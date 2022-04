Erikoisjoukot-uutuusohjelmassa julkkikset nujerretaan sekä henkisesti että fyysisesti ja sen jälkeen katsotaan, mihin heistä on.

Neljä mustaa maasturia ajaa siistissä jonossa Lohjalla sijaitsevan Ojamon kaivoksen luo. Autot pysähtyvät ja niistä nousee ulos kuljettajia. Matkustajat jäävät kuitenkin istumaan paikalleen kankaiset säkit päässään. Heille ei kerrota, missä he ovat tai mitä tulee tapahtumaan. Ikkunoiden läpi näkyy, että osa heistä istuu jäykkänä paikallaan, osa vaikuttaa nukkuvan. Huppupäisten hahmojen piina jatkuu lähes 1,5 tuntia ennen kuin heidät käskytetään rajusti ulos autoista.

Huppujen poistamisen jälkeen käy selväksi, että matkustajat ovat suomalaisia julkkiksia. He osallistuvat uuteen, ennennäkemättömän rajuun tosi-tv-ohjelmaan, jossa kilpaillaan armeijan erikoisjoukkojen pääsykokeita jäljittelevissä tehtävissä.

Koleana ja sateisena elokuun päivänä heidän tehtävänään on pudottautua helikopterista takaperin Ojamon kaivoksen lampeen – ilman harjoittelua tai valmistautumista.

Suomalaistähdet istuvat autoissa huput päässään yli 1,5 tuntia. Sitten heidät heitetään käytännössä kylmiltään suorittamaan pelottavaa tehtävää.

Ohjelman pääkouluttaja Janne Lehtonen näyttää mallia, pudottautuu sulavasti metelöivästä helikopterista ja ui sitten rennosti rannalle. Lehtoselle kopterista hyppääminen ei ole temppu eikä mikään, sillä hän on palvellut 13 vuotta merivoimien erikoisjoukoissa, osallistunut tehtäviin Afganistanissa ja Somaliassa ja joutunut todella kiperiin tilanteisiin.

Suomalaistähdille tilanne on kuitenkin pelottava. He hytisevät hiljaa rivissä, katselevat toistensa suorituksia vakavina ja vaikuttavat pelokkailta. He eivät saa puhua keskenään tai kysellä apua.

– Numero neljä, kuuluu kova käsky ja jännittynyt Amanda Harkimo lähtee suorittamaan tehtävää.

Yksitellen tähdet pudottautuvat pärisevästä kopterista, toiset onnistuneemmin kuin toiset.

Janne Lehtonen on entinen puolustusvoimien eliittisotilas. Hän neuvoo Erikoisjoukot-sarjan kilpailijoita vaativan helikopteritehtävän suorittamisessa. Lehtoselle helikopterista pää edellä pudottautuminen ei ole juttu eikä mikään.

Plumps. Yksi kerrallaan julkkikset putoavat viileään veteen pää edellä.

Nämä tähdet ohjelmassa nähdään Miss Suomi 2020 Viivi Altonen Miss Suomi 2012 Sara Chafak Missikeisarinna Sunneva Sjögren Europarlamentaarikko Henna Virkkunen DJ Amanda Harkimo Muusikko Elias Kaskinen Raptähti James Nikander Sulkapalloilija Ville Lång Tv-persoona Sauli Koskinen Toimittaja Kimmo Ohtonen Ex-huippuhiihtäjä Sami Jauhojärvi Nyrkkeilijä Amin Asikainen Kansanedustaja Tom Packalén Ex-lumilautailija Heikki Sorsa

Nelosella toukokuussa alkavaa Erikoisjoukot-sarjaa kuvattiin viime kesän lopulla Lohjalla ja sen lähistöllä. Sarjassa julkkiksilta riisutaan pois kaikki mukavuudet ja heidät majoitetaan vanhan kalkkitehtaan äärimmäisen kolkkoihin tiloihin kenttäolosuhteisiin.

