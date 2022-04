Illalla tv:ssä: Peräti neljä toiminta- ja katastrofielokuvaa kello 21

Sunnuntaina 3.4. näytetään tv:ssä monenlaisia elokuvia. Arvostelijat ovat Timo Kuismin (TK), Siru Valleala (SV), Taneli Topelius (TT), Reija Karkkonen (RK) ja Timo Malmi (TM).

Juliet, Naked (2018)

Hero klo 9.25

Romanttinen draama ★★★

Musafanittaminen johtaa koomisiin käänteisiin Nick Hornbyn romaaniin perustuvassa ja Jesse Peretzin ohjaamassa hilpeässä romanssissa. Keski-ikäinen aviomies (Chris O'Dowd) omistaa vapaa-aikansa kadonneen Tucker Crowen (Ethan Hawke) musiikille. Kun vaimo (Rose Byrne) alkaa mutkien jälkeen seurustella Crowen kanssa, on siinä exällä ihmettelemistä. (97) TK

Wonder Wheel (2017)

Hero klo 13.10

Romanttinen draama ★★★

Woody Allenin ohjaama ja italialaisen mestarin Vittorio Storaron kuvaama, mukavan viihdyttävä ja nostalginen 1950-luvun muistelo vie Coney Islandille New Yorkiin. Hermoherkän roolin vetäisevä Kate Winslet näyttelee ankeassa avioliitossa elävää, elämäänsä kyllästynyttä naista, joka ajautuu suhteeseen nuoren ja komean hengenpelastajan (Justin Timberlake) kanssa. Pakkaa saapuu sopivasti sekoittamaan aviomiehen (Jim Belushi) tytär edellisestä avioliitosta (Juno Temple), joka tuntee myös vetoa hengenpelastajaan. (96) TK

Rush (2013)

Hero klo 14.55

Formula 1 -draama ★★★

Eurooppalaisista formula 1 -kuljettajatähdistä kertovassa kilpa-autoilutarinassa kohtaavat Chris Hemsworthin näyttelemä playboy James Hunt ja saksalaisen Daniel Bruhlin esittämä kurinalainen tiukkapipo Niki Lauda. Ohjaaja Ron Howardin vetävässä kerronnassa sujahdetaan tyylikkäästi lavastetulle 1970-luvulle ja kurkistetaan kulisseihin, kun kaksi erilaista kuskia kilpailee autourheilun kuninkuusluokan maailmanmestaruudesta kaudella 1976. (117) TK

The Amazing Spider-Man 2 (2014)

Hero klo 17.00

Sarjakuvatoiminta ★½

Kolmen Sam Raimin ohjaaman Spider-Man-elokuvan (2002-2007) jälkeen Hämähäkkimies siirtyi seikkailemaan kahdessa The Amazing Spider-Man -elokuvassa, joissa supersankaria esitti Andrew Garfield ja tyttöystävää Emma Stone. Kohtuullisen toimivan Marc Webbin ohjaaman ykkösosan jälkeen saman miehen työstämä kakkosseikkailu on pettymys. Teineille suunnatun romanttisen paripelin lisäksi tarjolla on tietokonepelimäistä lentelyä suurkaupungin kaduilla, pöhkö sähkönsininen pahis (Jamie Foxx) ja hieman kömpelöä komediallisuutta. (142) TK

Agatha Christie: Kuolema lähettää viestin (2006)

Ava klo 19.00

Dekkaritrilleri ★

Agatha Christien alkuperäisromaanissa ei ollut ketään hänen dekkaritähdistään. Neiti Marple on istutettu tähän sarjan heikoimpiin kuuluvaan filmatisointiin, jossa pääministerikandidaattia (Timothy Dalton) uhataan kuolemalla. (90) TM

Inferno (2016)

Hero klo 19.55

Salaliittojännitys ★★

Dan Brownin salaliittoteorioita viljelevät Da Vinci -koodi sekä Enkelit ja demonit saavat vielä kerran jatkoa, kun ohjaaja Ron Howard ja Tom Hanks palaavat rikospaikalle. Massiivinen epidemia uhkaa, ja tietenkin tarvitaan Hanksin esittämän symbolitutkijan ylinäppärää apua. Firenzeen ja Istanbuliin vievä, jatkuvassa liikkeessä oleva kerronta peittää sopivasti alleen juonikuvion täysin epäuskottavat yksityiskohdat. (117) TK

