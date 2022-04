Tässä ovat The Voice of Finlandin finalistit! Katso kaikkien esitykset

Neljä laulajaa selvitti perjantaina tiensä laulukisan ensi viikolla kisattavaan finaaliin.

The Voice of Finland -laulukilpailun finalistit valittiin perjantaina suorassa semifinaalilähetyksessä Nelosella. Finaaliin selvisi neljä laulajaa, yksi kunkin tähtivalmentajan tiimistä.

Anna Puun tiimistä finaalissa nähdään Keira Lunsdtröm, Maija Vilkkumaan tiimistä Roosa-Maria Leppänen, Toni Wirtasen ja Sipe Santapukin tiimistä Sussu Erkinheimo ja Juha Tapion tiimistä Paavo Laapotti.

Finaalin tiensä selvittäneiden laulajien kappaleina kuultiin Dion The Last in Line, Cilla Blackin versio Dusty Springfieldin kappaleesta Anyone Who Had a Heart, Ben E. Kingin Stand by Me ja Céline Dionin All By Myself.

The Voice of Finlandin finaali kisataan Turun Logomossa perjantaina 29. huhtikuuta.

Katso kaikkien finalistien semifinaaliesitykset alta:

