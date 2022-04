Uusittu Vain elämää kahvikuppeineen meni täysin pieleen – tässä ovat tv-viikon topit ja flopit

Tv-lehti listasi viikon topit ja flopit. Huipputapauksiksi nousi muun muassa C Moren Made in Finland.

Flopit:

Vain elämää: Unohtumaton ilta, Nelonen

Ohjelma tuntuu enemmän Sami Kurosen talk show’lta kuin Vain elämäältä, kun artistit istuvat ylisuuressa pöydässä kahvikuppeineen. Artistien keskinäinen kemia jää täysin puuttumaan – vaikka juuri intiimi, syvällinen tunnelma on ollut koko ohjelman suola – eikä laulajilla tunnu olevan kontaktia kaukana vaisuna istuvaan yleisöönkään. Tällainen konsertin ja vaivaannuttavan keskusteluohjelman pitkävetinen yhdistelmä ei tarjoa katsojalle mitään.

Joonas Nordman Show: Grillikausi, MTV3

Ilkeät vitsit harvoin ovat hauskoja, vaikka ne olisivat ennalta sovittuja, hyvin käsikirjoitettuja ja jopa itse kohteen mielestä hauskoja. Joonas Nordmanin ohjelma ei tee poikkeusta, sillä julkkisten omat sisäpiirivitsit ovat vain kiusaannuttavia, vaivaannuttavia ja myötähäpeää aiheuttavia.

Joonas Nordmanin uusi show on herättänyt keskustelua.

Topit:

Crashing, Netflix

Fleabagista ja Killing Evestä supersuosioon nousseen Phoebe Waller-Bridgen debyyttisarja on noussut uuteen kukoistukseen Netflixissä. Syy voi löytyä Bridgerton-Anthonyna tunnetusta Jonathan Baileystä, joka näyttelee sarjassa kiimaista kiinteistövälittäjää. Sarja on komediallista tykittelyä alusta loppuun: jokainen hahmo on hivenen ärsyttävä ja lopputulos on rujo, hellyttävä, vähän likainen ja kaiken kaikkiaan hulvaton. Ainoa pettymys on se, että sarja loppuu kesken.

Tokyo Vice, HBO Max

Noir-henkinen rikossarja sukeltaa kiehtovasti japanilaisen yakuza-mafian kulttuuriin ja toimintaan. Sarja perustuu japanilaisen paikallislehden rikostoimittajaksi harvinaisesti päässeen ulkomaalaisen, amerikkalaisen Jake Adelsteinin, tosielämän kokemuksiin maassa, jossa ulkomaalaisena eläminen ei ole aivan yksinkertaista.

Ansel Elgort näyttelee Jakea.

Made in Finland, C More

Uusi C More -sarja Made in Finlandin alkujaksot ovat vakuuttaneet niin, että tätä ei jätetä kesken. Maarit Lalli on tehnyt ohjauksessaan hyvä työtä, ja Sampo Sarkola on Jorma Ollilana sopivan pidättyväinen. Kristo Salminen onnistuu erinomaisesti hurjana Kari Kairamona, joka kiirehtii koko ajan jonnekin kravatti vinossa ja paita repsottaen. Kaiken keskellä sympaattinen Satu Tuuli Karhu etsii paikkaansa sopimusjuristina isossa firmassa.

Kristo Salminen on ilmiömäinen Kari Kairamo.

Lue koko artikkeli uudesta Tv-lehdestä! Lehti on myynnissä 28.4.–4.5. yhdessä Ilta-Sanomien kanssa. Digiversion löydät täältä.

Tilaa Tv-lehti kotiin täältä