Turhautuneesta Diili-kilpailijasta kuoriutuu projektinjohtajana äkkipikainen räyhääjä: ”Osoitti huonoimmat puolensa”

Diilissä koetaan jälleen jännitteitä kilpailijoiden välillä.

Diili-kilpailijat saavat tämän viikon jaksossa tehtäväkseen järjestää Suomipop-festareiden promotilaisuudet.

Sampo-joukkuetta johtaa Henri Kurttila ja heidän tehtävänään on promota Oulun festareita, esiintyjänä Happoradio. Mustang-joukkue markkinoi Jyväskylän festivaaleja, esiintyjänään Ressu Redford. Mustang valitsee projektinjohtajakseen tapahtuma-alan konkarin Mikko Vehmaksen.

Heti tehtävän alusta alkaen Mikon johtamistyyli on hyvin määräilevä ja se aiheuttaa joukkueessa pahaa mieltä. Erityisesti hyvinvointiyrittäjänä toimivan Svante Spiikin ja Mikon näkemyserot korostuvat ohjelmassa.

Joukkueen haasteeksi muodostuu tapahtumapaikan löytäminen. Svante saa järjestettyä paikan kontaktiensa avulla, mutta paikka kelpaa Mikolle vasta tehtävän loppumetreillä. Svante ehdottaa myös samassa rakennuksessa sijaitsevan pizzaravintolan hyödyntämistä asiakkaiden hankinnassa, mutta senkin Mikko toistuvasti tyrmää.

Henri ottaa tehtäväkseen johtaa tämän viikon vaativaa tehtävää.

Mikko on aikaisemmin kaudella saanut johtoryhmässä neuvonantaja Toni Lähteeltä palautetta äkkipikaisuudestaan. Tilanne Diilin neljännessä jaksossa kärjistyy entisestään.

– Mulle tällä hetkellä Mikko osoittaa huonoimmat puolensa. Nyt kun hän on johtavassa roolissa, hän on jopa vielä töykeämpi, kuin mitä hän on ollut aiemmin. Luulin, ettei olisi edes mahdollista.

– Se on siinä mielessä harmillista, koska kaverilla on selkeästi järjettömästi tietoa ja taitoa, mutta hän turhautuu jo ensimmäisessä lauseessa, Lähde jatkaa.

