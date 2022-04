Australialaisen näyttelijätähden perheellä on yllättävä yhteys Suomeen – suomalaisohjaajan kanssa työskentely paljasti heti merkittävän eron Hollywoodiin

Australialaisnäyttelijä Teresa Palmer nähdään Taneli Mustosen uuden elokuvan pääroolissa. Elokuvan tarina sijoittuu Suomeen, joka on Palmerin perheelle yllättävänkin merkittävä paikka.

Suomalaisohjaaja Taneli Mustosen uutuuselokuva The Twin – Paha kaksonen sai ensi-iltansa kotimaassa keskiviikkona 6. huhtikuuta. Mustosen käsikirjoittama ja ohjaama ja Aleksi Hyvärisen tuottama kauhuelokuva nähdään myös maailmalla, mutta Yhdysvalloissa ja Kanadassa ensiesitystä saadaan odottaa vielä kuukauden päivät.

The Twin kertoo yhdysvaltalaisperheestä, joka muuttaa suuren tragedian seurauksena Suomeen. Vaikka Mustosen käsikirjoitus sijoittuu Suomen maaseudulle, on elokuva kuvattu Etelä-Virossa, Viljandin kaupungissa. Elokuva vilisee myös kansainvälisiä tähtiä, sillä sen pääroolissa nähdään australialaisnäyttelijä Teresa Palmer.

Palmer, 36, on ollut viime vuosina Hollywoodissa kovassa nosteessa. Hänet on nähty muun muassa Oscar-palkitussa Hacksaw Ridge -elokuvassa sekä kriitikoiden ylistämässä A Discovery of Witches -draamasarjassa. Moni voi pohtia, miten maailmalla mainetta niittänyt Palmer päätyi mukaan muun muassa Luokkakokous-elokuvan ohjanneen Mustosen uusimpaan tuotantoon.

Teresa Palmer näyttelee Taneli Mustosen elokuvassa lapsensa menettänyttä äitiä.

Palmer kertoo IS:lle antamassaan haastattelussa nähneensä Mustosen vuonna 2016 ilmestyneen Bodom-kauhuelokuvan ja kiinnostuneensa sen myötä myös ohjaajan uudesta käsikirjoituksesta. Lapsensa menettäneen äidin rooli vaikutti kiinnostavalta, ja näin ollen Palmer päätti tarttua hänelle esitettyyn tarjoukseen.

– Roolihahmo veti minua puoleensa. Rachel on haavoittuvainen ja hän joutuu käsittelemään isoa menetystä. Hahmo oli samaan aikaan inhimillinen, kompleksinen ja epätäydellinen. Hahmossa oli paljon kiinnostavia asioita, joita sain näyttelijänä mahdollisuuden tulkita, Palmer kertoo IS:lle.

– Samaan aikaan kyseessä on kuitenkin kauhuelokuva, joten tavallaan sain näytellä sekä draama- että kauhuelokuvassa samaan aikaan. Se sai käsikirjoituksen erottumaan kaikista muista tarjouksista, joita minulla oli samaan aikaan pöydällä.

Palmerilla ja hänen puolisollaan on yhteensä viisi lasta, joista neljä on pariskunnan yhteisiä.

Palmer odotti esikoistaan samaan aikaan, kun hän kuvasi Virossa uusinta elokuvaansa. Kuva vuodelta 2019.

The Twin ei suinkaan ole ensimmäinen kauhuelokuva, jossa Palmer nähdään. Yksi hänen ensimmäisistä elokuvarooleistaan oli vuonna 2006 ilmestyneessä Kauna-elokuvan jatko-osassa ja kaksi vuotta myöhemmin hän tähditti kotimaassaan Australiassa kuvattua psykologista trilleriä nimeltään Ravenswood.

– Nautin kovasti kauhuelokuvien tekemisestä ja katsomisesta. Pelästymisessä on kierolla tavalla jotakin hauskaa. Rakastan myös true crime -podcasteja ja dokumenttia. Tämä puoli maailmasta kiehtoo minua. Oma arkeni on melko aurinkoista. Olen vain äiti viidelle ihanalle lapselleni, joten nämä projektit ovat hyvää vastapainoa, Palmer nauraa.

– Roolihahmo veti minua puoleensa. Rachel on haavoittuvainen ja hän joutuu käsittelemään isoa menetystä, Teresa Palmer kuvailee rooliaan elokuvassa.

Palmerilla on neljä lasta yhdessä näyttelijäpuolisonsa Mark Webberin kanssa ja lisäksi perheeseen kuuluu vielä Webberin lapsi näyttelijän edellisestä liitosta. Pariskunnan kuopus syntyi elokuussa 2021. Palmer oli siis The Twin -elokuvan kuvausten aikaan viidennellä kuulla raskaana, mutta raskautta ei kirjoitettu mukaan elokuvaan.

– On hämmentävää, että raskauteni on saatu elokuvassa niin hyvin piilotettua. Mutta jos katsoo oikein tarkasti, voi joissakin kuvakulmissa huomata pyöreän vatsani. Kun allekirjoitin sopimuksen elokuvasta, ei perheenlisäys ollut tiedossa ja raskaus teki kuvauksista itsessään jo hieman haastavamman kokemuksen, Palmer kertoo.

