Stefano, 38, lyttäsi suomalaisnaiset ja kansanedustajan tytär Joanna, 21, harrasti seksiä tv:ssä – näin kohauttaneilla tosi-tv-tähdillä menee nyt

Maajussille morsian -sarjassa nähty Stefano nauttii auringosta, juhlista ja kauniista naisista. Hän on hankkinut itselleen talon Punaisen meren rannalla sijaitsevasta luksuskohteesta.

Maajussille morsian: Stefano

Libanonilaisesta Stefano Douaihysta, 38, tuli viime keväänä tähti Suomessa, kun hänet nähtiin Maajussille morsian maailmalla -sarjassa kolmen muun ulkomaalaisen maajussin kanssa.

Beirutissa asuva Stefano herätti sarjassa huomiota suorilla kommenteillaan ja naisille esittämillään tarkoilla kriteereillä. Hän toivoi löytävänsä Suomesta elegantin kaunottaren, joka sopeutuisi hänen juhlien täyttämään elämäntyyliinsä.

Toisin kuitenkin kävi. Stefanon taival suositussa deittiohjelmassa sai tylyn lopun, kun kaikki morsianehdokkaat ilmoittivat, etteivät he halunneet matkustaa Stefanon kanssa hänen kotimaahansa.

Myös Stefano oli hetkeä aiemmin todennut, ettei hän ollut löytänyt sarjasta etsimäänsä naista eikä kukaan morsianehdokkaista täyttänyt hänen toiveitaan. Myöhemmin hän kuvaili suomalaisia naisia kylmiksi ja heidän asennettaan jäätäväksi.

Ohjelman lopputulos ei kuitenkaan lannistanut alkoholin viennin, kauneuskilpailujen ja oliiviteollisuuden parissa työskentelevää Stefanoa. Hän kertoo eläneensä sarjan kuvausten jälkeen vauhdikasta luksuselämää eri puolilla maailmaa.

– Korona tuli ja Eurooppa sulkeutui. Matkustin Soma Bayhin ja Tulumiin, Meksikoon ja vietin suurimman osan ajastani juoden tequilaa rannalla, hän kertoo.

Stefano vietti aikaa Meksikon rannikolla sijaitsevassa Tulumissa koronan suljettua maailman. Kaupunki tunnetaan luksusresorteista ja maya-raunioistaan.

Soma Bay on Egyptissä, Punaisenmeren rannalla sijaitseva yksityinen luksusalue, jota ympäröivät aidat ja jossa vieraat voivat nauttia muun muassa golfista, sukeltamisesta ja vesiurheilusta. Alueella on useita viiden tähden hotelleja ja se on varakkaiden turistien suosiossa.

Stefano kertoo hankkineensa alueelta talon, jossa hän voi viettää aikaa koronan sulkiessa maailmaa, sillä resortin alueella elämä on vapaata pandemiasta huolimatta.

– Ostin talon rannalta Soma Baysta ja varastoin sinne laatikoittain hyvää viiniä, joten jos maailma sulkeutuu jälleen, en joudu olemaan vain neljän seinän sisällä.

Stefanon vuoteen on mahtunut myös muun muassa edustamista elokuvafestivaalien punaisilla matoilla, Miss Elite -kauneuskilpailun pyörittämistä ja seurapiirielämästä nauttimista. Uudeksivuodeksi maajussi suuntaa bailaamaan Ibizalle.

Stefano kokee, että hänen elämänsä on jatkunut Maajussille morsiamen jälkeen samalla tavalla kuin aiemminkin. Hänen mukaansa ohjelma ei muuttanut hänen arkeaan juuri millään tavalla.

– Minulla oli villi ja hullu elämä jo ennen sitä ja on ollut myös sen jälkeen. Se ei ole tuonut elämääni mitään lisää, hän täräyttää.

– Ainoa asia, mihin se on vaikuttanut, on suhteeni Suomeen. Koen vielä erityisempää yhteyttä Suomeen ja suomalaisiin, sillä olen saanut valtavasti viestejä heiltä Instagramissa.

Maajussille morsiamen myötä Stefanon somekanaviin putkahti valtava määrä uusia suomalaisia seuraajia. Hänen mukaansa noin 20–25 prosenttia hänen seuraajistaan on kotoisin Suomesta.