Tähtiä ei puhutella nimillä, vaan numeroilla, ja heitä ohjeistavat ja komentavat tauotta piinkovat, puolustusvoimien erikoisjoukoissa aiemmin työskennelleet kouluttajat. Lehtosen lisäksi kouluttajina nähdään Jan Knutti, Robin Hendry ja Matias Petäistö.

Kisan aikana julkkikset joutuvat muun muassa hukkumistestiin ja taistelevat nyrkein kehässä. Osallistujien fyysinen ja henkinen sietokyky laitetaan äärimmilleen, kun heidät herätetään öisin parin tunnin välein muun muassa rajuihin treeneihin kaatosateeseen. Ruokaa on vain vähän, kisaajille huudetaan ja heitä kuulustellaan. Osa luovuttaa jo alkumetreillä tai loukkaantuu vaarallisissa tehtävissä.

Amanda Harkimo kertoo saaneensa hengenvaarallisen anafylaktisen shokin ja pysyviä arpia kuvauksissa käytetyistä ammuksista.

– En ole koskaan kokenut mitään vastaavaa. Olosuhteet olivat todella hurjat, oli vähän ruokaa, nukuin todella vähän ja kaikki tehtävät oli vaarallisia ja pelottavia. Murruin heti alussa ja tuli sellainen olo, että hitto en vaan pysty tähän, Harkimo sanoo.

Ohjelman luonteeseen kuuluu jatkuva pelko tulevasta ja epävarmuus siitä selviytyykö tehtävistä vai ei. Kuvassa Heikki Sorsa, James Nikander, Sauli Koskinen, Elias Kaskinen, Amanda Harkimo, Viivi Altonen ja Tom Packalén odottavat vuoroaan helikopteritehtävän suorittamiseen.

Vanhan kalkkitehtaan pihamaalle tehtiin ohjelman kuvauksia varten tehtäväalue, jossa kilpailijat joutuivat suorittamaan rankkoja treenejä keskellä yötä.

Pääkouluttaja Janne Lehtosen mukaan ihminen on pakko ajaa täysin loppuun, jotta toivotut ja toisaalta myös epätoivotut ominaisuudet saadaan esille. Oikeissa erikoisjoukoissa ihmisen on pakko pystyä toimimaan paineen alla, eikä pelolle voi antaa tilaa.

– Siinä ei oikeastaan ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin rasittaa henkilö fyysisesti ja viedä hänet sitten henkisen puolen äärirajoille. Silloin sieltä alkaa tulla esille niitä ominaisuuksia, mitä haetaan, Lehtonen sanoo.

Lehtosen mukaan monet Erikoisjoukot-sarjassa nähtävistä tehtävistä ovat niin vaativia, että on suuri saavutus, että niitä uskaltaa lähteä edes yrittämään. Tehtävissä voi käydä todella huonosti, mikäli jokin menee pieleen.

– Tehtävät ovat tosi haastavia varsinkin, kun ne tuodaan ihan pimennosta siihen nenän eteen. Erityisen vaikeaa se on, jos on mukavuudenhaluinen ja koittanut välttää tilanteita, missä joutuu kohtaamaan omia pelkojaan, hän selittää.

– Lisäksi läsnä on koko ajan pieni pelko siitä, että mitä seuraava päivä tuo tullessaan ja se lisää kilpailijoiden stressitasoja. Vanha sanonta sanoo, että ”ainut helppo päivä oli eilinen, kun se meni jo” ja se pitää kyllä paikkansa.

Ohjelman kouluttajat kuulustelevat kilpailijoita kovasanaisesti. Lehtosen mukaan oikeiden erikoisjoukkojen pääsykokeissa ihminen ajetaan loppuun sekä fyysisesti että henkisesti, jotta hänestä saadaan esiin toivotut luonteenpiirteet.

Lehtosen rooliin sekä oikeassa työelämässä että sarjassa kuuluu tiukka, jopa häijy käskytys ja sen kautta ihmisten äärirajoille ajaminen.

