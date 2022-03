1980-luvun pelätyin ohjelma palaa – tältä lisko-Dianan esittäjä näyttää nykyään

Undulaatteja syövät liskoihmiset palaavat ruutuun, kun V-sarjan alkuperäinen kausi uusitaan Elisa Viihde Viaplaylla.

1980-luvun Suomessa pelättiin Tshernobyliä, Venäjää ja V-sarjaa. Maaliskuussa 2022 voidaan kysyä, onko mikään muuttunut, kun se aito alkuperäinen V-sarjakin palaa takaisin.

V:ssä ihmisiksi naamioituneet avaruuden liskoihmiset saapuivat maahan ystävällisin elkein, mutta brutaali totuus heidän aikeistaan paljastui pian.

Amerikkalainen kulttisarja on jäänyt kutkuttamaan mieltä, kuten Ilta-Sanomien lukijat muutama vuosi sitten kertoivat.

– Vieläkin muistaa sen kohtauksen, kun naama repeää, ja sen alta paljastuu lisko, nimimerkki Hoohoo kirjoitti.

V:n päänäyttelijöinä nähtiin hyvikset Faye Grant ja Marc Singer sekä pahikset June Chadwick ja Jane Badler.

– Olin ala-asteikäisenä herkkä lapsi, kun katsoin tätä sarjaa. Meillä sai vapaasti katsoa mitä vaan ohjelmia, vanhemmat olivat sitä mieltä, että kunhan lapset tietää, ettei ne ole tosijuttuja, niin ei pelkää. Mutta minä pelkäsin. Sen jälkeen, kun näin sen nahan repeämisen ja liskon paljastumisen, nukahtaminen oli viikkoja vaikeaa, ja vähän väliä mielessä pyöri fantasia, että oma nahkani repeäisi ja paljastaisi liskon, ja kaikki hylkäisivät ja yrittäisivät tappaa, Tanja tunnusti.

Sarjan pahiksista kamalin, liskoviettelijätär Diana (Jane Badler) heitti marsuja ja undulaatteja suuhunsa, ja 1980-luvun pikkukatsojat vapisivat pelosta. Koulujen välitunneilla puhuttiin tarkkaan, mitä kamalaa lapsilta kielletyssä sarjassa oli tapahtunut edellisessä jaksossa.

Jane Badler löysi faninsa somen ansiosta.

Britti Jane Badler, 68, päätyi Dianaksi lähdettyään The Doctors -saippuasarjasta. Rooli sopi näyttelijälle, joka oli halunnut pitkään iltatelevisioon. Koe-esiintymisen jälkeisenä päivänä Badler oli jo istumassa maskeerauksessa, ja hänen päästään tehtiin muotti. Hän ei olisi koskaan uskonut, millaiseen suosioon sarja päätyisi. Sitä fanitetaan yhä.

– Siihen aikaan sarja oli vain työtäni. Se oli minisarja ja tiesin, että siihen satsataan isolla budjetilla, mutta en osannut kuvitella, kuinka suuri sarjasta tulisikaan.

Hän muisteli Horrorgeeklife-sivuston haastattelussa tehneensä vastineen Instagram-liven mielenterveyskuukauden kunniaksi ja näki järjestäjän laittaneen hänestä V-sarjan roolikuvan osoittelemassa aseen kanssa.

– Olin häkeltynyt aluksi, mutta ajattelin sitten, että tästä hän varmaan minut parhaiten tuntee. Sarja oli iso hitti ennen sosiaalisen median aikaa. Somen tultua tajusin yhtäkkiä, että minullahan on paljon faneja ympäri maailmaa, enkä ollut tietoinen asiasta aiemmin.

Sarjan sankaria Mike Donovania näytellyt Marc Singer pakersi pienempien roolien parissa ennen suurimpia tuotantojaan eli The Beastmaster -elokuvaa ja V-sarjaa.

Nykyisin 74-vuotias kanadalaisnäyttelijä vaikuttaa pääosin teatterissa, mutta on tehnyt rooleja sarjoissa Beauty and the Beast ja Arrow.

Niin Badler kuin Singer nähtiin molemmat V-sarjan uudessa tulemisessa muutamia vuosia sitten. Kaksi kautta kestänyttä jatkosarjaa tehtiin vuosina 2009–2011. Alkuperäiset V-näyttelijät eivät kuitenkaan palanneet tuttuihin rooleihinsa, vaan esittivät muita.

V-sarja sai ensi-iltansa Suomessa helmikuussa 1988. Vain kuukausi ensinäytön jälkeen television ohjelmaneuvosto suositteli MTV:tä siirtämään sarjan esitysaikaa myöhemmäksi. Sitten se vedettiin kokonaan pois viiden jakson jälkeen. Tilalle tuli tuttu ja turvallinen Ihmemies.

MTV:n ohjelmapäivystykseen tulvi soittoja, joiden perusteella kansa oli jakautunut V:n suhteen kahtia. Vihaisia soittoja tuli keski-ikäisiltä naisilta ja kiitoksia nuorilta pojilta ja heidän isiltään. Sarjaa seurasi noin 800 000 katsojaa.

MTV:n silloinen ohjelmajohtaja Jorma Sairanen ihmetteli kohua V:n ympärillä Ilta-Sanomille 1988. Hänen mukaansa Ruotsissa sarja nostatti pienoista mölyä, mutta sieltä opastettiin, että on aivan sama mihin aikaan sarjan näyttää, nuoret katsovat sen kuitenkin.

– Jos ohjelmistostamme on vuoden aikana kymmenen tuntia vähän kyseenalaisiakin ohjelmaa, niin en nyt pitäisi sitä näin tärkeänä asiana. V:n aihe on niin ulkona todellisuudesta, sehän on fantasiaa. Lapset ovat tottuneet kaikenmaailman avaruusolentoihin jo leluissaan ja piirroksissa.

Sairanen kertoi aikoinaan harkinneensa tarkkaan sarjan ostamista. V valmistui jo vuonna 1984, mutta vasta neljän vuoden päästä Sairanen uskoi ajan olevan sille otollinen. MTV:n versio oli leikelty ja siistitty.

