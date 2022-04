Joona, 24, sai aivovamman sähköpotkulautaonnettomuudessa – karu kuva kertoo onnettomuuden tuhoista

Elossa 24h -sarjassa tavataan 24-vuotias Joona, jonka tavallinen tiistaiaamun työmatka päättyi Töölön sairaalaan. Joona törmäsi sähköpotkulaudalla autoon karuin seurauksin: hän sai aivovamman, hänen kasvonsa painuivat sisäänpäin ja yläleuka irtosi. Varoitus: kuva ei sovi herkimmille.

Sähköpotkulautaonnettomuuteen joutunut Joona on kuvassa vasemmalla. Elossa 24h -sarjassa tavataan myös ensihoitolääkäri Susanne Ångerman, 7-vuotias monisairas Ellen, vastaava lääkäri Teemu Taulavuori ja sairaanhoitaja Garang Tor.

Palkitun Elossa 24h -sarjan uudella kaudella tavataan jälleen hyvin erilaisia potilaita ja heitä hoitavia lääkäreitä ja hoitajia ympäri maan.

Kauden viidennessä ja kuudennessa jaksossa tavataan 24-vuotias Joona, joka on törmännyt neljä päivää aiemmin sähköpotkulaudalla liikkuvaan autoon Helsingissä.

Joonan tavallinen tiistaiaamun työmatka johtaa Töölön sairaalaan.

Joonan kasvot ja kallo ovat saaneet vakavia vammoja: hänellä on aivovamma, otsassa kalloon asti ulottuvat murtumat ja yläleuka on kokonaan irti.

Kasvot ovat painautuneet nenän alueelta sisäänpäin.

Joona, 24, oli sähköpotkulaudalla matkalla töihin, kun hän joutui kolariin autoilijan kanssa.

Myös näky on hurja: Joonan toinen silmä on kokonaan ummessa ja otsassa on valtava vekki.

Joona odottaa pääsyä leikkaukseen, jossa yläleuka kiinnitetään poskiluuhun.

– Nyt toivotaan vain, että leikkaus tulisi nopeasti ja sujuisi hyvin, Joona toteaa vakavana ja hiljaisena.

Itku tulee, kun hän kertoo, miten hänen vanhempansa toivoivat olevansa Joonan tilalla sairaalassa.

Kauden aikana nähdään yhteensä seitsemän Elossa 24h-jaksoa, ja ne esitetään TV1:llä peräkkäisinä päivinä. Kaikki jaksot ovat myös Yle Areenassa maanantaista 11.4. alkaen.

Sarjan tarinat kertovat siitä huikeasta työstä, jota terveydenhuollon ammattilaiset suomalaisten hyväksi tekevät.

Avausjaksossa tavataan muun muassa rollaattorin avulla liikkuva Ellen, 7, jolla on uskomattoman upea elämänasenne, vaikka hän on monisairas.

Ellenillä on aivoverenvuodon aiheuttama CP-vamma ja näkövamma, ja tämän lisäksi myös lyhytsuolisyndrooma, koska häneltä on poistettu iso osa ohutsuolta, sekä tulehdus ruokatorvessa, jonka vuoksi ruokavalio on todella suppea.

Ellenin ei pitänyt oppia koskaan kävelemään, mutta sen sijaan hän potkii jo jalkapalloa ja juoksee.

Elossa 24h, ma–su 11.4. alkaen TV1 klo 20.00.