– Vähän hassua sanoa, mutta siinä on tarkoituskin olla tyly, kylmä ja kasvoton. Ei ole tarkoitus antaa valonpilkahduksia tai turvallisuuden tunnetta kilpailijoille, sillä se on yksi osa erikoisjoukkojen pääsykoetta.

– Pitää kuitenkin muistaa, että sitä ei tehdä huvikseen, vaan sillä on tarkoituksensa. Meillä kouluttajilla on erillinen siviiliminä ja olemme oikeasti ihan mukavia ja normaaleja tyyppejä.

1990-luvulla suljettu vanha kalkkitehdas toimi sekä kilpailijoiden majapaikkana että ohjelman kuvauspaikkana.

Näky kalkkitehtaan sisällä oli mykistävä: tiilet, työvälineet ja erilaiset koneet oli jätetty niille sijoilleen.

Julkkikset majoittuvat rankan kilpailun ajan 1990-luvulla suljetussa kalkkitehtaassa. Sen lattialla lojuu luotien hylsyjä, sillä Suomen poliisi käyttää paikkaa harjoituksiinsa. Näky tehtaan uumenissa on kuin elokuvasta, sillä sinne on jäänyt niille sijoilleen työvälineitä ja tehtaassa valmistettuja tiiliä. Kaikkialla on kosteaa ja haisee homeelta, katosta vuotaa vettä ja seinissä on reikiä.

Tähtien ”makuuhuoneena” toimii kolkko betonihalli, jonka ikkuna-aukot on laudoitettu kiinni ja jossa on kylmä. Ainoastaan pienet kamiinat tuovat lämpöä poikkeuksellisen koleina elokuun päivinä. Vuoteina toimivat kenttäsängyt, ja jääkylmä suihku ja alkeelliset vessat ovat ulkona taivasalla.

Kilpailijat nukkuivat kolkossa hallissa kenttäolosuhteissa. Alakerrassa haisi home ja lämpöä toivat vain pienet kamiinat.

Yhden kilpailijan varustearkku.

Vessatarpeet tuli hoitaa ulkokäymälässä rivissä.

Pihamaalle rakennetusta suihkusta tuli vain kylmää vettä. Vieressä tiskaamiseen ja hampaiden pesuun tarkoitetut lavuaarit.

Pääkouluttaja Janne Lehtonen kertoo, että kun kilpailijat viedään näin rajusti epämukavuusalueidensa ulkopuolelle, on normaalia, että osa heistä romahtaa. Menneisyyden traumat voivat nousta pintaan ja aiheuttaa todella ahdistavia tilanteita.

– Siellä tuli pahojakin romahduksia pitkin ohjelmaa. Aikaisemmat kokemukset, omat möröt ja mielen päällä olevat asiat kertaantuvat, kun stressitasot ovat todella kovat ja olet fyysisesti ihan loppu, hän sanoo.

Romahduksien sattuessa Lehtonen kertoo riisuneensa kylmän ja kasvottoman roolinsa ja ottaneensa mukaan myös tunteet. Ahdistavia tilanteita käsiteltiin myös jälkikäteen kameroiden ulkopuolella.

– On huonoa johtamisesimerkkiä, jos on täysin kylmä ja tunteeton siinä tilanteessa, kun joku romahtaa ja kertoo kokemuksistaan.

Lehtosen mukaan kilpailijat pääsivät myös purkamaan tunteitaan psykologin kanssa poikkeuksellisen vaativan ohjelman kuvausten jälkeen.

– Myös oikeiden erikoisjoukkojen pääsykokeissa saatetaan kokea todella ahdistavia tilanteita ja ne pitää purkaa heti ammattiavun kanssa. Sama on tässä ohjemassa, sillä esiin nousi todella ahdistavia kokemuksia, eikä ollut missään nimessä tarkoitus aiheuttaa mitään traumoja kenellekään.

