Brittiläinen agenttisarja pyysi avuksi suomalaiset digivelhot – sarjan Helsinki-vierailu kuvattiin Kroatiassa

1960-luvulta tuttu agenttisankari Harry Palmer herätetään henkiin brittiläisessä uutuussarjassa, joka nostaa esiin suomalaista digiosaamista. Jännityssarjassa vieraillaan myös ”Helsingissä”.

Muistatko vielä Michael Cainen esittämän agentti Harry Palmerin, joka tuli tutuksi useassa menestyselokuvassa 1960-luvulla?

Nyt tämä elokuvasankari siirtyy televisioon, sillä Palmer nähdään uuden tv-sarjan kasvona.

Niin ikään 1960-luvulle sijoittuvan Salainen agentti Harry Palmer -agenttidraaman (The Ipcress File, 2022) pääosassa on jälleen vastentahtoinen agentti Harry Palmer, mutta nyt roolissa on monille hieman tuntemattomampi Joe Cole.

Aiemmin sarjoissa Gangs Of London, Peaky Blinders, Skins ja Black Mirror näytellyt 33-vuotias Cole kuvailee Harry Palmeria anti-Bondiksi.

Joe Cole näyttelee brittiagentti Harry Palmeria.

– Mielestäni tarina on merkityksellinen yhä tänäkin päivänä. Edelleen taistelemme muun muassa sosiaalisen tasa-arvon ja feminismin puolesta. Aina on varaa parantaa. Minusta tämä sarja vie keskustelua jollakin tapaa eteenpäin.

Sarjan muissa rooleissa nähdään muun muassa Tom Hollander, Lucy Boynton ja David Dencik.

Kuusiosainen sarja nähdään meillä tuoreeltaan, sillä se starttasi Britanniassa maaliskuussa.

Salaiset tehtävät kuljettavat agenttiseikkailua Berliinistä Lontooseen ja Beirutista Tyynellemerelle – Helsinkiä unohtamatta.

Tom Hollander ja Lucy Boynton ovat niin ikään agentteja.

Suomalaisittain kiinnostavaa onkin se, että sarjan neljännessä jaksossa ollaan Helsingissä – Suomi-kohtaukset tosin on tehty digitaalisesti, sillä kuvaukset on oikeasti järjestetty Kroatiassa.

Tekijätiimissä on myös suomalaisosaamista: sarjan digitaalisia efektejä ovat olleet luomassa Jani Teräväinen ja Petri Erkkilä linjatuottajanaan Jupe Louhelainen.

– Käsikirjoituksessa oli tietyt kohdat, joissa Helsinki on keskiössä, ja 150 hengen työryhmän lähettämisen sijaan on ihan arkipäivää nykyään, että tilanteissa käytetään digiefektejä, Louhelainen selventää.

Kuvankäsittely tehdään siten, että näyttelijä kuvataan studiossa vihreää seinää vasten ja sijoitetaan toisen kuvausryhmän taltioimaan kuvaan esimerkiksi Helsingistä.

Näin luodaan illuusio, että näyttelijä olisi vieraillut Helsingissä. Tässä tapauksessa kyseessä on Tom Hollanderin roolihahmo, brittiläisen tiedusteluosaston päällikkö Major Dalby, Harry Palmerin pomo.

– Lokaationa käytettävä materiaali voi olla peräisin arkistosta tai sitten paikallinen kuvaustiimi käy kuvaamassa paikat, jotka on käsikirjoitettu tarinaan. Katsoja saa olla aika tarkkasilmäinen, jotta tämä huomaisi, että tilanne on tehty digitaalisin efektein, Louhelainen sanoo.

– Tekniikan kehittyessä efektit tulevat entistä yleisemmiksi ja uskottavammiksi, mutta on edelleen paljon ohjaajia, jotka haluavat kuvata tilanteet autenttisilla kuvauspaikoilla.

Louhelainen työskentelee Filmgate-yhtiössä, jonka toimipisteet löytyvät Turusta, Lontoosta, Tukholmasta ja Göteborgista. Yhtiö on tehnyt digitaalisia efektejä moniin kansainvälisiin sarjoihin ja elokuviin.

Jupe Louhelainen kertoo tuntevansa erityisesti Salainen agentti Harry Palmer -sarjan tuottajan, The Crownistakin tutun Andrew Eatonin sekä tv-käsikirjoituksesta vastanneen BAFTA-palkitun John Hodgen.

– Alan piirit ovat lopulta tosi pienet. Olemme tehneet aiemmin paljon yhteistyötä, Louhelainen sanoo.

Kylmän sodan aikaan sijoittuvat agenttisarjan tapahtumat saavat alkunsa Berliinistä, jossa auktoriteetteja kammoava Harry on brittiarmeijan palveluksessa.

Sarjan tapahtumat sijoittuvat 1960-luvulle.

Jäätyään kiinni mustan pörssin kaupoista Harry pelastautuu ryhtymällä vastentahtoisesti Britannian vakoojaksi.

Etsiessään kadonnutta tiedemiestä Harry kohtaa vaaroja, petoksia, aivopesua ja mahdollisesti myös kohtalokkaan romanssin.

Tarina perustuu Len Deightonin vuonna 1962 julkaistuun kirjaan, ja tv-sarjan on ohjannut Emmy-palkittu James Watkins.

Käsikirjoittaja John Hodge kuvailee, kuinka Harry Palmer eroaa James Bodista ja muistakin legendaarisista agenttihahmoista.

– Hän on pikkukivi. Pikkuisen rosoinen, sinnikäs kivi, joka pyörii ihmisten kengissä. Hän on huoneen fiksuin ihminen, mutta ei sano sitä ääneen. Minusta hän on paljon samaistuttavampi kuin Bond ja mukavampaa seuraa!

– Myös hahmon suhteet naisiin ovat paljon tasapainoisempia, tasa-arvoisempia ja yhteisymmärrykseen perustuvia.

Harry Palmer on myös aiemmin seikkaillut Helsingissä. Michael Caine, joka esitti Palmeria useassa leffassa 1960-luvulla, oli kuvaamassa Helsingissä vuonna 1967 elokuvaa Miljardin dollarin aivot.

Jaksot perjantaina 8.4. Yle Areenassa ja TV1-kanavalla 22.4. alkaen.