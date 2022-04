Mustasukkaisella Julialla palaa päreet jo ensimmäisenä iltana Ex on the Beach -sarjassa – muut sinkkunaiset hämmentyvät vuodatuksesta

Kahdeksan sinkkua matkustaa unelmalomalle pohjoiseen Ex on the Beachin kolmannella kaudella. Draamaa on luvassa jo ensimmäisessä jaksossa.

Suosittu deittailureality Ex on the Beach palaa tiistaina ruutuihin kolmannen tuotantokauden jaksoin Discovery+-palvelussa.

Ex on the Beach Afterski 2.0 -sarjan avausjaksossa kahdeksan sinkkua matkustaa tunturiin hulppealle luksuslomalle.

Ennen kuin kauden avausjakso on saatu päätökseen, kehkeytyy talossa jo mustasukkaisuusdraamaa.

Julia hermostuu vanhan kaverinsa Nikin treffeistä toisen naisen kanssa. Muut ihmettelevät, onko kaksikon välillä jotain enemmänkin.

– Julia sanoi, että sitä v*tuttaa, kun Aliisa ja Niki lähtivät treffeille. Mä en tiedä mikä siinä on, kun he sanoivat olevansa pelkästään kavereita, sinkkunainen Roosa ruotii kameroille.

– Tietsä mä oon varma, kun Niki tulee sielt treffeiltä, se on tällee: ”Oli ihan v*tun hauskaa!”, Julia vuodattaa sinkkukavereilleen.

– Se tulee niin hieroo sitä sun kasvoille, Janni vastaa.

– Not gonna happen. Niinku et ei käy mulle. Tietsä et jos mä haluun sut, sä v*ttu haluut mut. Jos sä haluut jotain toista, go fuck yourself, Julia tilittää.

– Julia sanoi, että jos siellä on jotain tapahtunut, Julia pistää nakit pakettiin niin sanotusti, Roosa raportoi keskutelun jälkeen kameroille.

Julia (vas.) ei innostu Nikin treffeistä.

Uudella kaudella kahdeksan sinkkua matkustaa pohjoisen hangille unelmalomalle. Keskitalven tunturiparatiisi ja ylelliset puitteet tarjoavat sinkuille unohtumattomia elämyksiä ja ikimuistoisia kokemuksia.

Meno luksushuvilalla on villiä ja estotonta. Samppanja virtaa, kun sinkut juhlivat, deittailevat ja nauttivat elämästään ja toisistaan täysin rinnoin, Discoveryn tiedotteessa luvataan.

Pian pakkaa saapuvat sekoittamaan osallistujien ex-kumppanit, jotka laittavat nämä tilille menneisyydestään. Loman lopuksi on tilinpäätöksen aika. Onko tunturiromansseilla tulevaisuutta vai vetivätkö exät pidemmän korren?

Ex on the Beach Suomi Afterski 2.0 discovery+-palvelussa kaksi jaksoa tiistaisin 12.4. alkaen.