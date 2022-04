Suomessa aloittaa uusi suoratoistopalvelu – tässä jättilista palvelun sarjoista

Britboxin vetonauloina on muun muassa Trainspotting-kirjailijan uusi inhorealistinen rikossarja, Idris Elban tosielämän nyrkkeilysarja sekä vanhoja suosikkeja kuten Pokka pitää ja Peaky Blinders.

Suomeen saadaan viikon päästä jälleen uusi suoratoistopalvelu, kun Britbox aloittaa torstaina 28. huhtikuuta.

Britboxin sisältö on varsin selkeä, sillä palvelussa nähdään pääasiassa brittiläisiä tv-sarjoja ja dokumentteja. Omien uusien alkuperäissarjojen lisäksi mukana on runsaasti Britboxin omistavien BBC:n ja ITV:n omille tv-kanavilleen tuottamia sarjoja – myös vanhoja suosikkeja.

Avajaispäivänä Suomen ensi-iltansa saa muun muassa Trainspottingin kirjoittaneen skotlantilaisen Irvine Welshin romaaniin perustuva kuusiosainen rikossarja Crime. Dougray Scottin näyttelemä Ray Lennox etsii kadonnutta koulutyttöä ja kamppailee omien riippuvuuksiensa kanssa.

Omien riippuvuuksiensa kanssa taistelevaa rikosetsivää näyttelee Crime-sarjassa Dougray Scott.

– Halusimme sarjan tuntuvan eksistentiaaliselta ja henkilövetoiselta rikossarjalta, jollaisia pohjoismaissakin tehdään tosi hyvin, Welsh itse kuvaili Crimea Britboxin lehdistötilaisuudessa torstaina.

Britboxin tiedotteessa sarjaa luonnehditaan myös ”inhorealistiseksi ja kieroutuneeksi”.

– Halusimme sarjan olevan monikerroksisempi kuin tyypilliset brittiläiset poliisisarjat, Welsh sanoo.

Avajaispäivän ohjelmistoon sisältyy myös rikospaikkojen siivoojasta kertova mustan huumorin komediasarja The Cleaner, brittiläisistä stuntmiehistä 1970- ja 1980-luvun Hollywood-elokuvissa kertova dokumentti Hollywood Bulldogs: The Rise and Falls of the Great British Stuntman sekä menestyneen poliisisarjan Line of Duty uusi kuudes kausi.

Myös kokkikilpasarjan MasterChef UK viime vuonna valmistunut kausi 17 ja tämän vuoden uusi kausi 18 nähdään palvelussa.

Line of Duty -sarjan Kate Flemingiä näyttelee (Vicky McClure) ja Joanne Davidsonia esittää Kelly Macdonald.

Toukokuussa Britbox-palvelussa aloittaa Isä Brown -sarjan rinnakkaissarja Sister Bonifice Mysteries, jossa rikoksia ratkoo Britannian maaseudulla leppoisaan tyyliin Lorna Watsonin esittämä sisar Bonifice.

Kesäkauden uutuuksiin kuuluu muun muassa näyttelijä Idris Elban tosi-tv-sarja Idris Elba’s Fight School, jossa hän pyrkii kohentamaan Camdenin nuorten elämää opettamalla näille nyrkkeilyä. Signora Volpe kertoo Emilia Foxin näyttelemästä entisestä vakoojasta, joka ratkoo rikoksia pienessä idyllisessä kylässä Italiassa, Umbrian alueella.

Rikoksia kepeässä hengessä ratkovaa sisar Bonifacea näyttelee Lorna Watson ja tämän apuna olevaa Felix Livingstonea esittää Jerry Iwu.

Tositapahtumiin perustuva Anne-sarja kertoo Anne Williamsista (Maxine Peake), jonka 15-vuotias poika oli yksi 97:stä Liverpoolin fanista, jotka runnoutuivat kuoliaaksi FA Cupin semifinaaliottelussa Sheffieldissä 15.4.1989.

Vuoden sisällä Britboxissa nähdään myös tositapahtumiin perustuva rikosdraama Stonehouse, jonka pääosissa on tosielämän aviopari Matthew Macfadyen ja Keeley Hawes, miehensä kuoleman lavastaneesta huijarista kertova sarja The Thief, His Wife and the Canoe sekä historiallinen draamasarja The Confessions of Frannie Langton.

Todella upeeta -sarja teki Jennifer Saundersista ja Joanna Lumleystä 1990-luvun ilmiöitä.

Vanhemmista tv-sarjoista palvelussa on avajaispäivästä alkaen muun muassa rikosdraamasarja Peaky Blinders, komediasarja Pokka pitää, rikossarja Vera Stanhope tutkii, Ricky Gervaisin alkuperäinen versio komediasarjasta Konttori, komediasarjat Todella upeeta (Absolutely Fabulous) ja Musta kyy (Blackadder) sekä Helen Mirrenin rikossarja Epäilyksen polttopiste, Hakekaa kätilö! ja Komisario Morse.

Mukana on myös Colin Firthin veteen­syöksy­kohtauksesta kuuluisa draamasarja Ylpeys ja ennakkoluulo (1995) sekä Jeremy Ironsin läpimurtosarja Mennyt maailma (1981).

Vuoden 1995 versio Ylpeys ja ennakkoluulo -sarjasta muistetaan Colin Firthistä ja Jennifer Ehlestä.

Britbox-palvelu toimii oman nettisivun lisäksi Applen iOS-puhelimissa, Android-puhelimissa sekä joidenkin tv-boksien ja älytelevisioiden kautta.

Palvelun hinta on 8 euroa kuukaudessa tai 60 euroa vuodessa. Se sisältyy myös C More -palvelun kuukausitilaukseen ilman lisämaksua.

Britbox aloittaa torstaina 28.4. Suomen ohella Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Palvelu toimii myös Britanniassa, Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa ja Etelä-Afrikassa, joissa sillä on kaikkiaan 2,5 miljoonaa tilaajaa.