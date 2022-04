Kyynel silmässä tv:stä poistunut Tiia Hasa palaa ruutuun – ex-kuuluttaja muistelee erikoisinta saamaansa palautetta

10 vuotta sitten ruudusta poistunut TV2:n entinen kuuluttaja Tiia Hasa viihdyttää Kummelien kanssa katsojia koko pääsiäislauantain. Tv-lehden haastattelussa hän muistelee hauskoja hetkiä ruudussa ja kertoo, mitä on tehnyt viime vuodet.

– Nyt on tullut aika kiittää seurasta. Kuva häipyy mutta ääni jää, joten kuulemiin, Tiia Hasa sanoi kyynel silmässä viimeisessä kuulutuksessaan TV2:lla helmikuussa 2012.

Sen jälkeen hän yllätti katsojansa.

– Ai niin, tässä tulee se nikkaus, jota multa on niin monta kertaa pyydetty, Hasa alusti ja iski sitten silmää.

Kymmenen vuotta myöhemmin Hasa, 54, selittää tarkoittaneensa nikkauksensa kaikille niille katselijoille, jotka vuosien varrella tulivat häntä kadulla vastaan ja pyysivät sitä.

– Ajattelin, että hoidetaan se nyt tässä kerralla pois, Hasa sanoo.

Tunnelmia viimeistä kuulutuksestaan hän muistelee kaihoisana.

– Olihan se silloin hirmu haikea ja kurja hetki. Kyllä mä sen myönnän. Ei se ollut kivaa. Mutta ei siihen parane jäädä kieriskelemään, vaan katse eteenpäin.

TV2 päätti monien katsojien harmiksi lopettaa Tampereen kuuluttajien työt 2011. Yle kertoi tuolloin aikovansa muuttaa TV2:n nuorille ja naisille suunnatuksi kanavaksi. Kuulutuksista sanottiin, että siirrytään kaupallisilta kanavilta tuttuun voice over -käytäntöön.

– Se liittyi kanavauudistukseen, joka tehtiin. Lähdettiin houkuttelemaan nuorempia katsojia ja katsottiin, etteivät nuoremmat kaipaa kuuluttajia, Hasa selittää.

Muihin tehtäviin Ylellä työllistynyt Hasa yllättää katsojat pääsiäisenä, kun hän palaa takaisin ruutuun. Piipahdukselle, kuten hän sitä itse kutsuu. Hasa näet juontaa TV2:n peräti 12 tunnin mittaista pääsiäisohjelmaa Påsketon pääsiäinen. Häntä auttavat siinä Kummelin Heikki Silvennoinen ja Timo Kahilainen.

– Tosi kivaa on piipahtaa takaisin ruutuun ja vielä tuommoisten kaverien kanssa, mikäs sen hauskempaa. Mun on tarkoitus kuuluttaa, juontaa sitä päivää. Heikki ja Timo kontrolloivat, että hoidan sen homman hyvin.

Tiia Hasa lopetti kuuluttajana 10 vuotta sitten, mutta on jatkanut Ylellä muissa tehtävissä. Nyt hän tekee yllätysvisiitin ruutuun.

– Käyn tervehtimässä katsojia. Kerran kymmenessä vuodessa on hyvä käydä näyttämässä ihan kasvoja, hän sanoo ja nauraa.

Pääsiäislauantaina nähtävän Påskettoman pääsiäisen tarkoitus on tuoda katsojille hauskuutta vaikeina aikoina. Ohjelmisto on valittu sen mukaisesti. Aamukymmenestä iltakymmeneen kanavalla näytetään pelkästään kotimaisia komediaelokuvia ja -sarjoja. Luvassa on klassikoita Ulvovasta mylläristä Vääpeli Körmy ja marsalkan sauvaan, Juoksuhaudantiestä Velipuolikuuhun, jonka kuuluisa Pääsiäishanukas-sketsi näytetään jälleen tv:ssä.

