Tv-terapeutti joutui kovaan paikkaan suosikkiohjelmassa: ”Fyysisesti ja psyykkisesti uuvuttavaa”

Myyrä-ohjelma paljastaa jälleen kymmenen julkisuuden henkilön kyvyt siitä, miten hyvin he pystyvät manipuloimaan ja huijaamaan kanssakilpailijoitaan. Yksi heistä on supernanny Pia Penttala, joka koki kieroilun raskaaksi.

Salaperäisen ”myyrän” henkilöllisyyttä selvitetään jälleen MTV3-kanavan Myyrä-seikkailuohjelman kolmannella kaudella, jossa kisaa 10 julkisuudesta tuttua henkilöä.

Mukana ovat Suomen supernanny Pia Penttala, tubettaja Miska Haakana, rockmuusikko Olli Herman, muusikko Dan ”Uniikki” Tolppanen, ex-missi ja somevaikuttaja Sabina Särkkä, näyttelijä Pete Lattu, somevaikuttaja Ilona Ylikorpi, näyttelijä-muusikko Veeti Kallio, näyttelijä Ilona Chevakova sekä ex-juoksija ja yritysvalmentaja Markus Pöyhönen.

He matkaavat Portugalin maisemiin ohjelman juontajan Roope Salmisen johdolla ja alkavat selvittää jännittäviä, älyä, taktikointia ja fyysistä taituruutta vaativia myyrätehtäviä niin kaupunkien hektisillä kaduilla, vuorten huipuilla kuin keskiaikaisessa linnassakin.

Tärkeimpänä tehtävänä on kuitenkin yrittää selvittää, kuka on joukon petturi ja tehtävien sabotoija eli myyrä, joka yrittää pitää tehtävistä ansaittavan voittopotin mahdollisimman pienenä. Myös muut kilpailijat yrittävät esittää myyrää, jotta pakka sekoittuu täysin.

Luottamusammatissa psyko- ja perheterapeuttina työskentelevä Pia Penttala joutuu nyt ensi kertaa rooliin, jossa hänen pitää muiden osallistujien tavoin huijata muita.

– Tämä on peli, jossa tarvitaan kieroilun ja valehtelun taitoja. Eihän se kivalta tunnu, kun pitää käyttää sellaista puolta, mikä ei ole itselle luontaista, mutta se kuuluu pelin henkeen, Pia Penttala toteaa.

Hurjasti lihavuusleikkauksen jälkeen laihtunut Pia Penttala kertoo, että ohjelman fyysiset tehtävät tuntuivat suht helpoilta, sillä Pia kuntoilee ahkerasti.

– Tällainen psykologinen peli on myös kiehtovaa, kun mukana on paljon mielenkiintoisia ihmisiä. Samalla se on sekä fyysisesti että psyykkisesti hyvin uuvuttavaa. Siinä tulee on tosi väsynyt olo.

Pia kertoo, että hänen ammatistaan on kisassa hyötyä.

– Hallitsen vahvan vuorovaikutuksen muiden ihmisten kanssa, ja se on usein muutakin kuin puhumista. Olen rauhallinen ja minulla on hyvä auktoriteetti ryhmässä.

Siihen Pia ei kuitenkaan ollut varautunut, että kisa käynnistyy jo lentokoneessa matkalla Portugaliin.

Pia Penttala ei tuntenut osallistujajoukosta entuudestaan ketään, mutta muodosti läheiset suhteet kuvausten aikana muun muassa Markus Pöyhösen kanssa.

Hän ei tuntenut entuudestaan muita kisaajia, ja yhtäkkiä jo menomatkalla piti luoda nopeasti mielikuva kaikista kilpailijoista.

– Vastassa olikin tosi nopeita ja älykkäitä kisaajia, jotka lähtivät heti pelaamaan ja analysoimaan muita. Se oli kaikkein vaikeinta, kun piti kerätä niin nopeasti tietoa, sillä olen yleensä harkitseva ja analyyttinen.

Pia kertoo myös oppineensa kanssakilpailijoiltaan paljon.

– Ohjelma on ollut ensiluokkainen, ihana kokemus. Olen saanut elää, haistaa ja tuntea erilaisia elämäntapoja, ammatteja ja ihmisiä, kuten vaikkapa nämä nuoret somevaikuttajat. Se on todella rikastuttavaa.

Pia tutustui ensi kertaa elämässään esimerkiksi tubettajien maailmaan kuvausten aikana.

Kilpailijat tekevät kauden mittaan myyrätestejä, joissa kysytään kysymyksiä mystisen myyrän henkilöllisyyteen ja tekemisiin liittyen.

Se kisaaja, joka pääsee parhaiten selville myyrän henkilöllisyydestä, voittaa lopulta koko kertyneen voittopotin itselleen.

Jaksojen tapahtumat analysoidaan tällä kaudella mtv-palvelussa nähtävässä Myyrä: Johtolangat -ohjelmassa.

Roope Salmisen kanssa tuoreimman jakson tapahtumia analysoi edellisen kauden myyrä Mikko ”Pyhimys” Kuoppala.

Mikon tavoitteena on päästä myyrän jäljille. Hän kerää jaksoista poimimansa johtolangat vihjeseinälle, johon kauden edetessä kerääntyy enemmän ja enemmän vinkkejä myyrän henkilöllisyydestä.

Myyrä sunnuntaisin 3.4. alkaen MTV3 klo 21.00.