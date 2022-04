Bruce Willisin taival hittielokuvissa loppui riitaan miljoonista Sylvester Stallonen kanssa – tähden urassa yksi silmiinpistävä asia

Vain 67-vuotiaana upean uransa toiminta-, komedia- ja draamaelokuvien tähtenä lopettava Bruce Willis ei ole ansainnut ainoatakaan elokuva-alan tärkeimpänä pidettyä ehdokkuutta yli 30 vuotta kestäneellä urallaan. Ura on ollut siitä huolimatta loistelias, ja Willis on ansainnut sen tärkeimmän: kansan suosion.

1980-luvulla ei ollut lainkaan tavallista, että tv-sarjasta tuttu näyttelijä voisi yltää suurelle valkokankaalle. Eräs harvoista tv:ssä uransa aloittaneista näyttelijöistä oli Bruce Willis.

Rakastettu Konnankoukkuja kahdelle -tv-sarjan tähti oli pian rakastettu John McClane elokuvassa Die Hard – vain kuolleen ruumiini yli (1988).

Willisista oli tullut toimintatähti kuin yhdessä yössä, mutta uran jatkon kannalta ratkaisevaa oli valikoida yhden genren sijasta useampia. Moni elokuva on jäänyt ikihitiksi.

Toimintasankari John McClane tuli kaikille tutuksi vuonna 1988.

Die Hard -sarjafilmien ohella mies muistetaan Pulp Fictionin (1994) nyrkkeilijänä, 12 apinaa -elokuvan (1995) vankina, Sakaalin (1997) salamurhaajana, The Fifth Elementin (1997) taksikuskina, Armageddonin (1998) öljynporaajana, Kuudennen aistin (1999) lapsipsykologina, Sin Cityn (2005) etsivänä ja Moonrise Kingdomin (2012) poliisipäällikkönä.

Moonrise Kingdom vuodelta 2012 on Willisin viimeisimpiä suuria elokuvarooleja.

John Travoltan tähdittämässä komediassa Hei, kuka puhuu (1989) Willis ääninäytteli vauvaa. Hän vieraili myös Frendit-sarjassa 2000 Rossin tyttöystävän isänä.

Elokuva-alalla Willisiä ei ole koskaan ajateltu huippunäyttelijänä, eikä hän ole koskaan ollut Oscar-ehdokkaana. Tv-näyttelijänä hän sen sijaan voitti Emmy- ja Golden Globe -patsaat tv-sarjasta Konnankoukkuja kahdelle.

Hänen valttikorttejaan ovat charmikkuus, huumori ja katu-uskottavuus. Pahiksenakin hän on hurmaava, ja häneltä ovat luonnistuneet niin toiminta-, komedia- kuin draamaroolit.

Kenties jonkinlainen ura-Oscar olisi ollut luvassa – toki tällainen pysti on mahdollinen edelleenkin.

Nyt tähden ura on kuitenkin päättynyt, sillä perhe ilmoitti muutama viikko sitten Willisin uran lopetuksesta afasian vuoksi.

Lue lisää: Bruce Willis lopettaa näyttelemisen – syynä vakava sairaus

Samalla sairaus on myös traaginen päätös Willisin loistavalle uralle. Bruce Willis on vasta 67-vuotias.

Hän on ollut niin aktiivinen näyttelijä puolikuntoisenakin, että tulossa on yhä useita uusia elokuvia.

Vuoden 2000 menestyselokuvassa Unbreakable - Särkymätön Bruce Willis näytteli Samuel L. Jacksonin kanssa.

Viime vuosina Willis on keskittynyt pienempiin videolevityselokuviin, ja loppuaika työelämässä oli hänelle haasteellista.

On kerrottu, että afasia, joka aiheuttaa haasteita kommunikaatiossa ja hahmottamisessa, pakotti Willisin käyttämään korvanappia. Los Angeles Timesin mukaan korvanappiin syötettiin vuorosanat näyttelijä Adam Huel Potterin toimesta. Potter oli itse usein pienessä roolissa kussakin Willisin elokuvassa.

Bruce Willis vietti yleensä vain pari päivää kuvauksissa, ja kaikessa mahdollisessa käytettiin sijaisnäyttelijöitä.

Moni kollega huomasi Willisin käytöksessä suuria muutoksia. Vuorosanojen ymmärtäminen tuntui joskus mahdottomalta. Miestä autettiin ja ohjattiin kaikessa. Supertähdestä oli tullut marionetti.

– Hän näytti olevan aivan hukassa. Mutta Bruce aina sanoi: ”Teen parhaani!” kollegat kertoivat Los Angeles Timesille.

Bruce Willisiä ei ole näkynyt julkisuudessa kovinkaan usein sitten vuoden 2019, jolloin hän esiintyi vielä aktiivisesti eri tilaisuuksissa.

Huippuroolien tekeminen ei siis ollut Willisille enää mahdollista. Hän silti halusi tehdä vielä niin monta elokuvaa kuin sairauden ohella pystyi.

Näyttelijä on tunnettu äveriäästä elämäntyylistään ja hän on myös osannut pyytää kunnon palkkioita.

Esimerkiksi The Expendables -elokuvasarja yhdessä Arnold Schwarzeneggerin, Chuck Norrisin ja Sylvester Stallonen kanssa päättyi riitelyyn 2013. Willis olisi halunnut kolmannesta osasta miljoonan lisää, mutta Stallone piti häntä ahneena ja kirjoitti hänet roolista ulos. Palkkio oli jo 3 miljoonaa dollaria.

Sairauden aikana ja jo aiemmin Willisillä on aina ollut suurena tukena oma perhe.

Willis oli naimisissa näyttelijä Demi Mooren kanssa 13 vuotta aina vuoteen 2000 saakka, ja heillä on kolme tytärtä, jotka ovat hekin näyttelijöitä.

Lue lisää: Bruce Willis sulkeutui kotiin ex-vaimonsa kanssa – näin toimii sairastuneen tähden erikoislaatuinen ja hämmästelty perhekuvio

Demin suhde ex-mies Ashton Kutcherin kanssa tai Willisin nykyinen, vuonna 2009 solmittu avioliitto valokuvamalli Emma Hemingin kanssa eivät ole vaikuttaneet Mooren ja Willisin väleihin, joita on kuvailtu erinomaisiksi.

Hemingin kanssa Willisillä on kaksi tytärtä, ja Demi on kutsunut Emmaa ”sisarekseen”.

Lue lisää: Bruce Willisin vaimo julkaisi kuvan sokkiuutisen jälkeen – tytär tallensi otokseen hellyttävän hetken

Koronakaranteeniakin Willis vietti koko laajennetun perheen kanssa saman katon alla.

Bruce Willisin tuotantoa voit katsoa tällä hetkellä useista eri kanavista:

Kuolema pukee häntä, torstaina 14.4. Frii klo 21.00.

Die Hard -elokuvat (Disney+)

Pulp Fiction (Elisa Viihde Viaplay, Paramount+)

The Fifth Element (Ruutu+, C More, Amazon Prime Video)

Kuudes aisti (Ruutu+, C More, Amazon Prime Video)

Sakaali (Netflix)

The Expendables (Elisa Viihde Viaplay, Amazon Prime Video, Ruutu+)