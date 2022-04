Leo Stillmanin ilme valahtaa totaalisesti, kun vanhasta venevajasta kuoriutuu uskomaton kesämökki – kuvat ennen ja jälkeen paljastavat ällistyttävän muutoksen

Huvila ja huussi -tiimi toteuttaa Leo Stillmanin suvun tilan venevajalle huiman muodonmuutoksen.

Muusikko Leo Stillmanin, 30, unelma omasta kesäpaikasta toteutuu uudessa Huvila ja huussi -jaksossa, kun pikkuruinen venevaja laitetaan uuteen uskoon. Yli 100-vuotias venevaja sijaitsee aivan järven rannalla Stillmanin perheen sukutilan upeissa puitteissa.

Stillman vietti lapsuudessaan kesiä tilalla ja haaveile nyt voivansa tarjota saman omalle lapselleen.

– Haluan, että hänelle jää sellaisia kesämuistoja tästä paikasta, mitä itselläkin on. On eläimiä, vettä ja ihania ihmisiä ympärillä.

Muusikosta tuli keväällä 2020 pienen tytön isä, ja pian sen jälkeen alkoi kypsyä ajatus kaksikon omasta kesäpaikasta.

– Äitipuoleni tajusi, että tuolla on tuollainen vanha vaja, joka ei ole missään käytössä ja on suunniteltu, että siihen tehtäisiin remontti viimeiset 30 vuotta, mutta sitä ei ole saatu tehtyä, Stillman kertoo tv:ssä.

Huvilan ja huussin tiimin avulla vuosikymmeniä suunniteltu remontti saadaan viimein toteutumaan.

Sukutila lampaineen, koirineen ja hevosineen tarjoaa upeat puitteet perheen yhdessäololle, mutta venevaja vaatii mittavaa remonttia ennen kuin siellä voi viettää aikaa taaperon kanssa.

Vaja on aiemmin toiminut saunana, mutta viimeiset vuodet se on ollut lähinnä varastokäytössä. Rakennuksessa ei ole edes lattiaa, vaan pelkkä kalliopohja ja sen seinistä näkyy läpi päivänvaloa. Ikkunoina toimivat sukutilan talon vanhat ikkunat.

Vanha venevaja muuntuu Huvilassa ja huussissa Leo Stillmanin ja hänen tyttärensä kesäpaikaksi.

Vajan lähtötilanne on karu, sillä siellä ei ole juuri mitään.

1900-luvun alussa rakennetun vajan pitkä historia halutaan ottaa huomioon sen remontissa. Stillmanin ja hänen ”bonusisoäitinsä” Mariannen toiveissa on, että vajan alkuperäiset perustukset ja etenkin niissä lukeva rakennusvuosi 1908 voitaisiin säilyttää. He eivät halua vajaan sähköjä tai juoksevaa vettä, mutta sauna, makuutilat ja pieni keittiö ovat tervetulleita.

– Olisi kunnon mökkimeininki ja suora ero siihen kaupunkilaismeininkiin, Stillman kuvailee toiveitaan.

Jotta vajasta saadaan mukava ja toimiva oleskelupaikka, vaatii se suorastaan valtavan remontin. Rakennukseen tehdään uusi lattia, kunnon seinät ja uudet tilat sekä saunalle, keittiölle että oleskelu- ja makuutiloille. Neliöitä on vähän, joten kaikki on pakko suunnitella tarkasti.

Vajan seiniä ei eristetä, sillä venevajan ei tarvitse olla talviasuttava. Sen yhteen nurkkaan tilataan mittatilauskeittiö kaasuliedellä ja kaasulla toimivalla jääkaapilla ja rakennukseen lisätään uusi sisäänkäynti. Vanhat ikkunat säilytetään ja niiden lisäksi tilaan tuodaan lisää valoa ikkunallisten ovien avulla.

Haasteita remontissa aiheuttavat vajan vanhat perustukset ja jykevä kalliopohja. Seiniä ei saada aivan niille paikoille kuin toiveissa oli ja tilan muodot pakottavat remppatiimin tekemään kompromisseja.

– Alkutilanne oli oikeastaan aika huolestuttava. Tämä vaati todella paljon erikoisammattitaitoa, remonttikoordinaattori Vilja Schepel kertoo remontin edetessä.

