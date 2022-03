Oscar-gaalan isoin uudistus sai Hollywoodin huippunimet kiehumaan – tätä kaikkea on ensi yönä luvassa

Oscar-gaalan tv-lähetyksen katsojaluvut ovat viime vuosina nuupahtaneet. Tänä vuonna katsojat yritetään houkutella takaisin neljällä uudistuksella.

Ohjaaja Steven Spielberg sai Oscar-ehdokkuudet West Side Story -musikaalin ohjaajana ja tuottajana. Hän on arvostellut Yhdysvaltain elokuva-akatemian päätöstä jakaa osa Oscar-palkinnoista ennen suoraa tv-lähetystä.

Oscar-gaala oli pitkään television palkintogaalojen kuningatar: oli glamouria, kultaisten palkintojen säihkettä, isoja elokuvatähtiä, näyttäviä välinumeroita, tunteikasta elokuvanostalgiaa – ja tähtijuontajat, jotka pitivät show’n sutkautuksillaan kasassa pystien jakamisen välissä.

Vuosia laskeneiden katsojalukujen pohja nähtiin kuitenkin viime vuonna, kun koronapandemian takia hyvin pienimuotoiseksi typistetyn juhlan tv-katsojaluvut romahtivat Yhdysvalloissa täysin.

Maanantain vastaisena yönä 94. kertaa järjestettävään Oscar-gaalaan on luvattu satsata jälleen entisaikojen malliin. Kaikkea tätä on tiedossa:

1. Tiivistetty tv-show

Kaikki tutut Oscar-palkinnot 23 eri palkintokategoriassa jaetaan myös tänä vuonna. Tähän liittyvä iso uudistus on kuitenkin saanut Yhdysvaltain elokuva-alan kiehumaan: tv-kanava ABC:n vaatimuksesta tv-show on tiivistetty kolmeen tuntiin, minkä takia Oscar-palkinnoista kahdeksan jaetaan jo ennen suoraa lähetystä.

Suoran tv-lähetyksen ulkopuolella jaetaan parhaan leikkauksen, lavastuksen, äänityön, alkuperäismusiikin, maskeerauksen ja hiussuunnittelun, lyhyen animaatioelokuvan, lyhyen dokumenttielokuvan ja lyhytelokuvan Oscar-palkinnot.

Nämä kahdeksan palkintoa jaetaan omassa gaalaosiossa, joka alkaa tuntia ennen kansainvälistä suoraa tv-lähetystä. Tiivistelmä niistä esitetään suoran lähetyksen lomassa.

Ohjaaja Guillermo del Toro ei pidä siitä, että osa Oscareista jaetaan jo ennen tv-lähetystä. Hän on käsikirjoittanut rikoselokuvan Nightmare Alley yhdessä vaimonsa Kim Morganin kanssa.

Muun muassa Oscar-ehdokkaana olevan Nightmare Alleyn ohjaaja Guillermo del Toro on kritisoinut voimakkaasti päätöstä jättää osa palkintokategorioista suoran Oscar-lähetyksen ulkopuolelle. Ratkaisua ovat arvostelleet myös ohjaajat Steven Spielberg, Denis Villeneuve ja Jane Campion, jotka ovat niin ikään ehdokkaina.

Monet ovat huomauttaneet elokuvanteon olevan ryhmätyötä, jossa jokaisen työpanos on merkityksellinen. Tiettävästi ainakin kaksi äänimiksaajaa on eronnut Oscar-palkinnot jakavasta Yhdysvaltain elokuva-akatemiasta protestiksi.

2. Juhlapaikka

Oscar-gaalan valmistelut olivat meneillään Hollywoodin Dolby-teatterissa jo aiemmin tällä viikolla.

Viime vuonna Oscar-gaalan pääasiallinen tapahtumapaikka oli hyvin poikkeuksellinen: Los Angelesin päärautatieasema Union Station.

Tänä vuonna gaala palaa kokonaisuudessaan Hollywoodin tuttuun Dolby-teatteriin, jossa Oscarit on jaettu vuodesta 2002 alkaen.

3. Juontajien paluu

Koomikko ja näyttelijä Amy Schumer juontaa Oscar-gaalan yhdessä Wanda Sykesin ja Regina Hallin kanssa.