– Olen saanut uskomattoman paljon viestejä sekä vanhoilta että nuorilta, kauniilta suomalaisnaisilta.

– Kun oli Suomen itsenäisyyspäivä, tein julkaisun sen kunniaksi ja sain satoja sydänviestejä. Rakastan suomalaisia! He ovat todella sivistyneitä ja kivoja.

Miltä suomalaisnaisten huomio on sitten tuntunut libanonilaisesta maajussista? Samalta kuin naisten huomio aina aiemminkin, hän sanoo.

– Naisten huomio ei ole minulle uutta. Olen kansainvälisen Miss Elite -kauneuskisan omistaja ja olen aina liikkunut seurapiireissä, joten olen tottunut huomioon. Mutta huomion saaminen yhdestä maasta on suloista.

Maajussille morsiamen päätyttyä Stefano latasi kovaa kritiikkiä siitä, että sarjaa kuvattiin Lapissa, omien sanojensa mukaan ”pohjoisnavalla”, Helsingin sijaan. Hän kertoi, että se karsi osan potentiaalisista morsianehdokkaista pois ohjelmasta, sillä he eivät voineet matkustaa niin kauas. Kuvauspaikka harmittaa häntä edelleen.

– Ohjelma olisi pitänyt tehdä Helsingissä, jotta kauniit tytöt olisivat voineet osallistua siihen, mutta koska se tehtiin Levillä, oli suomalaisten mahdotonta matkustaa niin kauas tapaamaan tuntematonta ihmistä. Toivottavasti seuraavalla kaudella otetaan huomioon logistiset nämä ongelmat, Stefano sanoo.

Myös deittailu sarjassa ontui Stefanon mukaan pahasti. Hän kertoi aiemmin pettyneensä siihen, että morsianehdokkaat olivat häntä vanhempia ja kaukana hänen kriteereistään.

– Deittailuosuus oli katastrofaalinen, mutta en ottanut sitä itseeni. Muistellessani sitä minua lähinnä naurattaa, hän toteaa nyt.

– Toivoin tapaavani minun tyyliseni naisen, mutta lopulta ohjelmalla ei ollut vaikutusta deittailuuni tai rakkauselämääni.

Ongelmista huolimatta Maajussille morsian oli Stefanon mukaan hauska kokemus, jota hän muistelee lämmöllä.

– En kadu mitään elämässä. Kaikelle on tarkoituksensa. Ohjelmaan osallistuminen ei vahingoittanut minua mitenkään, enkä kadu sitä. Toisaalta ihmiset olivat myös ihania.

– Tekisin jotain vastaavaa myös uudelleen. Laittakaa viestiä, jos sellaista on tarjolla! Mutta mielellään sellaisten naisten kanssa, jotka voisivat sopia minulle, hän vitsailee.

Tällä hetkellä Stefano keskittyy uraansa. Hän panostaa Miss Elite -kauneuskisan parissa työskentelyyn ja hänen suunnitelmissaan on avata oma baari ensi vuoden aikana.

Entä Stefanon rakkauselämä? Hän myöntää, ettei ”sitä oikeaa” ole vielä löytynyt.

– Olen edelleen sinkku ja odotan kauniin suomalaistytön ilmestyvän jostain elämääni, Stefano murjaisee.

– Toivottavasti tapaan jonkun erityisen ja voimme tehdä kauniita vauvoja, hän sanoo lopuksi.

Big Borther: Markku Pulli

MONI katsoja hämmästyi viime keväänä, kun Salatut elämät -tähti Markku Pulli asteli suorassa lähetyksessä Big Brotherin julkkiskaudelle. Hymyileväinen ja kohtelias Pulli varasti katsojien huomion, ja hänestä ennustettiinkin voittajasuosikkia heti alusta saakka.

Näyttelijän osallistuminen Big Brotheriin tuli kuitenkin monelle yllätyksenä, sillä hänet oli nähty julkisuudessa viime vuosina hyvin harvakseltaan. Taukoa edelliseen tv-esiintymiseen oli kuusi vuotta. Pulli esitti Joonatan Sievistä huippusuositussa Salatut elämät -sarjassa vuosina 2007–2015.

