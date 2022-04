Kommentti: Netflixin uusin ”parisuhdekokeilu” lyö muut sadismillaan – koukuttavaa hittisarjaa katsoo kauhuissaan

Netflixin uusimmassa menestysrealityssä Ultimatum eli Valinnan paikka naimisiin pyritään uhkavaatimusten avulla. Eikö kuulostakin ihanalta? kysyy uutispäällikkö Elina Koivisto.

Onko rakkaus sokea? -hittisarjan kintereille tehty Ultimatum on käännetty letkeästi suomeksi Valinnan paikka: Häät vai hatkat? Todellisuudessa kyse on kuitenkin nimenomaan uhkavaatimuksesta, kiristyksestä eikä mistään kivasta.

Kerrataan Netflixin tällä hetkellä toiseksi suosituimman sarjan asetelma, johon on taas kerran napattu aineksia ainakin Temptation Islandista sekä edeltäjästä Onko rakkaus sokea?

Se on seuraava: Toinen pariskunnan osapuolista on valmis naimisiin heti, toinen ei. Ensin mainittu on siis asettanut uhkavaatimuksen avioitumisesta. Ohjelmassa kuusi pariskuntaa treffailee (oman kumppanin nähden!) toisiaan ristiin rastiin nähdäkseen, olisiko joku muu sittenkin sopivampi partneri kuin se nykyinen. Sen jälkeen asutaan hetki mieluisimman ”vaihtoehtopuolison” kanssa ennen kuin palataan alkuperäisen kumppanin luo ja päätetään, oliko ruoho vihreämpää millä puolen aitaa, astellaanko vihille vai jatketaanko kenties yksin.

Tästä eteenpäin varo juonipaljastuksia!

April, 23, on asettanut uhkavaatimuksen naimisiinmenoa empivälle Jakelle, 26.

Ja kuka uhkavaatimuksen sitten antaa? Ohjelman tuottaja on myöntänyt katsojien kritisoineen ja hämmästelleen sitä, miksi parikymppiset ja pari vuotta seurustelleet ihmiset kinuavat naimisiin ja painostavat kumppaniaan lastenhankintaan niin pian kuin mahdollista. Kiire alttarille vaikuttaa todellakin erikoiselta ja kovin amerikkalaiselta.

Katsoja pääsee seuraamaan, miten ihmiset hajoilevat joutuessaan todistamaan muutaman metrin päästä kumppaninsa deittailua. Jotkut löytävätkin seurustelukumppaninsa kauhuksi välittömän ja syvällisen yhteyden uuden ihmisen kanssa. Avioliittoepäröinnin taustalta alkaa ohjelman edetessä paljastua valtavia luonne-eroja ja perustavanlaatuisia kysymyksiä, kuten erimielisyys lasten hankinnasta. Yhden pariskunnan riita etenee jopa väkivaltaan asti.

Koko karmeutta alleviivaa heti ohjelman alussa muka asiantuntevan juontajan itsensä suusta kuultuna, miten ”psykologien mukaan uhkavaatimus ei ole hyvä tapa saada haluamaansa. Mutta se on paras tapa saada vastauksia mieluisassa aikataulussa.” Silti se on juuri se mitä tässä yritetään, ja vastausten laatukin on täten kyseenalainen.

Ohjelmaa juontaa jälleen Onko rakkaus sokea? -sarjan vetäjinä tunnettu pariskunta Nick ja Vanessa Lachey. Vanessa kehuu itse turvautuneensa uhkavaatimukseen Nickin kanssa.

Moni uhkavaatimuksen esittäjistä kokee karvaan pettymyksen, kun oma kumppani ei palaakaan kirkuen takaisin valaistuneena suhteen erinomaisuudesta. Ohjelmassa nähdään myös yksi kammottava kohtaus, jossa mies päätyy mustasukkaisuuksissaan paniikkikosimaan tyttöystäväänsä ilman, että pari on ehtinyt selvittää millään lailla aiempia, erittäin suuria ongelmiaan. Joko sekopäinen tilanne yllätti aidosti jopa juontajat tai sitten he ovat parempia näyttelijöitä kuin kuvittelen.

Katsoja tulee väkisin verranneeksi tätä Onko rakkaus sokea? -ohjelman sokkokihlautumisiin ja pikahäihin, jotka kaikessa älyttömyydessään alkavat vaikuttaa yhä sympaattisemmilta.

Jos tästä jotain hyvää pitäisi löytää, soisi sen olevan havainto, että naimisiin ei pidä kiirehtiä eikä avioliitto ole mikään autuaaksi tekevä ratkaisu. Ja jos asia aiheuttaa epäilyjä, olisi hyvä selvittää, mistä kaikesta ne kumpuavat.

Viime viikolla alkaneen sarjan loppuratkaisu ja finaalijakso on tätä kirjoitettaessa vielä näkemättä, sen aika koittaa keskiviikkona. Mutta nyt jo tietää, että oikeastaan kenenkään pareista ei toivoisi pysyvän yhdessä.