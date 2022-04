Freddie Mercuryn kuolema yllätti maailman – pojan riutuminen romahdutti isän

45-vuotiaana kuollut Queen-tähti Freddie Mercury salasi sairautensa maailmalta.

Vain taivas oli rajana Queenin menestykselle. Yhtye oli päättänyt loppuunmyydyn kiertueen ja soittanut kahdelle miljoonalle ihmiselle 1986, kun Freddie Mercury lausui yllättävät sanat bändikavereilleen.

– En voi enää tehdä tätä, kitaristi Brian May kertaa laulajan sanoja.

– Hän ei halunnut tehdä livekeikkoja, mistä tajusimme jotakin olevan vialla, rumpali Roger Taylor jatkaa.

May, Taylor ja basisti John Deacon saivat tietää vasta 1989, mistä oli kyse. Vuosien oireilun jälkeen Mercury oli saanut HI-viruksen diagnoosin 1987. Freddie Mercury: loppunäytös -dokumentissa toimittaja David Wigg kertoo kysyneensä laulajalta aidsista nähdessään Kaposin sarkoomaa muistuttavan läikän hänen poskessaan.

– Aids on pelottanut minut kuoliaaksi, ja olen lopettanut seksin harrastamisen, Mercury kertoi.

Kun haastattelu loppui, Mercury tunnusti Wiggille sairastavansa aidsia, mutta aikovansa löytää parannuskeinon siihen.

Brittilehdistö oli ollut pitkään solistin kimpussa aidspandemian puhjettua 1980-luvulla. Tabloidien otsikot julistivat Mercuryn sairastavan tautia homoseksuaalisuutensa takia. Julkisesti Mercury kertoi sairaudestaan vasta kuolemaansa (24.11.1991) edeltävänä päivänä.

Brittilehdistössä pilkattiin Freddie Mercuryn elämäntyyliä.

Mercuryn terveys hiipui. 1990 hän teki viimeisen julkisen esiintymisensä, kun yhtye nousi hakemaan elämäntyöpalkintoa Brit Awards -gaalassa. Kipujensa takia Mercuryn oli vaikea seistä lavalla.

– Koskaan hän ei valittanut, May painottaa.

Mercuryn sisar Kashmira Bulsara nähdään dokumentissa.

– Kun Freddie katsoi vanhoja videoitaan, hän sanoi, että olinpa komea tuolloin. Se satutti.

Yhtyeen isoimpia hittejä on The Show Must Go On (1991). May kirjoitti sen ja mietti, oliko nimi korni.

– Me emme puhuneet syvemmistä merkityksistä. Kun Freddie tuli studiolle levyttämään, hänellä oli kipuja ja vaikeuksia kävellä.

Mercury tarttui vodkapulloon, joi, kokosi itsensä ja lauloi Mayn yllätykseksi kappaleen korkeimmatkin nuotit. These Were the Days of Our Lives (1991) jäi hauraan miehen viimeiseksi videoksi.

Viimeiset viikkonsa Mercury vietti kodissaan läheistensä: miesystävänsä Jim Huttonin, assistenttinsa Peter Freestonen ja ex-tyttöystävänsä Mary Austinin sekä kissojensa kanssa.

– Hän oli päättänyt, ettei halua enää aidslääkkeitä, ainoastaan kipulääkkeitä. Viimeisten kahden viikon aikana hän antoi hitaasti periksi, Freestone sanoo.

Perheenjäsenistä Mercuryn äiti vieraili usein poikansa luona.

– Isä ei pystynyt käymään niin usein, koska Freddie näytti luurangolta. Isä itki lukiessaan lehtiä ja sanoi, että hänen olisi pitänyt olla siinä eikä Freddien, sisar kertoo.

Laulaja menehtyi 45-vuotiaana. Queenin jäsenet kerääntyivät teelle sulattelemaan asiaa. Vasta kuolinuutisen tultua julki he ymmärsivät, mitä oli tapahtunut.

Freddie Mercuryn patsas Sveitsin Montreux’ssa.

May muistelee ihmisten rumia puheita siitä, miten Mercury oli muka ansainnut kohtalonsa homoutensa ja elämäntyylinsä takia.

– Olimme todella vihaisia ja halusimme puolustaa parhaan ystävämme kunniaa, Taylor sanoo.

He päättivät järjestää Freddie Mercuryn hyväntekeväisyysmuistokonsertin, jota tuli katsomaan 72000 katsojaa Wembleyn stadionille 20.4.1992. Konsertissa esiintyi superjulkkiksia Elton Johnista Axl Roseen ja David Bowiesta George Michaeliin. Konsertti nähdään dokumentin jälkeen klo 22.34.

Järjestäjille ja Elton Johnille sydämentykytyksiä aiheutti Guns 'N Rosesin ailahtelevainen Axl Rose, joka ei suostunut harjoittelemaan Bohemian Rhapsody -duettoa Elton Johnin kanssa. Kun brittitähti meni koputtamaan Axlin ovelle, turvamies raotti ovea, jyrähti Axlin nukkuvan ja heitti oven kiinni. Lopulta Axl Rose nousi kuin nousikin lavalle ja veti Elton Johnin kanssa esityksen, joka jäi rockin historiaan.

Freddie Mercury: Loppunäytös lauantaina 16.4. Teema & Fem klo 21.00

Queen: The Show must go on lauantaina 16.4. Teema & Fem klo 22.29

Freddie Mercuryn muistolle lauantaina 16.4. Teema & Fem klo 22.34