Nyt Pulli, 33, on tyytyväinen siitä, että uskalsi hypätä tuntemattomaan ja lähteä moneksi viikoksi BB-taloon muiden julkkisten kanssa.

– Nautin ajastani talossa joka päivä! Heittäytyminen ja uusien juttujen kokeileminen oli hienoa, Pulli sanoo.

MIKSI Pulli päätti lähteä monen vuoden hiljaiselon jälkeen televisioon? Yhtä syytä on vaikea sanoa, mutta muun muassa 30 000 euron mahdollinen voittopotti houkutteli.

– Totta kai raha motivoi, kun mietin sitä suhteutettuna aikaan mitä talossa oltiin. Normaalille, useita kuukausia kestävälle kaudelle en olisi voinut aikataulujen puitteissa osallistua, mutta kolme viikkoa kuulosti paljon paremmalta.

Voitto tosin meni täpärästi sivu suun, sillä Pulli jäi kisassa toiseksi. Katsojat äänestivät voittajaksi painin maailmanmestarin Petra Ollin. Katkeruutta Pulli ei kuitenkaan tunne.

– Olen todella tyytyväinen toiseen sijaan. Yllätyin, että olin niinkin pitkään talossa. Olin varma, että lähtisin heti maitojunalla kotiin!

Big Brother kesti lyhyen aikaa, mutta toi Pullille paljon julkisuutta ja suosiota.

– Olin yllättynyt, miten positiivisesti minuun suhtauduttiin. Se oli imartelevaa.

VAIKKA arki ei perustavanlaatuisesti muuttunut ohjelman jälkeen, tuli yhteydenottoja silti runsaasti – ja muutama innokas fani lähestyi häntä julkisilla paikoillakin.

– Kun ohjelma päättyi, muutamat lähestyivät kaupassa ja tulivat rupattelemaan. Sitä ei ollut aiemmin kauheasti tapahtunut.

Treffipyyntöjä Pulli ei myönnä saaneensa, vaikka hän huomasi herättäneensä talossa ollessaan huomiota erityisesti naiskatsojien keskuudessa.

– Naisilta tuli jonkin verran palautetta. Olen kuitenkin päättänyt pitää yksityiselämäni poissa julkisuudesta, joten en kommentoi asiaa sen tarkemmin.

Yhden asian Pulli kuitenkin huomasi talosta poistuttuaan: yhtäkkiseen suosioon oli helpompi suhtautua, sillä julkisuus oli tullut tutuksi hänelle jo Salkkarit-vuosina.

– Siitä oli hyötyä. Osasin suhtautua paremmin ihmisten lähestymisyrityksiin, kun tiesin mitä on luvassa. Parhaimmillaan julkisuus voi antaa paljon, mutta siinä voi olla myös kääntöpuolensa.

Viime vuosi oli Pullin uralle merkittävä. Big Brotherin jälkeen Pulli palasi näyttävästi Salattuihin elämiin vuosien tauon jälkeen, kun hänen roolihahmonsa käsikirjoitettiin takaisin sarjaan tänä syksynä.

Big Brotheriin osallistuminen ja Salattuihin elämiin palaaminen eivät kuitenkaan suoranaisesti liittyneet toisiinsa.

– En ollut suoraan päättänyt, että tämä vuosi olisi se, jolloin palaan televisioon. Se oli monen asian summa, lähinnä kyse oli aikatauluista, jotka sattuivat sopimaan hyvin kalenteriini.

– Olen muutenkin sitä mieltä, ettei julkisuutta kannata tavoitella vain julkisuuden vuoksi.

NÄILLÄ näkymin Pullin paluu televisioon on tullut jäädäkseen. Hän kertoo nauttineensa kuluneena syksynä täysin siemauksin näyttelemisestä Salkkareissa.

– Siitä ehti vierähtää pitkä aika, kun viimeksi olen näytellyt. Ja katsojat ovat ottaneet minut todella hyvin vastaan vuosien jälkeen. Toivon, että voisin näytellä nyt pitkään.

