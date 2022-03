Ensimmäiset Oscarit on jaettu – katso tästä kaikki palkitut

Elokuvahumu on käynnissä parhaillaan Hollywoodissa: kaikki nämä Oscarit on jo jaettu.

Elokuva-alan kuuluisimpia palkintoja jaetaan parhaillaan Los Angelesissa. Katso tästä jutusta kaikki Oscar-voittajat.

Gaalan avasivat tennistähdet Venus ja Serena Williams. He esittelivät ensimmäisen ohjelmanumeron, joka oli Beyoncen esittämän kappale Be Alive heidän elämästään kertovasta elämästä King Richard: Williamsien elämä.

Varsinaisia juontajia Oscar-gaalassa on tänä vuonna kolme: Amy Schumer, Wanda Sykes ja Regina Hall.

Ensimmäinen suorassa lähetyksessä Oscarin saanut oli parhaan naissivuosan näyttelijäpalkinnon odotetusti saanut Ariana DeBose musikaalielokuvasta West Side Story.

DeBose kiitti puheessaan muun muassa vuonna 1961 ilmestyneen alkuperäisen West Side Story -elokuvasovituksen tähteä Rita Morenoa, joka näyttelee roolin myös uudessa elokuvaversiossa.

– Sinun Anitasi raivasi tietä monille muille Anitoille, kuten minulle, DeBose kiitti Morenoa.

Rita Moreno voitti Oscar-palkinnon aikoinaan juuri tästä samasta Anitan roolista.

Eniten eli 12 Oscar-ehdokkuutta sai tänä vuonna 1920-luvun Montanaan sijoittuvalla lännendraamalla The Power of the Dog, joka kertoo karjatilaa pyörittävien veljesten (Benedict Cumberbatch ja Jesse Plemons) kitkeristä jännitteistä.

Muita voittajasuosikkeja ovat kuuroista vanhemmista ja perheen kuulevasta teinityttärestä kertova draama Coda – kahden maailman välissä, tennistähtien Venus ja Serena Williamsin nuoruudesta sekä näiden valmentajaisästä (Will Smith) kertova draama King Richard: Williamsien tarina, Steven Spielbergin ohjaama uusi versio klassikkomusikaalista West Side Story sekä tieteisseikkailu Dyyni.

Oscar-gaala järjestetään tänä vuonna 94. kerran. Gaalan näyttämönä on Oscareiden perinteinen juhlapaikka, Hollywoodin Dolby-teatteri Los Angelesissa.

Oscar-palkinnoista päättää Yhdysvaltain elokuva-akatemia, joka koostuu elokuva-alan ammattilaisista. Ilta-Sanomat seuraa Oscar-gaalaa.