Hurricane Heist (2018)

TV2 klo 21.00

Myrskyjännitys ★★

Katastrofielokuvan ja ryöstötarinan yhdistelmässä lähestyvä hurrikaani antaa rosvolaumalle syyn yrittää ryöstää miljoonien dollarien edestä käytöstä poistettua ja silppuriin matkalla olevaa rahaa. Pitkän linjan ammattimiehen Rob Cohenin taloudellisesti flopannut ja tarinaltaan kliseinen jännäri tarjoaa sentään sujuvaa toimintarymistelyä. Tapahtumat on sijoitettu USA:han, mutta elokuva on kuvattu Bulgariassa. (98) TK

Deepwater Horizon (2016)

Sub klo 21.00

Katastrofitarina ★★½

Meksikonlahdella sattunut öljynporauslautta Deepwater Horizonin tulipalo 2010 aiheutti yhden kaikkien aikojen pahimmista luonnonkatastrofeista. Peter Bergin toiminnallisessa jännitysnäytelmässä keskitytään onnettomuuteen ja lautalla työskennelleiden ihmisten kohtaloihin unohtamatta rahanahneiden omistajien välinpitämättömyyttä. Liekkien ja räjähdysten keskellä henkensä edestä taistelevien duunareiden rooleissa ovat mm. Mark Wahlberg, Kurt Russell ja Gina Rodriguez.(103) TK

Australia (2008)

Fox klo 21.00

Melodraama ★★½

Baz Luhrmannin eepos on kuin kaksi elokuvaa yhdessä: ensin karjankuljetuksesta halki vaarojen, sitten perheen selviämisestä karjaparonin ikeestä japanilaisten hyökätessä. Vanhanaikainen melodraama nykytehosteilla tuottaa vähän muovista kitsiä. Nicole Kidman tosin vakuuttaa. (159) TM

The Descendants (2011)

Ava klo 21.00

Draamakomedia ★★★½

Sidewaysin (2004) ja Nebraskan (2013) tekijälle Alexander Paynelle tyypillinen komediallinen elokuva saattaa herättää epäluuloja Havaijin paratiisimaisemien ja saippuaoopperamaisen pehmeän juonen vuoksi.

George Clooneyn tulkitseman yksinhuoltajan ja muiden loistonäyttelijöiden ansiosta Payne onnistuu kuitenkin naurattamaan ja koskettamaan tragikomediallaan menetyksestä. (115) TM

Skorpionikuningas (2002)

Kutonen klo 21.00

Toiminta ★★

Ajanlaskua edeltävän ajan fantasiatarina sisältää yhden ilmeen miekanheiluttelua. Toimintaelokuvassa on tarjolla sekä hormoneilla äärimmilleen pullistettuja lihaskimppuja The Rockin eli Dwayne Johnsonin tyyliin että catwalk-mittaisia vähäpukeisia naisia. (86) TK

Mission Impossible - Rogue Nation (2015)

Nelonen klo 21.40

Toimintajännitys ★★½

Mission Impossible -sarjan viides ei juuri eroa edeltäjistään, joskin häviää selvästi Ghost Protocolille (2011). MI5:ssä ei ole ulkoista vihollista lainkaan, vaan tiedustelupalvelut nokittelevat toisiaan minkä ehtivät. Sopasta on syntynyt maailman rauhaa häiritsevä terroristijärjestö Syndikaatti. (131) TK

Arrival (2016)

Hero klo 22.25

Tieteisdraama ★★★★

Avaruusolentojen ja ihmisen kohtaaminen saa kanadalaisen visionäärin Denis Villeneuven tieteisdraamassa lisätehoa hypnoottisesta tunnelmasta, kun lapsensa kuolemaa sureva kielitieteilijä Louise Banks (Amy Adams) yrittää opetella muukalaisten kielen. Ted Chiangin novelliin perustuva tarina peilaa ristikkäin ulkoisia ja sisäisiä kriisejä: avaruusolentojen saapumisen syyhyn liittyvä mysteeri tekee väärinymmärryksen mahdollisuudesta ja ihmismielen perimmäisestä olemuksesta vahvan jännitysnäytelmän. (111) TT