Pulli aikoo pitää jatkossa ovet avoinna muillekin tosi-tv-ohjelmille. Jos sopiva tarjous sattuisi tulemaan eteen, hän on valmis harkitsemaan.

– Aika näyttää, mitä elämä tuo tullessaan. Olen avoin ehdotuksille.

Pulli paljastaa, että hän haaveilee myös toisenlaisesta julkisesta työstä, sillä hän haluaisi hypätä tulevaisuudessa myös juontajan saappaisiin.

– Se olisi minun suuri unelmani. En ole vielä päässyt niitä hommia kokeilemaan, mutta koen, että minulla olisi siihen paljon annettavaa.

Diili: Helena Hallanoro

SISUSTUSARKKITEHTI ja tilasuunnittelupäällikkö Helena Hallanoro otti keväällä 2021 osaa Nelosen Diili-tv-ohjelmaan. Tosi-tv-kisassa kilpailtiin kehitysjohtajan työpaikasta Jaajo Linnonmaan yrityksissä.

Helena oli yksi kauden suorapuheisimmista ja mieleenpainuvimmista persoonista, jonka tv-esiintymistä ruodittiin runsaasti sosiaalisessa mediassa.

Soitimme Helenalle ja kysyimme, mitä hänelle kuuluu nyt. Kannattiko tv-kisaan osallistuminen?

– Päätin lähteä Diiliin mukaan, koska olen sellainen, että haluan kokea paljon asioita. Olen tähän ikään mennessä huomannut, että pidän vaihtelusta. Minua myös houkuteltiin sinne headhunterin toimesta, mikä tavallaan imarteli minua, Helena aloittaa.

– En tiennyt silloin Diilistä mitään, vaikka olen asunut viisi vuotta Yhdysvalloissa. En ollut koskaan katsonut sitä ohjelmaa.

ENSIMMÄISENÄ kuvauspäivänä ohjelman osallistujat tapasivat tuotantoyhtiön edustajat Clarion-hotellin aulassa Helsingissä. Epäilyttävä tunne valtasi Helenan, kun hän katseli muita osallistujia.

– Laskin heti, että okei, yksi plus yksi. Mun narratiivi tulee olemaan tietynlainen.

– Olin ainut hieman iäkkäämpi nainen, joka on tehnyt uraa ulkomaille. Ajattelin, että viimeistään leikkauspöydällä minusta hiotaan pyöreydet pois, Helena sanoo suorasukaiseen tyyliinsä.

– Tajusin jo ekassa jaksossa, kun katsoin kaikkia niitä nuoria kanssakilpailijoita, että tulen pysymään tässä kisassa, jos teen kunnolla viihdettä.

Helena ilmoittautui heti ensimmäisessä jaksossa halukkaaksi tiiminvetäjäksi ensimmäiseen joukkuekisaan. Kun jakso esitettiin tv:ssä, katsojat kritisoivat Helenan johtamistyylin olleen liian dominoiva ja suorasanainen. Helena syytti tv-ruudussa 24-vuotiasta Tarua "projektinjohtajan näkökulmasta haastavaksi ihmiseksi”.

Sä oot hirveän haastava johdettava, Helena täräytti Tarulle päin naamaa.

Lue lisää: Jaajo Linnonmaa joutuu puuttumaan Helenan, 53, jäätävään johtamistapaan – tylyttää armotta toista Diili-kilpailijaa

HELENA kertoo olleensa ylpeä siitä, että Nelonen valitsi hänet mukaan ohjelmaan. Tv-työskentely on aina kiehtonut häntä, ja nyt hän sai tilaisuuden päästä itse mukaan tekemiseen.

– Olihan se rankkaa, koska meitä kuvattiin aamuseitsemästä keskiyöhön. Tavallaan tarkoitus taisi olla, että meidät uuvutettiin, jotta tunnereaktioita tulisi esiin, Helena pohtii.

– Reality perustuu siihen, että tehdään onnistunut casting. Siellä on kaksi tai kolme henkilöä, joiden ympärille rakennetaan se tarina.

Helenalla on oma ajatuksensa siitä, millaisten henkilöiden varaan tuo tarina sitten helposti rakennetaan. Hän pamauttaa, että jotkut osallistujat ”jäätyvät helposti” kameran edessä.

