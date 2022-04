Uusi draamasarja paljastaa Nokian johtajien yksinäisyyden ja menestystä edeltäneen kriisin – ”Hurjasti käänteitä, vääntöä, sitkeyttä ja tuuria”

C Moren uutuussarja Made in Finland kuvaa Nokian kännykkäihmeen syntyä. Draamasarjan taustatyö alkoi ohjaaja Maarit Lallin osalta jo yhdeksän vuotta sitten, ja sen ansiosta Nokian tarina sai mitä uskomattomampia käänteitä.

Kaikki suomalaiset tietävät Nokian olleen hetken aikaa matkapuhelimien maailmanmahti, mutta miten ilmiömäinen menestystarina oikeasti syntyi?

Ohjaaja Maarit Lalli kiinnostui kysymyksestä 2013 – sillä hetkellä, kun kaikki oli jo ohi ja Microsoft osti Nokian kännykkäbisneksen.

Nokian nousukausi alkoi joulukuussa 1988 isoilla ongelmilla, kun pääjohtaja Kari Kairamo menehtyi, ja yhtiötä koetteli johtajuuskriisi. Nokian puhelinpuolella haaveiltiin samoihin aikoihin uudesta laitteesta, joka perustuisi gsm-tekniikkaan.

Lallin urakka alkoi haastattelemalla entisiä työntekijöitä mahdollisimman monesta ammattikunnasta. Yksi haastattelu johti usein toiseen. Monet entiset nokialaiset kuvailivat aikaa Nokialla intensiiviseksi.

Sarjan merkittäväksi hahmoksi nousee Nokian tuleva toimitusjohtaja Jorma Ollila, jota näyttelee Sampo Sarkola.

– Monet haastattelut päättyivät toteamukseen, että mitä ikinä heille oli tapahtunutkaan, se oli ollut hienoa ja ainutlaatuista aikaa heidän elämässään, liki ammatista riippumatta, Lalli sanoo.

Ohjaaja ei halua vieläkään paljastaa haastateltaviensa nimiä. Sarjan tekemistä auttoi kuitenkin ajan kuluminen.

– Vaikeistakin asioista oltiin päästy jo yli. Monet halusivat puhua siitä, mitä noina vuosina tapahtui.

Ensimmäisen kauden henkilöistä tunnistaa suoraan muun muassa Nokian toimitusjohtajaksi myöhemmin nousseen Jorma Ollilan, pääjohtaja Kairamon ja apulaisjohtaja Olli-Pekka Kallasvuon. Heitä esittävät Sampo Sarkola, Kristo Salminen ja Martin Bahne.

Kristo Salminen (vas.) näyttelee Nokian pääjohtaja Kari Kairamoa, Sampo Sarkola puolestaan tulevaa toimitusjohtajaa Jorma Ollilaa.

– Karkeasti ottaen oikeiksi henkilöiksi on otettu sellaisia ihmisiä, jotka ovat muutenkin olleet julkisuudessa. Nokiaa ei ilman Jorma Ollilaa oikein voisi tehdä, Lalli toteaa.

Sen sijaan Satu Tuuli Karhun ja Emil Kihlströmin näyttelemät juristit ovat kuvitteellisia hahmoja. Heilläkin on toki oikeat esikuvansa.

– Jos henkilö ei ole ollut aiemmin julkisuudessa, en halunnut kertoa suoraan hänen henkilökohtaisesta elämästään. En ole kertonut julkisuudessa olleiden yksityiselämästäkään kuin sen, mitä julkisuudessa on ollut.

Satu-Tuuli Karhu näyttelee Katarina Tammea, lakimiestä, joka vastavalmistuneena ajautuu auttamaan ystäväänsä ja vanhaa koulukaveriaan Aki Makkosta (Emil Kihlström) Nokian lakiosastolle.

Aku Sipola esittää Risto Salmista, itsepäistä insinööriä, jonka unelmana on kannettavan matkapuhelimen kehittäminen. Riston vaimon Vuokko Salmisen roolissa nähdään näyttelijä Oona Airola.

Haastattelujen pohjalta oli aluksi tarkoitus tehdä vuoteen 2000 ulottuva pitkä elokuva. Pian selvisi, että kaksi tuntia ei riitä tälle tarinalle.

Henkilöiksi valikoitui pomojen lisäksi luonnostaan kännykkäinsinöörejä ja tuotekehittäjiä. Motorolan nostama oikeusjuttu toi heidän rinnalleen vielä Nokian asianajajat.

– Itse en tiennyt etukäteen, kuinka paljon käänteitä, vääntöä, sitkeyttä ja tuuria oli siinä, että Nokian puhelimet saatiin maailmalle, Jorma Ollilaa näyttelevä Sarkola sanoo.

– Asiat loksahtivat paikoilleen, mutta toisinkin olisi voinut mennä.’

Satu Tuuli Karhu tapasi rooliaan varten juristeja, jotka aikoinaan työskentelivät Nokialla Motorolan oikeusjutun kimpussa.

– Sain kuulla yksityiskohtaisesti, miten asiat oikeasti tapahtuivat – myös sellaisia asioita, jotka eivät olleet yleisessä tiedossa.

Haastatteluja tehdessä Lalli etsi samastuttavia tunteita. Skandaalien ja julkisuuskuvan sijaan tavoitteena oli löytää menestykseen vaikuttaneiden ihmisen sisin.

– Johdon kohdalla minua kiinnosti erityisesti yritysjohtajan yksinäisyys. Insinööreissä kiehtovaa oli se, kuinka jotain keksiessä kaikki muu ympäriltä unohtuu, Lalli kuvailee.

Ohjaaja Maarit Lallia kiinnosti yritysjohtajien kokema yksinäisyys.

Juristien tarinassa silmiinpistävää oli se, miten paljon nämä rakastivat haasteita. Heillä oli myös palava halu oikeudenmukaisuuteen.

– Aina kun keksimme käsikirjoittajien kanssa jotain lisädraamaa, ei mennyt pitkäkään aika, kun seuraava haastateltava sanoi, että juuri noin se oikeastaan meni, Lalli nauraa.

Sarjaa ovat käsikirjoittaneet myös Jyrki Väisänen, Lassi Vierikko, Leo Viirret sekä Kaarina Hazard. Ensimmäinen kausi päättyy vuoteen 1990.

Lalli on tutkinut Nokian vaiheita vuoteen 2000 asti, mutta sarjan jatkokausista ei ole vielä päätetty.

Made in Finland, to 14.4. alkaen C More.