Haasteista huolimatta remontti onnistuu hyvin. Lopputuloksen paljastuspäivänä Stillman saapuu paikalle unettoman yön jälkeen.

– Ihan rehellisesti mä en nukkunut viime yönä yhtään. En saanut nukuttua, hän myöntää hermostuneena.

– Jännittää ihan sikana.

Stillmanin uskoo, että hän on tyytyväinen lopputulokseen, oli vajalle tapahtunut mitä tahansa. Tilan lähtötilanne oli niin karu, että kaikki muutos on muusikon mielestä pelkkää plussaa.

Kun Stillman sitten näkee uuden kesäpaikkansa, valahtaa hänen ilmeensä epäuskosta.

– Vooooou! WHAT? WHAAAAT? Mitä te ootte tehnyt täällä hei? Ei tämä ole sama vaja, hän vaikeroi ihmeissään.

– En mä pysty sanomaan mitään. En mä tajua tästä yhtään mitään. Vitsi tää on hieno. Ei mitään järkeä.

Stillman kehaisee lopputuloksen olevan täydellinen. Häneen tekee vaikutuksen se, miten paljon toimintoja pieneen tilaan on saatu mahtumaan.

Hän ihastelee myös sisätilojen rauhoittava värimaailmaa: keittiössä on käytetty kaunista vihreän sävyä ja sisustuksessa vilisee vaaleaa puuta ja neutraaleja sävyjä sekä hieman mustaa.

– Oh my god, tää on niin hieno! Miten te ootte voinut, miten te ootte… siis miten? Mä en voi tajua sitä, miten te olette saanut kelattua tämän tällaiseksi, hän hämmästelee.

Vajan keittiöön asennettiin kaksilevyinen kaasuliesi ja kaasulla toimiva jääkaappi. Tilan lämmittää pieni musta kamiina.

Pian Stilmannille näytetään myös perustuksista löytynyt nimi ja vuosiluku, jotka haluttiin säilyttää. Teksti on upotettu nokkelasti keittiön tasoon lasin taakse.

– ÄLÄ JAKSA, hän parkaisee.

– Vau, siis tää on ihan nerokas idea. Vitsi te ootte neroja.

Stillmanin ja bonusisoäiti Mariannen toiveita kunnioitettiin myös siinä, ettei vajaan vedetty sähköjä tai vettä. Sieltä löytyy kuitenkin yksi pistorasia, johon tulee virtaa aurinkopaneeleista.

Vajan parvella sijaitsee lisää nukkumatilaa ja sinne tuo valoa pyöreä ikkuna, joka muistuttaa Stillmania hänen omistamistaan purjelaivoista.

– Makein parvi, mitä olen ikinä nähnyt, hän toteaa.

Vajan parvelta löytyy lisää nukkumatilaa ja kaunis, pyöreä ikkuna.

Myös sauna saa Stillamin häkeltymään, sillä se oli hänelle projektin tärkein osuus. Tummat lauteet ja yksinkertainen sisustus ovat hänen mukaansa nappivalinta.

– No huhhuh!

– Tämä on ihan täydellinen.

Sauna oli Stillmanille remontin tärkein osuus. Lopputulos sai hänet sanattomaksi.

Saunan yhteyteen saatiin mahtumaan pieni pukuhuone, joka toimii myös eteisenä. Pukuhuoneeseen jäi esille valkoiseksi maalattu vajan vanha perustus.

Saunan paikalla ei aiemmin ollut käytännössä yhtään mitään. Löylyhuone rakennettiin kohtaan, jossa lattiana oli kalliota.

Remontin lopputulos on Stillmanille unelmien täyttymys. Hän kuitenkin epäilee, että jatkossa hänen ja sisarusten kesken tulee riitaa siitä, kuka vajassa saa viettää aikaa.

– Olen tosi kiitollinen, että tämä onnistui ja tosta tuli toin hieno, hän sanoo tv:ssä.

Uudistettu venevaja kelpaa myös Mariannelle, joka häkeltyy nähtyään sen remontin jälkeen.

– Tämä on ihan hurmaava! Tätä olen odottanut 30 vuotta, hän henkäisee.

Stillman ja hänen bonusisoäitinsä Marianne ovat Huvila ja huussi -tiimin loihtimaan lopputulokseen enemmän kuin tyytyväisiä.