– Ne ovat niitä puolilämpimiä tyyppejä. Monet pohtivat jälkikäteen, että jos menisi uudestaan mukaan Diiliin, niin tekisi jotain toisin. Niinhän se ei mene! Ihmiset ovat sellaisia kuin he ovat, eikä se muutu. Jotkut jäätyvät helpommin kuin toiset.

KUN ohjelma tuli tv:stä ulos, Helenaa hämmästytti se, miten voimakkaasti ihmiset reagoivat siihen. Hän itse ajattelee, että ohjelman tekijät huomasivat leikkausvaiheessa, että hän on sanonut kameran edessä paljon asioita, joista saa leikattua mielenkiintoista materiaalia lopulliseen, tv:ssä esitettävään jaksoon.

– Totta kai se on niin, että olen minä sanonut kaikki ne asiat, mitä tv:ssä näkyy. Oli siellä toki muutakin, mutta sitä ei näytetty. Se ei kuitenkaan harmittanut minua lainkaan. Tuotantoyhtiö teki vain omaa työtään. Se on kova bisnes ja ymmärrän sen kyllä.

Sarjassa ei esimerkiksi tuotu esiin, miten läheinen ystävyys kisan voittajan Sointu Borgin ja Helenan välille rakentui.

– Soitimme toisillemme lähes joka aamu ja kävimme läpi tuntojamme.

OMAAN yksityiselämään Diili ei ole Helenalla vaikuttanut puoleen eikä toiseen. Hänen perheenjäsenensä ja ystävänsä tukivat häntä alusta asti. Esimerkiksi oma aikuinen poika ei edes katsonut sarjaa.

Urakehitykseen tv-julkisuus ei myöskään vaikuttanut ainakaan negatiivisella tavalla. Helena tekee edelleen töitä kansainvälisen yrityksen alaisuudessa esimiestehtävissä.

Vapaa-ajalla Helena harrastaa runsaasti urheilua ja nauttii elämästään Helsingin kantakaupungissa, jossa hän asuu.

Hän ei sulje pois mahdollisuutta, että hänet nähtäisiin joskus uudestaankin televisiossa.

–Tv-työ kiinnostaa minua edelleen ihan älyttömästi. Tykkään olla esillä ja se viehättää minua.

Temptation Island: Joanna Lehto

LAHTELAINEN Joanna Lehto, 21, nähtiin viime keväänä Temptation Island Suomi -tosi-tv-ohjelmassa, jossa parisuhteessa olevat ihmiset lähtevät testaamaan suhdettaan sinkkujen vieteltävänä.

Ikimuistoisesta kokemuksesta seurasi lopulta helvetillinen vuosi, jota Joanna on joutunut käsittelemään terapiassa.

Sinkuksi mukaan lähteneestä Joannasta tuli yksi tuotantokauden puhutuimmista osallistujista, kun hän päätyi useasti saman peiton alle varatun Henkan kanssa. Harrastettuaan seksiä tv:ssä lahtelaisnainen joutui julman vihamyllyn sekä tappouhkausten kohteeksi.

– Vieläkin joudun toisinaan ahdistaviin tilanteisiin, joissa tuntemattomat huutelevat minulle solvauksia, kuten esimerkiksi iltaisin pizzeriassa. Välillä pelottaa kulkea yksin iltaisin julkisilla paikoilla, Joanna myöntää.

ASIAKASPALVELIJANA työskentelevä ja kauneusalaa opiskeleva Joanna laittoi hakemuksen ohjelman 9. tuotantokaudelle, koska hän halusi irtioton arjesta ja mahdollisuuden tutustua uusiin ihmisiin.

Joanna lähentyi nopeasti parisuhteessa olevan Henkan kanssa ja jakoi tämän kanssa intiimejä hetkiä. Joanna alleviivaa, ettei hän kadu seksin harrastamista tv-kameroiden edessä.

– Se on aivan luonnollinen asia, hän toteaa ytimekkäästi.

Vanhempiaan Joanna joutui kuitenkin varoittamaan, etteivät seksikohtaukset lävähtäisi heidän silmilleen. Joannan isä on perussuomalaisten kansanedustaja Rami Lehto.

