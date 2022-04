Illalla tv:ssä: Lääkäri lausui Jonnalle järkyttävät sanat heti synnytyksen jälkeen – Ellen-tytär osoitti synkät ennusteet täysin vääriksi

Palkitun Elossa 24h -sarjan uudella kaudella tavataan monisairas 7-vuotias Ellen, jolla on uskomattoman hieno asenne elämään. 24-vuotias Joona puolestaan on saanut aivovamman törmättyään sähköpotkulaudalla autoon.

Ellen syntyi keskosena ja elämän alku oli dramaattinen. CP-vammasta ja lyhytsuolisyndroomasta huolimatta tyttö on täynnä elämäniloa.

Kymmenet kuvausryhmät seuraavat jälleen suomalaisen terveydenhuollon toimintaa ympäri Suomea, ja tällä kertaa haasteena on myös pitkittynyt koronapandemia.

Kaikkien terveyden ammattilaisten tärkein tehtävä on pitää suomalaiset elossa, ja siitä palkitun sarjan nimikin Elossa 24h on syntynyt.

Nyt alkavan kauden avausjakson valopilkku on todellisen selviytyjäasenteen omaava 7-vuotias Ellen, jonka äidille ilmoitettiin heti syntymän jälkeen, ettei lapsi ehkä selviä hengissä.

Ellenin suolistossa havaittiin poikkeavuuksia jo rakenneultrassa, ja vauva syntyi keskosena.

– Ellen oli (syntymän jälkeen) tosi huonossa kunnossa, ja hänet vietiin heti vauvateholle. Sieltä soitettiin, että tulisitteko käymään täällä, että Ellen ei tästä varmaan nyt selviä, tytön äiti Jonna muistelee jaksossa.

Äiti Jonna on Ellenin mukana kontrollikäynnillä Kuopion yliopistollisessa sairaalassa.

Paikalle saapui kirurgi takki hulmuten, ja Ellen operoitiin heti. Ellen selvisi.

Rollaattorin avulla liikkuvalla Ellenillä on aivoverenvuodon aiheuttama CP-vamma ja näkövamma.

Hänellä on lisäksi lyhytsuolisyndrooma, koska häneltä on poistettu iso osa ohutsuolta, sekä tulehdus ruokatorvessa, minkä vuoksi ruokavalio on todella suppea.

– Ellen on gluteeniton, maidoton, munaton, soijaton... -ton, -ton, -ton, sanotaanko näin, äiti kuvailee.

Ellen saa Kuopion yliopistollisen sairaalan tarkastuskäynnillä pituusmittauksen tulokseksi 122,5 senttiä ja iloitsee siitä, miten hän pääsee jatkossa Linnanmäellä jo moniin laitteisiin.

– Minä pystyn olemaan vaikka missä laitteissa, jos vaan haluan. Jos vaan päätän, niin pystyn mihin vaan, huippureipas Ellen sanoo.

Rollaattori ei ole estänyt Elleniä, vaan hän opettelee ahkerasti juoksemaan ja pelaamaan jalkapalloa.

Ellenille oli aikoinaan kerrottu, ettei hän tule välttämättä koskaan kävelemään. Ellen ei tällaista puhetta käsittänyt lainkaan, vaan päätti toisin.

– Juoksen ilman mitään tukivälineitäkin, Ellen ilmoittaa ylpeänä.

Reipas koululainen kertoo pitävänsä jalkapallosta.

– Tykkään potkiskella kotona palloa, ja oon aika hyvä jalkapallomaalivahti.

Elämänasenne ja itsetunto on monisairaalla tytöllä kohdillaan.

– Ihana oot, äiti kuiskuttaa Ellenin korvaan sairaalassa.

– No joojoo, älä nyt ruppee, Ellen toteaa takaisin.

Sarjan kuudes kausi seuraa jälleen hyvin erilaisten potilaiden ja heitä hoitavien lääkäreiden toimintaa ympäri maan.

Kuvassa vasemmalta sähköpotkulautaonnettomuuteen joutunut Joona, ensihoitolääkäri Susanne Ångerman, Ellen, vastaava lääkäri Teemu Taulavuori ja sairaanhoitaja Garang Tor.

Kausi alkaa varhain maanantaiaamuna syyskuussa 2021 Vantaalta, jossa ensihoitolääkäri Susanne Ångerman lähtee päivän ensimmäiselle työtehtävälle FinnHEMS-lääkäriyksikön helikopterilla.

Työtä leimaa kuoleman läheisyys, sillä peräti 25 prosenttia potilaista kuolee.

– Yksi vaikeimmista asioista tässä työssä on se, että välillä pitää tehdä ratkaisuja tosi kaukana potilaasta, näkemättä potilasta.

Susanne puhuu työstään kuitenkin erittäin lämpimästi, sillä työyhteisö on nuori ja motivoitunut.

Ensihoitolääkäri Susanne Ångerman työskentelee Vantaan FinnHEMSissä. Hänet hälytetään työvuoron aikana mm. liikenneonnettomuuspaikalle, jossa auto on töytäissyt pientä lasta suojatiellä.

– Tässä tulee esiin fatalismi, että elämiseen liittyy se riski, että kuolee – ja niin tulee väistämättä käymään.

Työvuoronsa aikana Susanne lähtee onnettomuuspaikalle, jossa pieni lapsi on loukkaantunut auto-onnettomuudessa. Lapsi on lentänyt 15 metriä auton törmättyä tähän suojatiellä.

– Työ on sitä epävarmuuden sietoa, että ennen kuin potilasta on tutkittu ja mitattu, niin ei voi tietää.

Lapinlahdella asuva rekkakuski Kimmo, 29, saa avausjaksossa nähtävässä sydänleikkauksessa uuden aorttaläpän. Kimmo leikataan Kuopion yliopistollisessa sairaalassa.

– Kait siitä selviää. Ja jos ei selviä, niin ei selviä, Kimmo toteaa leikkausta odottaessaan.

Kimmolle tehdään iso avosydänleikkaus Kuopion yliopistollisessa sairaalassa. Sydänkirurgit vaihtavat huonokuntoisen läpän synteettiseen läppään, ja huolestunut tyttöystävä jää odottamaan lopputulosta.

Kimmon rintalasta avataan, ja melko tarkastikin sarjassa esiteltävä avoleikkaus sujuu hyvin, mutta läpän asennuksen jälkeen sydän ei lähde omin voimin toimimaan, sillä sydämen sähköinen toiminta ei tasoitu.

Sydän joudutaan pysäyttämään uudelleen, mutta Kimmon tarina päättyy hyvin: sydän alkaa vihdoin sykkiä.

Avausjaksossa nähdään myös entinen ammattijääkiekkoilija Martin Berger, 24, joka joutui lopettamaan uransa aortan laajentuman vuoksi.

Kauden aikana nähdään seitsemän jaksoa, ja ne esitetään TV1:llä peräkkäisinä päivinä. Kaikki jaksot ovat myös Yle Areenassa maanantaista 11.4. alkaen.

Elossa 24h, ma–su 11.4. alkaen TV1 klo 20.00.