Main ContentPlaceholder

TV & elokuvat

Lännenelokuvien legenda haukkui Oscar-leffan pystyyn – veti nyt törkeät kommenttinsa takaisin

Sam Elliott on tunnettu näyttelijä lännenelokuvista. Hän ei pitänyt The Power Of The Dogista, jota povattiin Oscareiden vuoden parhaaksi elokuvaksi.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki

Lännenelokuvien konkari Sam Elliott tylytti kovasanaisesti uutta The Power Of The Dog -elokuvaa, mutta pahoitteli lopulta haukkujaan.

Näyttelijä Sam Elliott, 77, joutui myrskyn silmään, kun hän haukkui Oscar-voittajaelokuvan, The Power Of The Dogin, täysin pystyyn Marc Maronin WTF-podcastissa. Hollywood Reporterin ja Metro-lehden mukaan Elliott kommentoi elokuvan olevan ”täyttä paskaa”. Elliott myös kyseenalaisti elokuvassa esiintyneitä ”homoseksuaalisuuteen viittaavia asioita”, sillä hänen mukaansa hahmot näyttivät samalta kuin ”newyorkilaiset tanssijat, jotka pukeutuvat vain rusetteihin eivätkä paljoa muuhun”. – Siltä ne kaikki helvetin ”cowboyt” elokuvassa näyttivät. He vain juoksentelevat ympäriinsä ilman paitoja, Elliott totesi podcastissa. Elliott on tunnettu veteraaninäyttelijä nimenomaan lännenelokuvissa, kuten Butch ja Kid – auringonlaskun ratsastajat (1969), Varjojen ratsastajat (1982) ja Tombstone (1993). Elliott totesi, että lännenelokuvat ovat hänelle todella tärkeä sydämen asia. Metro-lehden mukaan Elliott myös vihjasi, ettei uusiseelantilainen elokuvan ohjaaja Jane Campion voisi tietää Yhdysvaltojen lännen elämästä paljoakaan. Campion vastasi kommentteihin ja totesi, ettei Elliott ole oikea cowboy vaan näyttelijä. – Uskon, että tässä on jotain seksististä. Hän ilmeisesti ajattelee, että naisena olen jotenkin huonompi, Campion kertoi. Myös elokuvan yksi päätähdistä, Benedict Cumberbatch, vastasi Elliottin kommentteihin ja puolusti elokuvaa. Hollywood Reporterin mukaan Cumberbatch osallistui BAFTAn elokuvapaneeliin ja kommentoi erityisesti Elliottin kommentteja liittyen homoseksuaalisuuteen lännenelokuvassa. – Maailmassa vallitsee edelleen valtavasti suvaitsemattomuutta koskien homoseksuaalisuutta, ja mieheltä erityisesti lännessä odotetaan eräänlaista stereotypiaa ja maskuliinisuuden arkkityyppisyyttä. Uskon, että voin purkaa näitä stereotypioita Philin roolin kautta. Elokuva ei ole historian oppitunti, Cumberbatch totesi. Sam Elliot laukoi suorat mielipiteensä Oscar-elokuvasta. Nyt muurahaispesään sohaissut Elliott on pahoitellut kommenttejaan. Elliott toteaa, että Campion on loistava ohjaaja ja elokuvan näyttelijävalinnat onnistuneita. – Voin vain sanoa, että olen pahoillani. Olen oikeasti, Elliot totesi haastattelussa. Elliott pyysi anteeksi myös homoseksuaalisilta ihmisiltä sanomisiaan. Elliott kertoo, ettei hän valinnut sanojaan oikein. The Power Of The Dog voitti useita Oscareita ja oli ehdolla myös vuoden parhaaksi elokuvaksi. Lännenelokuva kertoo kahdesta veljeksestä, Philistä (Benedict Cumberbatch) ja Georgesta (Jesse Plemons), sekä leskestä nimeltä Rose (Kirsten Dunst), jonka kanssa George menee salaa naimisiin. Julma Phil aloittaa sadistisen ”sodan” veljensä vaimoa ja tämän poikaa, Peteriä (Kodi Smit-McPhee) vastaan. Jane Campion voitti elokuvasta parhaan ohjauksen Oscar-palkinnon.