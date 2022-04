Testaa, muistatko suomalaisten Hollywood-roolit! Vain kovan luokan tietäjä saa 12/12 oikein

Mainos: K-Citymarket

Tämä raidallinen klassikkojätski on hitti kesästä toiseen – fanit ideoivat jatkoa, jonka menestys yllätti

Amppari on suomalaisten suosikkijäätelö, joka on innoittanut kokonaisen ötökkäperheen. Arvaatko, mikä on tämän kesän herkutteluhitti?