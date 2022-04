Jaajo Linnonmaan leuka loksahtaa tv:ssä totaalisesti – Jennin yllättävä päätös Diilin johtoryhmän edessä aiheuttaa hämmennystä

Jaajo Linnonmaa äimistyy saadessaan tietää, ketkä kilpailijoista on valittu johtoryhmän eteen pudotukseen.

Diilin toisessa jaksossa nähdään kaoottisia hetkiä, kun kilpailijat saavat tehtäväkseen myydä Jymy-jäätelöitä.

Kahdesta joukkueesta heikoimmin suoriutui siivousalan yrittäjä Jennin johtama joukkue, jonka kilpailijoista vain pari sai johtoryhmältä myös suitsutusta.

– Dora, otit somepostauksesta koppia ja siitä tykättiin todella paljon. Jymyn edustaja oli todella tyytyväinen ja sanoi, että se on täysin brändin mukainen ja näkee, että siihen on käytetty aikaa, neuvonantajana toimiva Noora Fagerström kehuu.

Toinen kehuja saava kilpailija on Clarissa, joka on hoitanut suhteet asiakkaisiin hienosti.

Kaikkien yllätykseksi Jenni valitsee Doran ja Clarissan mukanaan pudotukseen ja saa Jaajo Linnonmaan äimistymään. Myös Clarissa ja Dora näyttävät selkeästi hämmästyneiltä joutuessaan johtoryhmän eteen.

– Tuntuu välillä, että tässä ollaan jossain sketsikomediassa. Tarjoilija tulee sanomaan näin: ”Toi kala on tosi hyvää. Toi pihvi on ihan hirveätä. Kumman sä ottaisit? No mä otan sen pihvin”, Jaajo kuvailee epäuskoisena neuvonantajilleen.

Veera, Clarissa, Dora, Vili, Jenni, Henkka ja Jarno hävisivät jäätelötehtävän.

Jaajo tiedustelee Jenniltä, ajatteleeko hän tosissaan tuoneensa johtoryhmän eteen tehtävän heikoimmat lenkit.

Jaajo muistuttaa, että haussa on seuraava menestysyrittäjä, jonka tärkeisiin ominaisuuksiin kuuluvat tilannetaju ja kyky lukea markkinoita.

– Nyt se markkinat oli meidän keskustelu, joka meillä oli ennen kuin pyysin teidät kolme tänne, Jaajo sanoo.

Jaajo lisää, ettei ymmärrä Jennin tekemää valintaa eikä sitä, ettei tämä miettinyt ratkaisua lainkaan, vaikka Jaajo erikseen kehotti.

– Olit projektijohtaja ja epäonnistuit. Olisi ollut huomattavasti vaikeampi valita kuka lähtee kotiin, jos olisit valinnut tähän Veeran tai Vilin. Et sitä tehnyt ja sen takia saat lähteä nyt kotiin, Jaajo pamauttaa.

Jenni kokee, että Veera ja Vili suoriutuivat tehtävässä muita paremmin, vaikka Veeran suoritusta kommentoitiin lähinnä kesätyötasoiseksi.

– Arvot on niin kauan mielipiteitä, kunnes ne maksaa sulle jotain. Ja mulle ne maksoi nyt tämän kilpailun. Mulla oli vaihtoehtona ottaa johtoryhmän eteen kaksi, niin sanotusti heikompaa hyvin suoriutunutta. Tai kaksi vahvaa, heikommin suoriutunutta, Jenni tilittää kameroille.

– Päätin arvojeni mukaisesti valita tämän jälkimmäisen, Jenni selittää jakson lopussa.

Diili joka torstai ilmaiseksi Ruudussa heti aamulla ja Nelosella klo 20. Nelonen ja Ilta-Sanomat ovat osa Sanoma-konsernia.