Entinen eliittisotilas Janne Lehtonen paljastaa, millaista Suomen erikoisjoukoissa oikeasti on – vain harva tietää totuuden salatusta ammatista

Uutuussarja Erikoisjoukot vie suomalaiset julkkikset erikoisjoukkojen tarkoin varjeltuun maailmaan. Heitä kouluttaa Janne Lehtonen, joka on aiemmin palvellut vuosien ajan Suomen erikoisjoukoissa.

Nelosen uutuussarja Erikoisjoukot vie suomalaistähdet keskelle erikoisjoukkojen äärimmäisen vaativaa työtä. Sarjan 10 jaksossa jäljitellään armeijan erikoisjoukkojen pääsykokeita, joiden tarkoituksena on kaivaa ihmisestä esiin ne piirteet, joita eliittisotilaat tarvitsevat vaarallisissa tehtävissään. Vastaavasti on myös varmistettava, ettei ihmisellä ole fobioita, jotka lamauttaisivat hänet tosipaikan tullen.

Erikoisjoukot-sarjassa 14:ää suomalaisjulkkista kouluttavat oikeat eliittisotilaat, puolustusvoimien erikoisjoukossa palvelleet Janne Lehtonen, Robin Hendry, Jan Knuutti ja Matias Petäistö. He ovat sarjassa kylmiä ja kasvottomia hahmoja, jotka huutavat julmasti ja käskyttävät kovaa.

Erikoisjoukkojen kouluttajat suunnittelevat, miten ohjelman kilpailijat pystyvät suorittamaan tehtävät turvallisesti.

Pääkouluttajana sarjassa toimivan Janne Lehtosen mukaan siihen on hyvä syy.

– Siinä ei oikeastaan ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin rasittaa henkilö fyysisesti ja viedä hänet sitten henkisen puolen äärirajoille. Silloin sieltä alkaa tulemaan esille niitä ominaisuuksia, mitä haetaan, Lehtonen sanoo.

Lehtonen tietää, mistä puhuu. Hän on palvellut merivoimien erikoistoimintaosastolla 13 vuotta, joista yhdeksän vuotta tarkka-ampujana, muutaman vuoden lääkintämiehinä ja viimeiset vuodet ryhmänjohtajana. Vuonna 2015 Lehtonen siirtyi töihin yksityiselle puolelle turvallisuustehtäviin Suomen suurlähetystöille Afganistanissa ja Somaliassa.

Nykyään hän työskentelee palomies-ensihoitajana Helsingin pelastuslaitoksella.

– Kaikki hommat ovat olleet todella vaativia ja viihdyn tällaisissa tehtävissä kentällä, hän sanoo.

Suomalaistähdet eläytyvät erikoisjoukkojen pääsykokeiden maailmaan uutuussarjassa. Pääkouluttaja Janne Lehtosen mukaan eliittisotilaan ammattiin kuuluu jatkuva epämukavuus. – Oli kuinka kylmä tai sattui kuinka paljon tahansa, on tehtävä pakko tehdä tai et välttämättä pääse enää ikinä kotiin, hän sanoo.

Lehtosen mukaan oikeissa erikoisjoukoissa toimiminen poikkeaa hyvin suuresti monista muista ammateista. Työ on vaarallista, fyysisesti ja henkisesti hyvin kuormittavaa ja kaiken lisäksi salaista. Siksi moni myös tietää Suomen erikoisjoukoista hyvin vähän.

Lehtonen kertoo, että Suomen puolustusvoimien erikoisjoukot ovat ammattiyksikkö, jossa on ammattisotilaita: aliupseereita ja johtotasolla upseereita. Pitkälle koulutettujen ja korkean valmiuden erikoisjoukkojen päätehtäviin kuuluvat Suomen puolustuksen harjoittelu, kansainväliset operaatiot ja poliisin Karhu-ryhmälle virka-avun antaminen.

– Monesti ajatellaan, että erikoisjoukkoja on vain elokuvissa. Suomen erikoisjoukot tekevät ihan samoja tehtäviä kuin muun muassa jenkkien hyvin itsensä brändänneet Navy Sealit ja muut vastaavat. Suomen erikoisjoukot ovat tosi hyvällä tasolla ja amerikkalaisten yksikköjen kanssa harjoitellaan vuosittain, Lehtonen selittää.

Janne Lehtonen on palvellut Afganistanissa ja Somaliassa.

Puolustusvoimilla on erikoisjoukkoja Utin jääkärirykmentissä, jossa toimii erikoisjääkärikomppania sekä Upinniemessä taistelusukeltajien erikoistoimintaosasto, jossa Lehtonen palveli.

Lehtonen oli palvelusaikanaan mukana vaativissa kansainvälisissä operaatioissa kaksi kertaa Afganistanissa ja kaksi kertaa Somaliassa. Reissut kestivät yleensä muutaman kuukauden, ja niiden aikana suoritettiin ennalta määritelty tehtävä.

– Siellä on saanut todella hurjiakin kokemuksia. Erikoisjoukkojen työ on hyvin erilaista kuin normaalien rauhanturvaajien tehtävät. Erikoisjoukoilla on aina selkeä tehtävä ja perillä ollaan niin kauan, että se saadaan tehtyä.

Tehtävien tarkemmasta sisällöistä ja operaatioiden tapahtumista Lehtonen ei voi puhua, sillä ne ovat salaisia. Monet tehtävistä suoritetaan yöaikaan, usein sukelletaan pimeässä ja aina on kylmä ja märkää. Työ on kaukana siististä sisätyöstä ja vaatii tekijältään rautaista fyysistä kuntoa ja poikkeuksellista paineensietokykyä.

– Oli kuinka kylmä tai sattui kuinka paljon tahansa, on tehtävä pakko tehdä tai et välttämättä pääse enää ikinä kotiin. On vain pakko niellä pelkonsa ja voittaa ahdistuksensa, Lehtonen kuvailee.

Mukavuuksista on pakko tinkiä, kun työskennellään kriisialueilla. Kuvassa Erikoisjoukot-sarjan kilpailijoiden majoitustila 1990-luvulla suljetussa kalkkitehtaassa.

Tehtävien sisällön lisäksi myös erikoisjoukoissa työskentely on usein hyvin sala­myhkäistä. Puolustusvoimien joukot eivät pidä meteliä itsestään, eikä tietoja niiden toiminnasta kantaudu juurikaan julkisuuteen.

Lehtonen sanoo, että nyt kun hän ei ole enää mukana erikoisjoukkojen toiminnassa, voi hän kertoa entisestä työstään hieman vapaammin. Aiemmin hän ei välttämättä edes kertonut ihmisille, mitä teki ammatikseen.

– Erikoisjoukoissa toimiminen on asia, mikä pyritään pitämään salassa, hän sanoo.

– Silloin kuin olin yksikössä, pidin matalaa profiilia omasta ammatistani. Kun on kyseessä terrorismin vastaiset yksiköt, niin on tietysti myös turvallisuusuhkia sen puolesta. Varsinkin tähän maailmanaikaan, kun puhutaan venäläisestä vakoilusta ja muusta vastaavasta.

Lehtosen mukaan salailussa on sekä hyvät että huonot puolensa. Se parantaa turvallisuutta, mutta aiheuttaa myös sen, että erikoisjoukkoihin ei välttämättä osata hakeutua, kun niiden olemassaolosta ei välttämättä edes tiedetä.

– Pääsykokeisiin on vähän hakijoita, koska tietoa on vaikea saada mistään. Toivottavasti Erikoisjoukot-sarjan myötä mielenkiinto kasvaa, Lehtonen sanoo.

