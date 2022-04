Tähtinäyttelijä Bill Murrayta epäillään ”sopimattomasta käytöksestä” – kulisseissa tapahtui jotain, minkä vuoksi koko elokuvan kuvaukset pannaan jäihin

Tuotantoyhtiö sai valituksen, jonka vuoksi uutuuselokuvan kuvaukset keskeytettiin välittömästi.

Näyttelijä Bill Murrayta, 71, kohtaan on esitetty syytöksiä ”sopimattomasta käytöksestä”, mikä on johtanut Murrayn tähdittämän uutuuselokuvan Being Mortal tuotannon keskeyttämiseen.

The New York Times kertoo, että elokuvayhtiö Searchlight Pictures lähetti koko kuvausryhmälle keskiviikkona kirjeen, jossa kertoi keskeytyksen johtuvan saamastaan valituksesta, mutta ei avannut asiaa tarkemmin.

– Saimme tietää valituksesta viime viikon lopulla, ja tutkimme sitä välittömästi, sanotaan kirjeessä, jonka kopion The New York Times sai käsiinsä.

– Olosuhteiden tutkimisen jälkeen on päätetty, että tuotantoa ei voida jatkaa tällä hetkellä, kirjeessä todetaan lehden mukaan.

Kirjeessä ei kerrottu tarkemmin valituksen luonteesta eikä siitä, keitä se koski. Tuotannossa työskennellyt henkilö kuitenkin kertoi nimettömänä New York Timesille, että syynä oli Bill Murrayn ”sopimaton käytös”.

välikohtaus, jota valitus koski, tapahtui lehden tietojen mukaan edellisenä perjantaina ja johti kuvausten lopettamiseen siltä päivältä. Tapausta tutkittiin koko alkuviikko ja lopulta tultiin johtopäätökseen, että kuvauksia ei voida jatkaa.

Searchlight Pictures on Disneyn omistama tuotantoyhtiö. Toistaiseksi Disneyn, Searchlight Picturesin tai Murrayn edustajat eivät ole kommentoineet tapausta.

Bill Murray on pitkän uran tehnyt koomikko, näyttelijä, ohjaaja ja tuottaja. Hän nousi julkisuuteen Saturday Night Live -ohjelmasta, jossa hän esiintyi vuosina 1977–1980 ja oli mukana myös käsikirjoittamassa ohjelmaa.

Yli 40 elokuvassa esiintyneen Murrayn tunnetuimpiin rooleihin kuuluu Päiväni murmelina (1993) -elokuvan päärooli meteorologi Phil Connorsina.

Eniten tunnustusta hän on saanut pääosastaan elokuvassa Lost in Translation (2003), jossa hän näytteli Bob Harrisia.Hän sai roolistaan parhaan miespääosan Golden globe - ja BAFTA-palkinnot sekä oli ehdolla Oscar-palkinnon saajaksi samassa kategoriassa.

Murray palkittiin elämäntyöstään Rooman elokuvafestivaaleilla elokuussa 2019.