Kolmena viime vuonna Oscar-gaalassa ei ole ollut lainkaan virallista isäntää, vaan show on edennyt käytännössä palkintoja jakamaan saapuneiden elokuva-alan tähtien välijuontojen varassa.

Tänä vuonna gaalaan on pestattu jälleen juontaja – tai juontajat, sillä heitä on kolme: iltaa emännöivät näyttelijät Amy Schumer, Regina Hall ja Wanda Sykes. Edellisen kerran Oscar-gaalan lavalla on nähty kolmen juontajan poppoo vuonna 1987.

4. Uusi palkinto

Ensimmäistä kertaa ikinä Oscar-gaalassa jaetaan myös yleisön äänestämiä palkintoja. Tavallisten katsojien Twitter-palvelussa äänestämät palkinnot jaetaan sekä viime vuoden suosikkielokuvalle että kaikkien aikojen elokuvakohtaukselle. Kumpikaan näistä tunnustuksista ei kuitenkaan ole varsinainen Oscar-palkinto.

Benedict Cumberbatch sai Oscar-ehdokkuuden 1920-luvun Montanaan sijoittuvasta lännendraamasta The Power of the Dog.

Eniten ehdokkuuksia sai tänä vuonna Pianosta (1993) tunnetun Jane Campionin ohjaama lännendraama The Power of the Dog, jolla on 12 Oscar-ehdokkuutta. Se sai ehdokkuudet kaikissa näyttelijäkategorioissa.

1920-luvun Montanaan sijoittuva draama kertoo veljensä uuteen vaimoon rakastuvasta lännenmiehestä, jota näyttelee Benedict Cumberbatch.

Kymmeneen ehdokkuuteen ylsi Denis Villeneuven ohjaama tieteisdraama Dyyni, jonka ehdokkuuksista puolestaan yksikään ei tullut näyttelijöille. Frank Herbertin tieteisklassikkoon perustuva Dyyni kertoo nuoresta miehestä, joka matkaa perheensä kanssa planeetalle suojellakseen sieltä saatavaa arvokasta maustetta.

West Side Story -musikaalin uusi versio sai yhteensä seitsemän Oscar-ehdokkuutta.

Kenneth Branaghin ohjaama ja Pohjois-Irlannin 1960-luvun levottomuuksiin sijoittuva Belfast-draama sai 7 ehdokkuutta. Samaan määrään ylsi West Side Storyn uusi musikaaliversio, jonka on ohjannut Steven Spielberg. Molemmat elokuvat toivat Oscar-ehdokkuudet myös ohjaajilleen.

Elämäkertadraama King Richard: Williamsien tarina sai kuusi Oscar-ehdokkuutta. Will Smith sai kaksi ehdokkuutta: toisen miespääosasta, toisen elokuvan tuottajana.

Kuudella ehdokkuudella gaalassa pääsevät jännittämään elämäkertadraaman King Richard: Williamsien tarina tekijät. Elokuva kertoo tennistähtisiskosten Venus ja Serena Williamsin nuoruudesta ja heidän valmentajaisästään Richard Williamsista, jota näyttelee elokuvan tuottajanakin toimiva Will Smith.

Neljän ehdokkuuden elokuvia ovat Adam McKayn ohjaama katastrofisatiiri Don’t Look Up, Haruki Murakamin novelliin perustuva japanilainen draama Drive My Car, meksikolaisen ohjaajan Guillermo del Toron rikosdraama Nightmare Alley sekä 1950-luvun tv-tähtien Lucille Ballin ja Desi Arnazin parisuhteesta kertova draama Being the Recardos.

Suomen tarjokas Oscar-gaalaan oli Juho Kuosmasen ohjaama matkaelokuva Hytti nro 6, mutta se ei saanut kansainvälisen elokuvan Oscar-ehdokkuutta.

Parhaan dokumenttielokuvan Oscarista kilpaileva Tulella kirjoitettua (Writing with Fire) on kuitenkin tuotettu osittain suomalaisella rahoituksella. Yksi elokuvan tuottajista on suomalainen John Webster.

Oscar-gaala esitetään Teema & Fem -kanavalla suorana lähetyksenä maanantain 28.3. vastaisena yönä. Punaisen maton juhlallisuudet alkavat yöllä klo 1.30 ja varsinainen Oscar-gaala klo 3.00. Ilta-Sanomat seuraa gaalan tapahtumia.