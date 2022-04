Pitkän uran tehnyt koomikko-näyttelijä Bill Murrayn väitetään ahdistelleen naiskollegoitaan Being Mortal -elokuvan kuvauksissa.

Bill Murray on joutunut kohun keskelle väitetyn käytöksensä vuoksi.

Aiemmin tällä viikolla uutisoitiin, että Bill Murrayn tähdittämän Being Mortal -elokuvan kuvaukset keskeytetään kuvauksissa tapahtuneen välikohtauksen vuoksi. The New York Times kertoi lähteisiinsä vedoten, että välikohtauksessa oli kyse Murrayn ”sopimattomasta käytöksestä”.

Nyt nimettömänä pysyttelevä henkilö elokuvan kuvausryhmästä väittää New York Post -lehden viihdesivusto Page Sixille, että Murray olisi ”kähminyt” naispuoleisia kollegoitaan kuvauksissa.

– Hän oli hyvin päällekäyvä. Hän ei kosketellut intiimialueita, mutta kietoi käsiään naisten ympärille, kosketteli hiuksia ja veti poninhännästä, lähde kertoo ja lisää Murrayn käytöksen olleen hyväntahtoista.

– Raja on häilyvä. Kaikki rakastavat Billiä, mutta vaikka hänen käytöksensä ei ole laitonta, kokivat jotkut naiset olonsa epämukavaksi. Hän ylitti rajan.

Toinen henkilö kertoo Page Sixille, että Murray ”rakastaa naisia ja flirttailua”.

– Hän nauttii runoudesta ja romantiikasta. Hän flirttailee aina, mutta verhoaa sen huumoriin. On epäselvää, menikö hän liian pitkälle.

Torstaina Oscar-palkitun näyttelijän Richard Dreyfussin poika Ben Dreyfuss paljasti, että Disney joutui palkkaamaan turvamiehiä suojellakseen muita näyttelijöitä ja kuvausryhmää Murraylta, kun Bill Murray ja Richard Dreyfuss kuvasivat yhdessä tähdittämäänsä Entäs Bob? -komediaelokuvaa vuonna 1991.

Ben Dreyfuss väitti julkaisemassaan twiitissä, että Murray ”sai hermoromahduksen, koska hän halusi ylimääräisen vapaapäivän”, mutta elokuvan jo edesmennyt tuottaja Laura Ziskin ei suostunut tähän.

Ben Dreyfuss väittää Murrayn repineen silmälasit Ziskinin kasvoilta. Kun Richard Dreyfuss puuttui asiaan, Ben Dreyfuss väittää Murrayn heittäneen isäänsä tuhkakupilla.

– Kaikki marssivat ulos kuvauksista ja lensivät takaisin Los Angelesiin. Kuvauksia jatkettiin vasta, kun Disney palkkasi turvamiehiä pitämään isäni ja Murrayn erossa toisistaan ottojen välillä, Ben Dreyfuss väittää.

– Olin noin 5-vuotias tuolloin, ja nämä ovat minun rakkaimpia ja varhaisimpia muistojani, lol (lots of laugh, paljon naurua). Hyvä leffa kuitenkin! Ben Dreyfuss lisää.

Richard Dreyfuss on puhunut tuhkakuppitapauksesta vuonna 2009. Hän kutsui Murrayta ”juopuneeksi öykkäriksi”, mutta ei paljastanut kaikkia nyt esille tulleita väitteitä tapaukseen liittyen.

– Hän tuli aivan viereeni, nenä nenää vasten, ja huusi: ’Kaikki vihaavat sinua! Sinua siedetään!’ Dreyfuss kertoi.

– En ehtinyt reagoida. Hän nojautui taaksepäin ja otti modernin lasista puhalletun tuhkakupin ja heitti sen kasvojani kohti vain parin metrin päästä. Se painoi melkein kilon. Se ei osunut. Sitten hän yritti lyödä minua. Nousin ylös ja lähdin pois, Dreyfuss kertoi vuonna 2009.

Murray tai hänen edustajansa eivät ole pyynnöistä huolimatta kommentoineet nyt esille tulleita syytöksiä.

BILL Murray on pitkän uran tehnyt koomikko, näyttelijä, ohjaaja ja tuottaja. Hän nousi julkisuuteen Saturday Night Live -ohjelmasta, jossa hän esiintyi vuosina 1977–1980 ja oli mukana myös käsikirjoittamassa ohjelmaa.

Yli 40 elokuvassa esiintyneen Murrayn tunnetuimpiin rooleihin kuuluu Päiväni murmelina (1993) -elokuvan pääosa meteorologi Phil Connorsina.

Eniten tunnustusta hän on saanut pääosastaan elokuvassa Lost in Translation (2003), jossa hän näytteli Bob Harrisia.Hän sai roolistaan parhaan miespääosan Golden globe - ja BAFTA-palkinnot ja oli lisäksi ehdolla Oscar-palkinnon saajaksi samassa kategoriassa.

Murray palkittiin elämäntyöstään Rooman elokuvafestivaaleilla elokuussa 2019.