Nämä suomalaisjulkkikset kisaavat ennennäkemättömän rajussa tosi-tv-ohjelmassa

Erikoisjoukot-reality laittaa 14 julkisuudesta tuttua kilpailijaa erityisen koville.

Uudessa, Suomen televisiohistorian rankimmaksi povatussa realityssa 14 julkisuuden henkilöä osallistuu erikoisjoukkojen pääsykokeita vastaavalle koulutusleirille, jossa heidän henkisiä ja fyysisiä rajojaan koetellaan vuorokauden ympäri.

Maanantaina 30.5. Ruudussa alkava Erikoisjoukot on poikkeuksellinen kilpailureality. Ensimmäistä kertaa Suomessa nähtävä sarja perustuu tunnettuun brittiläiseen SAS: Who Dares Wins -formaattiin.

Kurssilla suoritetaan fyysisesti ja henkisesti brutaaleja harjoitteita, jollaisia erikoisjoukkoihin pyrkivän on läpäistävä. Kaikki haluavat selvitä niin pitkälle kuin mahdollista näyttääkseen, mihin pystyvät.

Mukana ovat ex-hiihtäjä Sami Jauhojärvi, Miss Suomi Viivi Altonen, muusikko Elias Kaskinen, malli Sara Chafak, toimittaja Kimmo Ohtonen, missikeisarinna Sunneva Sjögren, somepersoona Sauli Koskinen, ex-nyrkkeilijä Amin Asikainen, dj ja mediapersoona Amanda Harkimo, somepersoona James Nikander, europarlamentaarikko Henna Virkkunen, ex-sulkapalloilija Ville Lång, ex-lumilautailija Heikki Sorsa sekä kansanedustaja Tom Packalén.

14 julkisuudesta tuttua henkilöä on mukana Suomen televisiohistorian rankimmaksi povatussa realityohjelmassa Erikoisjoukot.

Kurssin kouluttajat ovat entisiä erikoisjoukko-operaattoreita, joilla on kokemusta sotilasoperaatioista muun muassa Irakissa, Afganistanissa ja Somaliassa. Pääkouluttajana toimii Janne Lehtonen ja hänen rinnallaan kouluttajat Jan Knutti, Robin Hendry ja Matias Petäistö.

– Jos he luulevat tulleensa jollekin Selviytyjät -lomamatkalle, niin sokki tulee olemaan aikamoinen. Meitä ei kiinnosta, keitä he ovat tai montako seuraajaa heillä on TikTokissa. Meitä kiinnostaa ainoastaan se, missä vaiheessa he murtuvat, 13 vuotta erikoisjoukoissa työskennellyt pääkouluttaja Lehtonen sanoo Nelosen tiedotteessa.

Kouluttajat Janne Lehtonen, Jan Knutti, Robin Hendry ja Matias Petäistö pistävät kilpailijat koville.

Tiedotteessa kerrotaan, että julkkiksilla ei ole hylätyllä Lohjan Kalkkitehtaalla järjestettävällä koulutusleirillä erikoisoikeuksia tai helpotuksia.

Kokelaiden on muun muassa selvittävä hukkumistestistä, taisteltava nyrkein, laskeuduttava kallionseinämää, selvittävä taistelukoiran hyökkäyksestä sekä pudottauduttava helikopterista.

Ravinnon määrää vähennetään päivä päivältä, ja tehtävien välit täytetään raskailla fyysisillä harjoitteilla, jotka alkavat aamuvarhaisesta ja jatkuvat yöhön. Lyhyet unet katkotaan lisäharjoituksilla. Ainoana tavoitteena on selvittää kokelaiden henkinen kantti sekä päättäväisyyden taso.

Ohjelmassa ei ole äänestyksiä tai pudotuksia. Koulutuksen luonne on ”tulos tai ulos”. Kun kilpailijan jaksaminen loppuu, hän ilmoittaa luovuttavansa. Suurin osa kurssilaisista keskeyttää ja loppuun selviävät vain vahvimmat ja päättäväisimmät kilpailijat.

Erikoisjoukot alkaa Ruudussa maanantaina 30.5. Ensimmäinen jakso nähdään myös Nelosella maanantaina 30.5. klo 21. Nelonen ja Ilta-Sanomat kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.