Nämä piirteet Johanna-vaimossa hurmasivat Renny Harlinin kertaheitolla: ”Miehet rakastuvat äitinsä kaltaisiin”

Johanna ja Renny Harlin avaavat ovensa niin kotiinsa, häihinsä kuin kaikkein intiimeimpiin hetkiinsä huhtikuussa alkavassa The Harlins -ohjelmassa. Kreikassa asuva pariskunta avaa IS:n haastattelussa sitä, mikä sai heidät salamarakastumaan toisiinsa ja miksi he haluavat tehdä intiimeistä hetkistään julkista.

– Olemme todella samanlaisia.

Tämä oli yksi merkittävä syy sille, että Johanna Kokkila (nyk. Harlin) ihastui kuuluisaan suomalaisohjaajaan, kun hän tapasi Renny Harlinin Luokkakokous 3 -elokuvan kuvauksissa kesällä 2020.

Molemminpuolinen ystävyys muuttui nopeasti salamarakastumiseksi, jota pariskunta on sittemmin esitellyt sosiaalisessa mediassa ja esittelee pian myös mtv-palvelun uutuussarjassa The Harlins. Sarja alkaa 27. huhtikuuta.

Kumpikin kertoo olevansa ihmistyyppiä, joka ei halua piilotella tunteitaan, vaan niistä puhutaan avoimesti ja ne näytetään myös muille.

– Puhumme aina toisillemme tosi kauniisti ja näytämme tunteemme. En halua piilottaa niitä myöskään muilta, 62-vuotias Renny Harlin sanoo.

– Suomalaiset ovat usein sellaisia, että kel onni on, se onnen kätkeköön, mutta en usko sellaiseen. Olemme molemmat avoimia ja rehellisiä ja haluamme jakaa onnemme maailmalle, hän jatkaa.

Renny Harlin kertoo kutsuvansa Johanna-vaimoaan muun muassa kullannupuksi, enkeliksi ja prinsessaksi.

Johanna nyökyttelee vieressä ja korostaa sitä, miten samankaltaisia he ovat tunteiden jakamisessa ja näyttämisessä. Kumpikin kutsuu toisiaan kotona kullaksi tai rakkaaksi, ja rakkaudentunnustuksia jaetaan päivittäin.

– Ihastuimme varmasti niin nopeasti siksi, että näemme itseämme toisissamme. Meillä on samanlaiset toiveet, arvot ja luonteenpiirteet, 28-vuotias Johanna sanoo.

Samankaltaisuus korostuu monissa muissakin asioissa. Esimerkiksi jatkuva reissaaminen on Johannalle tuttua jo lapsuudesta ja nuoruudesta. Pariskunta on ehtinyt asua pysyvämmin Bulgariassa, Lontoossa ja Kreikassa ja viettää aikaa New Yorkissa, Miamissa, Ranskassa ja Italiassa.

Pariskunta on edennyt nopeaa vauhtia, eikä ikäero ole ollut esteenä.

Toukokuussa he muuttavat pysyvästi Miamiin, sillä heidän esikoistyttärensä syntyy kesällä.

– Meidän suhteemme salaisuus on myös siinä, että elämme minun näköistä elämääni, sillä olen aina tottunut liikkumaan jatkuvasti paikasta toiseen, Johanna sanoo.

– Eikä sillä ole niin väliä, missä asumme, sillä Rennyn vierellä koen olevani aina kotona.

Miami valikoitui lopulliseksi tukikohdaksi, koska Renny kertoo kyllästyneensä Los Angelesiin, jossa hän ehti asua yli 30 vuotta.

The Harlins alkaa 27. huhtikuuta mtv-palvelussa.

Renny herkistyy pohtimaan, miksi hän tiesi niin nopeasti, että Johanna on hänelle juuri oikea kumppani: Johanna muistuttaa paljon hänen äitiään.

– Olen oppinut avoimuuteni ja herkkyyteni äidiltäni, ja jokainen mies etsii lopulta äitinsä kaltaista ihmistä. Rakastuin Johannassa juuri hänen herkkyyteensä ja empaattisuuteensa. Johannalle on aina tärkeintä se, miltä muista tuntuu. Arvostan ja kunnioitan häntä niin paljon, Renny sanoo kyynelsilmin ja saa Johannankin herkistymään.

Renny uskookin tuovansa itsestään täysin uudenlaisen, herkän ja avoimen puolen esiin The Harlins -ohjelman myötä.

– Minulla on ollut sellainen tunne, että suomalaiset näkevät minut kovana ja ylpeänä. Toivon, että voin näyttää, että olen erittäin herkkä, nöyrä ja kiitollinen kaikesta, mitä olen saanut.

Intiimien hetkien, kuten raskaustestin tulosten esitteleminen tv:ssä ei tunnu pariskunnasta lainkaan vieraalta.

– On vain etuoikeus, että joku haluaa taltioida tämän kaiken, mikä on meille niin merkityksellistä, Renny sanoo.

– Viime vuosi oli meille todella tärkeä, sillä oli kihlajaiset, häät ja raskausuutinen. On todella hienoa, että ne kaikki tärkeät hetket on dokumentoitu meille. Kameroihin tottui nopeasti ja työryhmästä tuli läheinen, joten emme lopulta edes miettineet, että tämä kaikki kuvataan, Johanna lisää.

Sarjassa seurataan Harlinien isoa vuotta niin punaisella matolla kuin arjen kommelluksissa. Pariskunta jakaa elämänsä niin työssä kuin vapaa-ajalla, ja sarjassa kurkataan myös kansainvälisten elokuvien kulisseihin.

Kasvatustieteiden maisteriksi valmistunut Johanna osallistuu ohjelman kuvausten aikana myös bikini fitness -kisoihin.

Vastarakastuneiden vauhdikas vuosi huipentuu tunnelmalliseen hääjuhlaan Ranskan Rivieralla, muuttoon uuteen maahan sekä yllättävän vauvauutisen myötä tapahtuviin elämänmuutoksiin. Kuvaukset päättyivät viime vuoden lopussa.

