussa maanantaina 30.5. Ensimmäinen jakso nähdään myös Nelosella maanantaina 30.5. klo 21. Nelonen ja Ilta-Sanomat kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.