– Haluamme tarjota huumoria ja iloa tähän maailmanmenoon. Meillä on ollut aika rankat ajat, ja ne jatkuvat. Välillä ihmiset kaipaavat tällaistakin, Hasa selittää.

Lähetys tehdään TV2:n pääpaikalta Tampereen Tohlopista, joka tunnetaan nykyään nimellä Mediapolis.

Hasa työskentelee yhä Ylellä Tampereella. Hänen vastuualueitaan ovat spiikkaukset, taustatoimittajan työt, ohjelmien ikärajaluokittelut sekä markkinointi. Koulutukseltaan Hasa on kauppatieteiden maisteri.

Pääsiäisenä neljän lapsen äiti ehtii olemaan myös perheensä kanssa.

– Hyvin sellaista perinteistä pääsiäisenviettoa, perheen yhdessäoloa. Omien vanhempien ja miehen vanhempien luona käydään. Nuoriso ainakin joitakin päiviä pystyy olemaan meillä. Kyläilyä puolin ja toisin, hän selittää.

Korona-aikana tapaamiset ovat vaikeutuneet.

– Kauhean kurjalta tuntuu, mutta kyllä sitä haluaa vanhempia suojella. Varsinkin talviaika on hankala, kun ei ole voinut nähdä ulkona ja omalla terassilla, kuten keväällä ja kesällä. Toivottavasti tuo korona tuosta kerta kaikkiaan häipyy!

Takavuosien tv-kasvo nautti 20 työvuodestaan TV2:n kuuluttajana.

– Meillä oli todella kiva työyhteisö, hauska, kannustava, pikkaisen ehkä hullu välillä. Se työyhteisö piti elävänä illan, kun oli suorat kuulutukset. Sitä yhteisöä jäin kaipaamaan, kun lähetystoiminta lopetettiin Kakkosella.

Tiia Hasa muistelee lämmöllä kuuluttajien työyhteisöä. Hänen läheisiin työkavereihinsa kuului Johanna Pirttilahti.

Suomalaiset muistavat Hasan kollegoista muun muassa Johanna Pirttilahden ja Riika Sillanpään.

Kuuluttajan rooli oli Hasalle kiitollinen, koska kuuluttajana hän sai olla neutraali. Kuuluttaja ei kertonut omia mielipiteitään, vaan rooli oli informatiivinen. Myöskään negatiivista palautetta ei juuri tullut. Kerran hän muistaa katsojan kyselleen, miksi hän oli pukeutunut mustaan paitaan ja oliko hänellä suruaika.

– Ehkä musta pusero ei ollut kauhean hyvä valinta. Me puettiin itse alkuaikoina, ne olivat meidän omia vaatteita, jotka olivat päällä. Myöhemmin 2000-luvun puolella alettiin puvustaa.

Kuulutukset hoidettiin suorana Tohlopista. Se tarkoitti myös varuillaan oloa, jos jotakin sattuisi. Ja sitä sattuikin.

Kuulutukset tehtiin suorana, koska piti olla varuillaan, jos jotakin käy.

– Esimerkiksi Tohlopin yläpuolella oli usein ukonilma. Jos sähköt meni, kaikki meni. Piti selittää, että on ukonilma, ja tulee häiriöitä lähetykseen. Hetkinen tuli ruutuun, Hasa muistelee.

Pahempia mokia Hasa ei muista. Mitä nyt joskus menivät sanat sekaisin. Silloin työpäivää seurasi karman laki.

– Jos ekassa kuulutuksessa sökelsi, sökelsi päivän muissakin.

Kadulla Hasa tunnistetaan yhä. Vastaan tulee tervehtijöitä, jotka uskovat tuntevansa naisen jostakin, mutta eivät muista mistä. Hasa tervehtii heitä aina takaisin.

Pääsiäislauantaina katsojien vanha suosikki nähdään taas ruudussa.

Entä nähdäänkö nikkausta?

– Jätetään se vielä auki. Katsotaan mitä sieltä tulee, Hasa heittää.

Påsketon pääsiäinen lauantaina 16.4. TV2 klo 10.00-22.00