Viemärit pumppaavat sameaa vettä virtaan, pinnalla kelluu harmaata vaahtoa – karut kuvat paljastavat suurkaupungin järkyttävän tilan

Rahul Jainin dokumentti näyttää ympäristön tuhoutumisen Intian Delhissä. Elokuvan taustalla on runsaasti suomalaisväriä.

Delhin miljoonakaupunkia peittävä savusumu sattuu keuhkoihin ja saa yskimään.

– Jos sulkee silmät ja ajattelee väriä, joka liittyy hajuun, väri on pikimusta. Se on sammutetun palon haju, kuvailee delhiläinen koulutyttö.

Musta on myös Delhin läpi virtaava Jamuna-joki. Viemärit pumppaavat sameaa vettä virtaan, jonka pinnalla kelluu harmaata vaahtoa. Virrassa veneellään lipuva mies valittaa, ettei joelle soutelemaan haluavia asiakkaita enää ole. Kun ihmiset näkevät joen, he vain lähtevät pois.

– Jumalat ja ihmiset ovat muuttuneet. Kaikki on muuttunut, hän sanoo lannistuneena.

Delhin liepeillä on neljä kaatopaikkaa. Valtavat jätevuoret jättävät varjoonsa jopa korkeat kerrostalot, joita kohoaa jatkuvasti lisää ja joiden tieltä katoavat pellot ja metsät.

Ulkolämpötila on +50 astetta, eikä sateita kuulu. Kun sateet vihdoin tulevat, ovat ne pahimmat vuosikymmeniin, ja kaikkialla tulvii.

Ohjaaja Rahul Jain teki dokumentin yhteistyössä suomalaisten kanssa.

Tuomiopäivän kuvasto on peräisin Rahul Jainin, 31, dokumenttielokuvasta Invisible Demons – Tuhon merkit (2021). Elokuvan nimi viittaa mikroskooppisen pieniin saastehiukkasiin, joita silmä ei voi havaita. Ne ovat kuin ilmassa kiitäviä nuolia, jotka tunkeutuvat kaikkialle.

Vuonna 2021 julkaistun tilaston mukaan maailman kolmestakymmenestä saastuneimmasta kaupungista kaksikymmentäyksi oli Intiassa. Delhi oli sijalla neljä.

Delhistä kotoisin oleva dokumentaristi on kertonut haastatteluissa ahdistuneensa kotikaupunkinsa tilasta ja halunneensa näyttää maailmalle, mitä muuallakin saattaa olla edessä, jos piittaamattomuus ympäristöstä jatkuu ja päätöksiä tehdään vain jatkuvan kasvun näkökulmasta.

Jain on opiskellut California Institute of the Artsissa ja asunut vuosia Yhdysvalloissa. Dokumenttia tehdessään hän palasi Intiaan. Hänen edellinen dokumenttinsa, samalla tavoin väkevästi puhutteleva Machines (2016) kuvasi tekstiilitehtaan epäinhimillisiä työolosuhteita Gujaratissa Intiassa.

Lisähappea tarvitaan.

Uuden dokumentin tyyli on toteava. Jain on kertonut, ettei hän halunnut elokuvaansa tutkijoita, virkamiehiä tai poliitikoita selittämään saasteiden syitä ja seurauksia. Kuvat kertovat enemmän kuin puhuvat päät. Muutamien uutisvälähdysten ohella dokumentissa. Äänessä ovat tavalliset delhiläiset, joiden elämään saasteet ja ilmastonmuutos suoraan vaikuttavat.

Jain kuvailee itseään elokuvassa lyhyesti ilmastointilapseksi. Hän on kuulunut niihin etuoikeutettuihin, jotka ovat eläneet elämänsä ilmastoiduissa taloissa suojassa kuumuudelta, tulvilta ja saastehiukkasilta. Valtaosa intialaisista voi vain haaveilla samasta.

Rahul Jain on itse saanut nauttia ilmastoinnista ja ilmanpuhdistimista lapsesta saakka.

Elokuvan synkkyydestä huolimatta varsinkin suomalaisyleisöllä on syytä ylpeyteen. Invisible Demons päätyi viime vuonna Cannesin elokuvajuhlille – ensimmäisen pitkänä suomalaisdokumenttina.

Päätuottajana on Iikka Vehkalahti, joka oli mukana myös Machinesissa. Dokumentin taustalla on myös muuta sinivalkoista väriä: yhtenä kuvaajana on toiminut Tuomo Hutri, foley-äänistä vastaa Heikki Kossi, ja musiikin on säveltänyt harmonikkataiteilija Kimmo Pohjonen.

Invisible Demons – Tuhon merkit, Yle Areena & tiistaina 5.4. Teema & Fem klo 21.55