– Parin ensimmäisen jakson jälkeen jouduin kieltämään vanhempiani katsomasta ohjelmaa. Toki he näkivät kaiken uutisista, Joanna kertoo.

– Ei heitä toimintani haitannut, sillä ei heidänkään mielestään seksin harrastamisessa ole mitään ihmeellistä, hän jatkaa.

OHJELMAN aikana Joannalle alkoi tulvia vihaviestejä eri kanavista: huorittelua, ulkonäön kommentointia ja solvaamista. Räikeimmät viestit olivat suoranaisia tappouhkauksia, joista Joanna teki pariin kertaan rikosilmoituksen.

– Rikosilmoitukset eivät lopulta edenneet mihinkään, mikä on surullista. Tuollaiset asiat tulisi ottaa vakavasti. Varsinkin, kun olen joutunut uhkaaviin tilanteisiin.

Joannan mukaan kenties kipein tilanne sattui koulussa. Kuvausten takia hänen opintonsa ammattikoulun kauneuslinjalla viivästyivät, ja hän jäi opiskelemaan uudella vuosikurssilla, kun ystävät valmistuivat.

– Uudella luokalla ihmiset juoruilivat minusta keskenään selän takana, enkä saanut ainuttakaan kaveria. Juoruilu harmitti, ja tunsin itseni hyvin ulkopuoliseksi.

Opettajat joutuivat puuttumaan syrjintään painavalla keinolla.

– Lopulta nähtiin parhaaksi, että vaihdan kokonaan luokkaa, Joanna kertoo.

Samaan ilmiöön hän törmäsi myös kaveripiirissään. Joanna kertoo katkaisseensa välit kavereihinsa, joiden hän kuuli juoruilevan selän takana.

YKSI ohjelman isoimmista kohuista syntyi, kun Joanna kävi Henkan kanssa huolestuttavalta vaikuttaneen ehkäisykeskustelun ennen petipuuhia. Osa katsojista tulkitsi, ettei Henkka kunnioittanut Joannan pyyntöä käyttää ehkäisyä. Tilannetta puitiin julkisuudessa, ja Nelonen päätyi jopa poistamaan kyseisen kohdan.

Joanna vahvisti myöhemmin, että kaikki oli tapahtunut yhteisymmärryksessä ja keskustelu vaikutti huolestuttavalta tv-ohjelman leikkauksen takia.

Joanna kertoo nyt, että häntä suututti, kun monet somessa suositut ihmiset ottivat tapaukseen kantaa tietämättä asioiden todellista laitaa.

– Minua häiritsi todella paljon, että ihmiset puhuivat asiasta ikään kuin minun suullani. Moni väitti, että minut olisi jopa raiskattu, vaikka mitään pahaa ei tapahtunut. Jouduin laittamaan muutamille yksityisviestejä ja pyytämään poistamaan päivityksiään.

Joannan mukaan hän ei ole ollut Henkan kanssa kuvausten jälkeen juuri tekemisissä, mutta heidän välinsä ovat kunnossa.

TÄLLÄ hetkellä tapailusuhteessa oleva Joanna keskittyy opintoihinsa ja toivoo, että ohjelman tuoman näkyvyyden ansiosta hän voi työllistää itseään enemmän sosiaalisella medialla.

Joanna on varsin suosittu videopalvelu TikTokissa, jossa hänellä on lähes 120 000 tilaajaa ja miljoonia tykkäyksiä. Hän ylläpitää Annejaellu-nimistä kanavaa Jannica-siskonsa kanssa.

Joannan mukaan hänen siskonsa ei lähtisi Temptation Island -ohjelmaan, jos tätä pyydettäisiin.

– Hän on kyllä tehnyt kantansa selväksi nähtyään, millaiseen tilanteeseen minä jouduin, Joanna selvittää.

Joanna sen sijaan voisi myrskyisästä vuodesta huolimatta osallistua uudestaan tosi-tv-ohjelmaan.

– Lähtisin mukaan uusiksi, vaikka tietäisin, kuinka kova jälkipyykki siitä tulisi. Kaikkinensa kokemus oli hauska, ja sain uusia ystäviä. Se antoi enemmän kuin otti, Joanna summaa.

