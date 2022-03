Päiväkodin ruuasta löytyy mikrosiru – Ylen koukuttava uutuussarja paneutuu vakaviin ruokaväärennöksiin ja laittomaan eläinkauppaan

Rahanpesua, talousrikoksia, laitonta eläinkauppaa, elintarvikeväärennöksiä. Ylen uutuussarja Transport tarjoaa monitasoista jännitystä suomalaisten huippunäyttelijöiden kera. Sarjan ohjaaja Auli Mantila haluaa nostaa esiin EU:n nopeasti kasvavan rikollisuuden alan.

Helsinkiläisen päiväkodin ruuasta löytyy mikrosiru, ja nuori toimittaja Johanna (Emmi Parviainen) alkaa selvittää, miten siru on päätynyt suurkeittiöön.

Pian hän löytää itsensä keskeltä hämärää eläinkauppaa matkustaessaan ympäri Eurooppaa.

Ohjaaja-käsikirjoittaja Auli Mantilan uutuussarja Transport on kutkuttava tarina talousrikosten, rahanpesun ja ruokaväärennösten maailmasta, ja se on herättänyt jo paljon kansainvälistä kiinnostusta.

Ruokaväärennökset kiinnostivat Mantilaa teemana, koska se on nykyään Euroopan toiseksi nopeimmin kasvava rikollisuuden haara.

– Minua kiinnostaa ylipäätään kaikenlainen piilorikollisuus, joka tulee vahingossa esiin. Ja draamasarja puolestaan tarvitsee katsojalle henkilökohtaisen kokemuksen toimiakseen. Ruoka on todella intiimi ja tärkeä alue ihmisille.

Suomessa vuonna 2013 paljastunut hevosenlihaskandaali herätti Mantilan elintarvikeväärennöksiin.

– Meillä on aika ajoin ollut erilaisia ruokaväärennöstapauksia. Rikollisuus alalla on lisääntynyt juuri siksi, että sitä on hankala valvoa ja todentaa, Mantila sanoo.

– EU:ssa ruualla on vapaa liikkuvuus, ja tuontiasiakirjat tarkistetaan vain EUn ulkorajalla. Sen jälkeen lastit voivat vapaasti jatkaa matkaa.

Sarjassa on kolme erillistä tarinaa ja päähenkilöä (Pirkko Hämäläinen, Emmi Parviainen, Maria Heiskanen). Tarinalinjat yhdistyvät vähitellen kertomukseksi tavallisista ihmisistä paineen alla.

Avausjaksossa kaikki päähenkilöt joutuvat tahoillaan todella ikävään tilanteeseen.

– En halunnut tehdä mitään kädenlämpöistä sarjaa, vaan halusin haastaa itseni kirjoittamaan rohkeasti, sillä hyvä juoni syntyy siitä, kun ihmiset joutuvat kunnolla pulaan, Mantila sanoo.

– Kun ihmisten elämä tehdään ensin vaikeaksi, niin sen jälkeisestä sinnittelystä ja selviämisestä syntyy kunnon draamaa.

Toimittaja Johannan (Emmi Parviainen) tonkiessa laitonta eläinkauppaa maailmalla käy ilmi, että Suomeen tuotavan lihan tarkastuksista vastaava rajaeläinlääkäri Erik (Juhani Laitala) on ollut pitkään kadoksissa.

Katoamisesta kiinnostuva vakuutustarkastaja Inkeri (Maria Heiskanen) ihmettelee, mikseivät Erikin omaiset ole hakeneet miehestä henkivakuutuskorvauksia.

Erikin vaimo puolestaan (Kaija Pakarinen) on alkoholisoitunut opettaja, jonka kaksi aikuista lasta (Arttu Kapulainen ja Ulla Raitio) ovat ajautuneet riitaisasti erilleen toisistaan.

Sarjan kolmas tarina liittyy pitkän linjan pankinjohtajaan Marianneen (Pirkko Hämäläinen), joka tekee virheinvestoinnin miesystävänsä (Santeri Kinnunen) vuoksi ja sekaantuu sitä peitellessään kansainväliseen rahanpesuun.

Pirkko Hämäläisen esittämä pankinjohtaja ajautuu vakaviin ongelmiin joutuessaan hämäräperäisen bisnesmiehen (Antti Virmavirta) kynsiin.

Tarinaan sotkeutuvat Jukka Puotilan, Antti Virmavirran ja Janne Virtasen esittämät henkilöhahmot, ja pian tapahtumat eskaloituvat todella piinaaviksi.

Tunnettujen näyttelijöiden lista vain jatkuu, sillä muissa rooleissa ovat muun muassa Pertti Sveholm, Ville Virtanen ja Pekka Strang.

Ohjaaja korostaa, että alun synkkien tapahtumien jälkeen sarjan sävellaji on varsin hyväntahtoinen.

– Päähenkilöinä nähtävät naishahmot eivät jää omien kohtaloidensa alle, vaan alkavat toimia ja tekevät kaikkensa, että he selviävät vaikeista tilanteista. Sarjan huumori syntyy ihmisten sinnikkyydestä.

Mantila selventää, että hän haluaa näyttää, miten jokainen ihminen pystyy tekemään vilppiä – ja kuinka ihminen, joka haluaa hyvää, päätyy tekemään pahaa.

– Lopulta päähenkilöt ovat kuitenkin varsin reipasta porukkaa.

Emmi Parviaisen näyttelemä toimittaja hankkii tietoja laittomasta eläinkaupasta ja ruokaväärennöksistä suurella riskillä.

Sarjan jokainen rooli kirjoitettiin ennalta juuri kyseisille näyttelijöille, ja yksi yllätysnimi joukossa on Ruotsissa upean uran tehnyt Maria Heiskanen, joka lopetti näyttelemisen jo vuosia sitten.

– Työskentelen nykyään terapeuttina. Kouluttauduin uudelle alalle, koska olen aina ollut kiinnostunut psykologiasta. Mutta kun Auli soitti ja pyysi mukaan, kiinnostuin sarjasta heti. Tuntui todella ihanalta palata hetkeksi tuttuun, vanhaan maailmaan. Kerran näyttelijä, aina näyttelijä, Heiskanen hymähtää.

Näyttelemisen jo vuosia sitten lopettanut Maria Heiskanen suostui rooliin, koska piti sarjan käsikirjoituksesta sekä Auli Mantilan ohjaustavasta.

Juuri Mantilan psykologinen silmä oli syynä siihen, miksi Heiskanen halusi mukaan tähän projektiin. He ovat tehneet kerran aiemmin töitä yhdessä.

– Auli on erityinen ohjaaja. Hänellä on ilmiömäinen kyky hahmottaa maailmaa ja luoda näyttelijöille mielekäs tila, jossa tutkia hahmoa.

Heiskasen roolihahmo Inkeri on työlleen omistautunut ja ihmisistä kiinnostunut yksinäinen susi.

– Aulin kirjoittamat roolit eivät ole latteita tai yksioikoisia. Myös Inkeri on vahva nainen, joka luottaa omaan sisäiseen ääneensä.

Myös itse tarinan aiheet ovat Heiskasen mielestä erittäin kiinnostavia.

– Esimerkiksi tämä ruokaväärennösten laajuus Euroopassa on järkyttävää, ja sarjassa käsitellään todella tärkeitä teemoja.

Transport 27.3. alkaen sunnuntaisin TV1 klo 21.05. Koko kausi on jo nähtävissä Yle Areenassa.