– Kun on raskaana ja näyttelee vasta lapsensa menettänyttä äitiä, vaatii se henkisesti paljon. Näin paljon painajaisia ja alitajuntaisesti ajatus omien lasten menettämisestä oli jatkuvasti läsnä. Mitä pidemmälle raskauteni eteni, jouduin keskittymään entistä enemmän siihen, että jätän tytöt työpaikalle ja kotona keskityn lapsiini, hän jatkaa.

Palmer on tullut tutuksi muun muassa A Discovery of Witches -draamasarjasta.

Palmer ja hänen puolisonsa ovat molemmat näyttelijöitä. Seitsemänhenkisellä perheellä on koti sekä Australiassa että Yhdysvalloissa, mutta perhe matkustaa Palmerin ja Webberin töiden perässä ympäri Eurooppaa. Perheen lapset olivat mukana myös Virossa, jossa Mustosen elokuvaa kuvattiin yhteensä seitsemän viikon ajan.

– Olemme tehneet siitä säännön perheessämme. Kotimme on siellä, missä perheemme on. Virossa löysimme upean paikan, jossa asua ja lapsemme nauttivat siellä olosta kovasti. Palkkasimme heille myös virolaisen tukiopettajan, jotta he pystyivät käymään koulua normaalisti, Palmer avaa perheen järjestelyjä.

” Oman kokemukseni perusteella sanoisin, että suomalaisissa tuotannoissa suhtaudutaan asioihin paljon rennommin. Aikataulut eivät ole niin tiukkoja ja näyttelijälle jää enemmän aikaa kokeilla erilaisia asioita.

Vaikka Mustosen elokuvassa Palmerin roolihahmo perheineen asuu Suomessa, ei Palmer ehtinyt vierailla maassa kuvausten aikana. Palmerilla on kuitenkin haaveissa vierailla Suomessa perheensä kanssa, sillä hänen puolisollaan on suomalaiset sukujuuret. Webberin äiti on poliitikko Cheri Honkala, joka on kaikki nämä vuodet pitänyt visusti kiinni suomalaista alkuperää olevasta sukunimestään.

– Puolisoni on hyvin ylpeä suomalaisista juuristaan, hän puhuu niistä jatkuvasti. Emme ole koskaan käyneet Suomessa, mutta haluaisimme kovasti. Markin isoisä on ymmärtääkseni osittain suomalainen ja Markin piti olla myös vastanäyttelijäni elokuvassa, mutta jouduimme korvaamaan hänet pikaisella aikataululla, Palmer paljastaa.

Palmerille kauhu on tuttu elokuvagenre. The Twinin kauhua ja draamaa sisältävä käsikirjoitus sai näyttelijän kiinnostumaan suomalaistuotannosta.

Viisitoista vuotta kestäneen uransa aikana Palmer on ehtinyt työskennellä lukuisten Hollywoodin eliittiin lukeutuvien elokuvaohjaajien kanssa. Mustonen oli kuitenkin ensimmäinen suomalainen ohjaaja, jonka kanssa Palmer on urallaan tehnyt töitä. Näyttelijä kertookin huomanneensa selkeän eron, mitä ohjaustyyleihin tulee.

– Oman kokemukseni perusteella sanoisin, että suomalaisissa tuotannoissa suhtaudutaan asioihin paljon rennommin. Aikataulut eivät ole niin tiukkoja ja näyttelijälle jää enemmän aikaa kokeilla erilaisia asioita. Tanelilla oli aina selkeä suunnitelma, mitä kulloinkin tehdään, mutta hän antoi meille mahdollisuuden leikitellä, Palmer kiittelee.

– Oli myös ihailtavaa nähdä kuinka hyvä yhteys Tanelilla ja tuottajalla Aleksilla oli toisiinsa. Heidän kommunikaationsa pelitti taianomaisella tavalla. Sitä oli ilo katsoa, hän hehkuttaa.

” Puolisoni on hyvin ylpeä suomalaisista juuristaan, hän puhuu niistä jatkuvasti. Emme ole koskaan käyneet Suomessa, mutta haluaisimme kovasti.

Tällä hetkellä Palmer viihtyy kotonaan Australiassa yhdessä puolisonsa ja lastensa kanssa. Vaikka monen silmään Palmerin arki saattaa vaikuttaa liian hektiseltä, kokee hän itse olonsa onnekkaaksi. Palmerin kohdalla äitiys ja näyttelijänura ovat toistaiseksi kulkeneet täydellisesti käsi kädessä, vaikka matkustettua tuleekin paljon.

– Toivon, että tämä elämäntyylimme ennen kaikkea rikastaa lastemme elämää. Uskon, että etenkin vanhemmiten he osaavat arvostaa sitä, että he ovat kasvaneet erilaisten kulttuurien keskellä. Viime vuonna asuimme Virossa ja Skotlannissa, ehkä ensi vuonna pääsisimme myös Suomeen, Palmer hymyilee.