Tänään tv:ssä monen monta norppaa ja mies, joka on omistanut elämänsä niille

Torstaina TV1:llä nähdään sympaattinen Norppamiehen testamentti -dokumentti.

Saimaannorppien suojelu on Juha Taskisen elämäntehtävä.

Naapuri Antti Saunisto opetti Juha Taskisen kuvaamaan. Nyt Taskinen laittaa hyvän kiertämään ja opettaa Sauniston pojanpojan Oskarin norppakuvaajaksi, Taskisen työn jatkajaksi.

Juha Taskinen opettaa Oskari Saunistosta työnsä jatkajan.

Norppamiehen testamentti on sydämellinen ja samalla kantaaottava dokumentti Taskisesta, joka on omistanut elämänsä saimaannorppien suojelutyöhön.

Pääosassa Taskisen ohella ovat norpat kuutteineen, joista on saatu kiitettävästi videomateriaalia.

Kuvista välittyy myös surua, kun Taskinen löytää menehtyneen kuutin ja kantaa verkkoihin kuolleen norpan pintaan.

– Eikö näitä verkkoja perkele saisi järvestä pois!, norppia suojelevan rysäkalastuksen puolestapuhuja suree.

Taskinen esittelee kameroille muun muassa vanhan kaverinsa, Isä Paavon. Se on noin 30-vuotias hyljeuros, joka tietää alueen jokaisen kalapaikan.

Suomen tunnetuin norppa Pullervokin vilahtaa kuvissa.

– Pullervo on tuossa. Ihan mahtavaa! Kaikessa rauhassa, ei se pelkää.

Norppa nimeltä Selänpesijä on käynyt vuosikymmenten aikana tutuksi. Sen elämää seuratessaan mies on oppinut eniten norpista.

– Se on synnyttänyt kolmeen eri rantaan yhteensä yhdeksän kuuttia. Niistä kolme on kuollut kalaverkkoihin, yksi lumipesään ja viimeisimmän tappoi perämoottorin potkuri. Neljä kuuteista on jäänyt eloon: Utu, Kimmo, Ismo ja Kaisla.

Juha Taskinen ja Isä Paavo.

Taskinen opastaa Oskaria, miten lähestyä norppaa häiritsemättä sitä. Parasta on astua paljain varpain kivien päälle, koska silloin eivät risut rätise.

Oskari saa nimetä kuutin ja muistaa isänsä sanat:

– Hän sanoo, että pois siltä holmottimelta (puhelin) senkin holmottaja. Joten annan nimeksi Holmottaja.

Norppamiehen testamentti 14.4. TV1 klo 19.00