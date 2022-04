Näyttelijätähti traumatisoitui jouduttuaan teininä hyväksikäytön uhriksi – painottaa erittäin tärkeää asiaa seksikohtauksia kuvatessa

Vakoojien petoksia käsittelevän agenttielokuvan ilmestyminen juuri nyt, tässä maailmantilanteessa, on saanut näyttelijä Thandiwe Newtonin mietteliääksi.

Kun koko maailma jo valmiiksi pidättää henkeään Euroopassa käytävän sodan takia, tarvitaanko sen päälle kuvitteellista vakoojatarinaa, jossa sivutaan myös lähimenneisyyden todellisia tapahtumia? Venäjäkin mainitaan elokuvassa.

– Elokuvien haluaa käsittelevän sitä, mitä maailmassa tapahtuu, mutta ei niin, että elokuvia käyttäisi ihmisten pelotteluun, Newton linjaa videopuhelussa IS Tv-lehdelle.

– Tänä aikana sillä, millaisia tarinoita kerromme toisillemme, on enemmän merkitystä kuin koskaan.

Olen Steinhauerin romaaniin perustuvan ja suoratoistopalvelu Amazon Prime Videossa ensi-iltansa saavan All the Old Knives -elokuvan sävyt onkin mietitty tarkasti. Trillerin juoni kulkee kahdella eri aikatasolla, joista toinen kertoo kuvitteellisesta panttivankitilanteesta lentokoneessa.

Tyyli muistuttaa John le Carrén klassisia vakoojatarinoita. Pienissä rooleissa samalla osastolla työskentelevinä agentteina nähdään muun muassa Laurence Fishburne ja Jonathan Pryce.

Päätarinassa on silti kyse kahden CIA:n vakoojan – ja entisten rakastavaisten – välisestä suhteesta, jota Newtonin ja Chris Pinen näyttelemät Celia ja Henry puivat yhteisellä illallisella.

Pitkän illalliskohtauksen näytteleminen oli Thandiwe Newtonille ja Chris Pinelle kuin nautinnollista palapeliä.

Pitkän illan aikana Henry etsii Celialta vastausta kahteen kysymykseen: kuka aikoinaan vuoti operaation epäonnistumiseen johtaneita ratkaisevia tietoja ulos – ja oliko Celian rakkaus aitoa vai osa petosta?

Kysymys tunteiden aitoudesta tai valheellisuudesta nousee kaksikon illalliskeskustelun aikana yhtä piinaavaksi jännitysmomentiksi kuin vakoojien juonittelukin. Pohjimmiltaan tarinassa on kyse pääparin välisestä luottamuksesta – aivan kuten näyttelemisessäkin.

– Näyttelijöiden välinen luottamus on todella tärkeää – ja erityisen tärkeää se on intiimejä kohtauksia kuvatessa, Newton sanoo.

Hän kiittää erikseen elokuvan seksikohtauksen suunnittelussa mukana ollutta läheisyyskoreografia, joka otti liikkeiden ja kuvakulmien suunnittelussa näyttelijöiden toiveet huomioon.

Celia (Thandiwe Newton) on jättänyt vakoojan työn epäonnistuneen operaation jälkeen.

Alastomana näyttelemistä intiimiä kohtausta kuvatessa helpotti myös Pine, joka saa Newtonilta paljon kehuja kunnioittavasta ja ystävällisestä asenteesta.

– En voisi kuvitella parempaa työkaveria arkaluonteisen kohtauksen kuvaamiseen kuin Chris.

– Olen oikeasti hämmästynyt siitä, miten intiimin kohtauksen saimme aikaan. Kun on ihan kiinni toisessa, siinä on erittäin vaikeaa tehdä eroa itsensä ja roolihahmon välillä. Olen ylpeä siitä, millainen luottamus välillemme kuvauksissa syntyi. Ja se oli minulle uutta, Newton sanoo.

