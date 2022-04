Huippunäyttelijöiden tähdittämän Cats-musikaalin piti olla ison budjetin menestys, mutta siitä tuli jättifloppi – nämä viisi asiaa menivät pieleen

Cats-elokuvasta tuli Yhdysvalloissa jättifloppi. IS:n kriitikko Taneli Topelius arvioi, mitkä viisi asiaa siinä ovat täysin pielessä.

Francesca Hayward on naiivin Victoria-kissan roolissa.

Lauantaina tv-ensi-iltansa saava Cats-elokuva (2019) on omintakeisena sekasotkuna hämmentävä tapaus. Se on isolla budjetilla tehty elokuvamusikaali, jossa piti olla kaikki kunnossa: pohjana on Andrew Lloyd Webberin menestysteos vuodelta 1981, ohjaajana Kuninkaan puheen (2010) ja Les Misérablesin (2012) Tom Hooper, ja päärooleissa tunnettuja tähtiä.

Lopputulos ei ole niin surkea kuin millaiseksi se Yhdysvalloissa ehdittiin ensi-iltansa jälkeen leimata. Cats ei silti ole hyvä elokuva. Siinä on liian moni asia pielessä.

1. Oudot kissahahmot

Tähdet esittävät epämääräisiä kissaihmisiä omin kasvoin, mutta he ovat saaneet naamansa ympärille digitaalisen karvoituksen. Se saa Dame Judi Denchin näyttämään vakavanakin koomiselta ja koomikko Rebel Wilsonin jopa irvokkaalta – varsinkin niissä kohtauksissa, joissa Wilson raapii haaroväliään.

Judi Dench on Deuteronomy-kissa.

2. Viimeistelemättömyys

Erikoistehosteiden taso vaihtelee rajusti. Naamakarvoitus näyttää kohtauksesta toiseen erilaiselta. Esimerkiksi torakkanaisten tanssikohtauksen erikoistehosteet ovat täysin keskeneräisiä.

3. Juoneton musikaali

Webberin musikaalissa jo itsessään ei ole nimeksikään tarinaa. Erilaiset kissat laulavat itsestään laiskoja esittelylauluja ja kilpailevat näin paikasta kissojen taivaassa. Lauluista tunnetuin on Memory. Muissa kappaleissa ei ole sen tunnevoimaa, vaikka mukana on yksi uusikin, Taylor Swiftin tulkitsema Beautiful Ghosts.

Rumpleteazer (Naoimh Morgan), Victoria (Francesca Hayward) ja Mungojerrie (Danny Collins) päätyvät varkaisille vieraaseen taloon.

4. Vanhanaikaisuus

Cats-musikaali näyttää ja kuulostaa pahasti vuoden 1981 tuotteelta, syntetisaattorisovitusta myöten. Asenteetkin tuntuvat pölyisiltä: kissojen tuomarina toimii arvostettu valkohipiäinen kissa (Judi Dench), jonka hyväksyntää muut tavoittelevat. Mustaturkkiset katit ovat joko huijaavia varkaita (Idris Elba) tai itsesäälissä rämpiviä entisiä hienohelmoja (Jennifer Hudson). Päähenkilönä on nuori Victoria (Francesca Hayward), jonka osana on lähinnä ihailla kollien taitoja.

5. Teatterimaisuus

Digitehosteista huolimatta elokuva näyttää teatteriesitykseltä. Tanssikoreografiat toistavat lavakliseitä, ja vain yksi siirtymä hyödyntää kunnolla mahdollisuutta hypätä todellisuudesta toiseen. Etenkin Ian McKellen, James Corden, Dench ja Hudson sortuvat ylinäyttelemiseen.

Taylor Swift on sähäkkä viettelijäkissa.

Kokonaisuutta ei pelasta mikään, mutta Cats-elokuva sisältää onneksi myös muutamia kohokohtia: Francesca Hayward on naiivin Victorian roolissa aito, Taylor Swift säteilee viettelijäkissan osassaan sähäkkyyttä ja Idris Elba kieroilee pahiksena karismaattisesti.

Cats TV5:llä lauantaina 9.4. klo 21.00.