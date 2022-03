Kristen Stewart, 31, toi avovaimonsa punaiselle matolle – umpirakastunut pari sukelsi intiimiin hetkeen kaikkien katsellessa

Hollywoodin supertähti Kristen Stewart kihlautui avopuolisonsa kanssa viime syksynä.

Vastikään valkokankaille tullutta Spencer-elokuvaa tähdittävä Kristen Stewart, 31, on yksi tämän hetken kuumimmista nimistä Hollywoodissa, eikä hän jäänyt huomiotta viimeöisessä Oscar-gaalassakaan.

Twilight-saagastakin tuttu Stewart saapui punaiselle matolle puolisonsa ja kihlattunsa Dylan Meyerin, 34, käsipuolessa.

Silmin nähden rakastunut pariskunta oli pukeutunut samankaltaisiin jakkupukuhenkisiin asuihin. Stewartilla oli napaan asti aukinainen valkoinen kauluspaita, musta pikkutakki ja mustat lyhyet shortsit. Meyerin valkoinen paita oli puolestaan napitettu ylhäältä alaspäin ja hänellä oli shortsien tilalla pitkät suorat housut.

Salamavalojen välkkeessä pariskunta innostui vaihtamaan hellän suudelman.

Stewart oli Oscar-gaalassa ehdolla parhaan naisnäyttelijän palkinnon saajaksi roolisuorituksestaan elokuvassa Spencer. Stewart esitti elokuvassa prinsessa Dianaa.

Loistavasta roolisuorituksestaan huolimatta palkinto jäi Stewartilta tällä kertaa pokkaamatta. Parhaasta naispääosasta palkittiin Jessica Chastain roolisuorituksestaan elokuvassa The Eyes of Tammy Faye.

Kristen Stewart ja Dylan Meyer ovat pitäneet yhtä muutaman vuoden ajan. He tapasivat toisensa ensimmäistä kertaa kuutisen vuotta sitten elokuvan kuvauksissa, mutta siitä meni vielä vuosia, ennen kuin he alkoivat seurustella. Viime vuoden marraskuussa he menivät kihloihin.

Stewart kommentoi hääsuunnitelmiaan Howard Sternin haastattelussa pian kihlausuutisen jälkeen.

– Olemme menossa naimisiin, aiomme tehdä sen, Stewart sanoi.

– Halusin, että minua kositaan, joten taisin aika selvästi takoa hänen päähänsä, mitä haluan. Hän onnistui siinä nappiin. Menemme naimisiin, se todella tapahtuu, hän jatkoi iloisena.

Samalla näyttelijä paljasti, millaiset häät hän haluaisin. Stewart on kertonut jo useampaan otteeseen, ettei niin sanottu häähössötys ole häntä varten.

–Haluan viettää niitä kotona. Haluan pysyä Losissa, jotta kaikki voivat tulla käymään. Haluan, että se on aika rentoa. Kukaan ei saata ketään alttarille. Seisomme vain ja lausumme valamme.

Lue lisää: Kristen Stewart meni kihloihin tyttöystävänsä kanssa – paljasti, millaiset häät haluaisi