Aina Newton ei ole ollut yhtä onnekas. Hän on usein puhunut julkisesti uransa alkuaikojen tapauksista, jossa häntä käytettiin 16- ja 18-vuotiaana seksuaalisesti hyväksi.

Tapaukset aiheuttivat traumoja, jotka johtivat pahempiin ongelmiin. Vaikeuksien läpi taistellut Newton tuli sen jälkeen tunnetuksi sisukkaiden naisten näyttelijänä, oli kyse sitten Tom Cruisen toimintaseikkailusta Vaarallinen tehtävä II (2000), poliittisesta satiirista W. (2008), Star Wars -seikkailusta Solo (2018) tai viime vuosien tähtiroolista lännenmaisemiin sijoittuvan tieteissarjan Westworld androidina.

Vaarallinen tehtävä II -seikkailussa Thandiwe Newtonin rinnalla nähtiin Tom Cruise.

Westworld-sarjassa Thandiwe Newton näyttelee lännensaluunassa miehiä houkuttelevaa androidia Maevea. Hectoria esittää Rodrigo Santoro.

All the Old Knives -elokuvan Celia on hänkin kovapintainen: entisenä vakoojana Celian täytyy olla tarkka siitä, mitä hän paljastaa. Juoni yhdistelee rakkaustarinaa ja jännitysjuonta saumattomasti, eikä niitä lopulta voi erottaa toisistaan.

Ohjaajana oli tanskalainen Janus Metz, jonka aiempiin töihin kuului muun muassa yksi jakso True Detective -sarjan toiselta kaudelta. Hänen käsialaansa oli myös tennistähtien kohtaamista ruotinut draama Borg vs. McEnroe (2017).

Harjoituksissa Metz näytti näyttelijöilleen kuvia muun muassa Ingmar Bergmanin elokuvista.

– Rakastan tällaisia älykkäitä, eurooppalaistyylisiä, seksikkäitä ja elegantteja vakoojatrillereitä. Pystyisipä näitä tekemään koko ajan! Pine huikkaa Newtonin vierestä.

Ohjaaja Janus Metz ja Chris Pine valmistautuvat All the Old Knives -elokuvan illalliskohtaukseen.

Keskeistä tälle vakoojatarinalle on juuri pitkä illalliskohtaus, joka kehystää koko elokuvaa. Sitä kuvattiin pitkään, yli viikon.

– Oleellisia olivat pienet nyanssit ja epäsuorasti ilmaistut ajatukset. Omaa näyttelemistä piti pelkistää pelkistämisen jälkeenkin, toivoa kaiken näkyvän silmistä ja antaa mennä. Kehonkieltä ei voinut käyttää hyväksi, Pine kuvailee illalliskohtauksen tekemistä.

Näyttelemistä piti pohtia tarkkaan.

– Se oli kuin palapeliä, nautin sen kokoamisesta joka päivä. Koko ajan piti miettiä niin monta hemmetin asiaa yhtä aikaa, että pää meni välillä jumiin!

Koronasulun tuomat varotoimet keskeyttivät illalliskohtauksen kuvaamisen kerran tunnissa. Chris Pinella, ohjaaja Janus Metzillä ja Thandiwe Newtonilla oli tauoilla aikaa jutella myös keskenään.

Koronasulun ja turvallisuuden takia illalliskohtauksen kuvaukset keskeytettiin studiotilan tuulettamisen ajaksi tunnin välein. Newton arvelee poikkeuksellisten olosuhteiden entisestään tiivistäneen hänen ja Pinen välejä. Kuvaustauoilla näyttelijöillä oli runsaasti aikaa jutella.

– Siinä tutustuu, kun toiselta kyselee, mitä kaikkea elämääsi kuuluu. Loppujen lopuksi näyttelijän työ on keskustelemista toisten kanssa, Pine sanoo.

All the Old Knives, perjantaista 8.4. alkaen Amazon Prime Video.