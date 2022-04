Farmista pudonneen kilpailijan peli ei sujunut yhtään niin kuin piti – katkesiko kisa yhteen lauseeseen?

Lauantain Farmi Suomi -jaksossa ohjelmasta karsiutui yhdeksäs kilpailija.

Torppariksi nimetty Gogi Mavromichalis valitsi kaksintaisteluun poliitikko Atte Kalevan. Atte otti mittaa toimittaja Sanna Mämmistä, mutta hävisi taitokisan ja joutui hyvästelemään farmilaiset.

Farmi Suomi Extrassa paljastuu, että Atte oli suunnitellut kilpailunsa Farmilla aivan toisin kuin miten se toteutui.

– Silloin kun tulin Farmille ja näki sen, että meitä on 14 siellä ja 12 saa paikan, mulle tuli kamala draivi, että mun on pakko päästä tänne! Sitten, kun siitä lähti se peli ja siellä oli kovia pelaajia, niin se jotenkin imi mukaansa se peli, Atte kertoo.

– Yhtäkkiä huomasin, että olen joka puolella säätämässä, hääräämässä ja hämmentämässä. Se oli just se, mitä mä ajattelin, että ei ikinä pidä tehdä! Mullahan se pelisuunnitelma ei onnistunut ollenkaan, se heti alusta lähtien hajosi, Atte päivittelee.

Kimmo Vehviläinen kysyy pudonneelta suoraan tämän väleistä torpparina olleeseen Gogiin. Aten ja Gogin välit kärsivät aiemmin, kun Atte kommentoi ikävästi Gogin suorittamaa kasvihuoneen rakennustehtävää.

– Onko yhtään sellainen olo, että Atte Kalevan kisa katkesi yhteen lauseeseen, joka tuli sanottua siellä kasvihuoneella? Kimmo kysyy.

– Ei saa suututtaa muita kilpailijoita ja siihenkin mä syyllistyin. Ei olisi kannattanut sanoa Gogille, olisi antanut sen mennä vaan. Gogi oli käyttänyt paljon vaivaa, se oli aika vaikea tehtävä. Siitä tuli tosi hieno siitä kasvihuoneesta, niin miksi mun piti sanoa, että… Atte harmittelee.

Atte arvelee kuitenkin, ettei häntä valittu kaksintaisteluun kaunojen tai pitkävihaisuuden takia.

– En usko, että hän minua kaksintaisteluun laittoi, koska meillä olisi tällaista ollut. Me tullaan Gogin kanssa hyvin toimeen ja meillä oli paljon hyviä hetkiä Farmilla. Uskon, että Gogi ajatteli enemmän samalla tavalla kuin mä ajattelin siinä vaiheessa, että paha vastus.

– Nythän me tiedetään, että Farmin kieroin pelaaja on Seppo-hanhi. Kuka on toiseksi kieroin? Kuka pelaa toiseksi eniten, vai olitko se sinä? Kimmo kysyy.

– Kyllä mäkin pelasin, kyllä mun täytyy se myöntää. Varsinkin alussa, Atte tunnustaa.

