Taylor tupsahtaa takaisin Kauniisiin ja rohkeisiin – tältä hän näyttää nyt!

Kauniit ja rohkeat -sarjassa tapahtuu kummia, kun Taylor palaa takaisin. Hänen esittäjänsä on matkan varrella vaihtunut Hunter Tylosta Krista Alleniksi. Varo juonipaljastuksia!

Steffyllä (Jacqueline MacInnes Wood) on lämmin kohtaaminen Taylor-äitinsä (Krista Allen) kanssa.

IS:n Tv-lehti julkaisee MTV3-kanavan ikisuosikin eli Kauniiden ja rohkeiden juonipaljastuksia. Heti pääsiäisen jälkeen nähtävissä jaksoissa on isoja uutisia.

Steffy on keskellä arkisia puuhia, kun hän yhtäkkiä saa vieraakseen rakkaan henkilön. Äiti! Taylor on palannut maailmalta! Ja nyt hän aikoo tehdä kaikkensa korvatakseen sen ajan, jonka on ollut poissa lastensa ja lastenlastensa luota.

Steffy ja Thomas (Matthew Atkinson) ovat innoissaan, kun äiti on taas maisemissa.

Myös moni muu yllättyy Taylorin nähdessään, erityisesti Finn, Thomas – ja Ridge! Lämmin tunnelma valtaa oitis koko perheen, kun kaikki ovat jälleen yhdessä.

Taylorin roolissa aloittaa Krista Allen.

Taylorin uusi näyttelijä Krista Allen on esiintynyt aiemmin sarjassa Päivien viemää Billie Reedin roolissa.

Krista Allen vuonna 2001.

Tayloria 30 vuoden aikana näytellyt Hunter Tylo on palannut Kauniisiin ja rohkeisiin useita kertoja, mutta nyt hän kieltäytyi jatkosta. Asiaan liittyi muun muassa ex-aviomiehen ja Hunterin lasten isän Michael Tylon kuolema viime vuonna.

Hunter Tylo osallistui Monte Carlon tv-festivaaleille 2012.

Liam uskoutuu isälleen harmillisesta tilanteesta Hopen kanssa. Liamin on vaikeaa luottaa Deaconiin Hopen lailla. Bill antaa omia neuvojaan.

Steffy ja Thomas sekaantuvat asiaan selittämällä Ridgelle, että hänen tulisi avata silmänsä Brooken suhteen. Iso osa ongelmaa on Brooke, joka hyväksyy Deaconin Hopen elämään – ja samalla omaan elämäänsä. Ridge pui lastensa kanssa läpi menneitä ratkaisujaan.

Toisaalla Deaconin, Hopen ja Brooken perheneuvottelu sujuu hyvin. Onnistuuko Deacon pysymään lujana Sheilan maanittelun edessä? Sheila ilmaantuu taas flirttailemaan. Sitten Sheila tajuaa, että Deaconin ajatukset ovat kokonaan Brookessa.

Ridge suuttuu, kun Brooke on taas yhteydessä Deaconiin.

Taylorkin saa kuulla, mitä on parhaillaan meneillään. Hän ei voi olla muistelematta aikoja, kun Brooke teki pahimman petoksensa Deaconin kanssa.

Steffy ja Thomas pohtivat todellisia syitä äidin kotiinpaluuseen.

RIDGE lähtee jälleen ovet paukkuen Brooken luota. Brooke on surkeana, mutta uskoo kaiken ratkeavan. Se, että Taylor on palannut, saa Brooken pienen huolen valtaan. Mikä omituinen ajoitus: Taylor saapuu kotiin juuri, kun Brookella ja Ridgellä on paha riita…

Lopulta Brooke ja Taylor kohtaavat. Vanhat vihamiehet ja kilpakosijat ovat yllättäen jälleen tutuissa asetelmissa. Taylor on palannut, Deacon on palannut, Sheila on palannut – mikä soppa tästä vielä saadaankaan!

