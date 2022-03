Peter O’Toole kertoi iskeneensä sänkyynsä yli tuhat naista, ja hänellä sanottiin olleen vuosien suhde prinsessa Margaretin kanssa – tähti myös pakotti vaimonsa outoon tekoon

Näyttelijä Peter O’Toole oli alkoholin ja tupakan suurkuluttaja sekä sarjahurmuri. Hänen väitetään kellistäneen sänkyynsä niin prinsessoja kuin filmitähtiäkin.

Kun irlantilais-englantilainen näyttelijä Peter O’Toole kuoli 81-vuotiaana joulukuussa 2013, se ei tullut yllätyksenä. Tähti oli tunnettu rämäpäisistä elämäntavoistaan.

– Saan eniten liikuntaa, kun kävelen liikuntaa harrastavien ystävien arkkujen perässä hautajaissaatoissa, kuuluu yksi O’Toolen kuuluisimmista sutkautuksista.

Rankasta elämäntyylistään huolimatta O’Toolen ura oli merkittävä. Hänen läpimurtonsa oli Arabian Lawrence -klassikko (1962), joka esitetään Teemalla lauantaina 26. maaliskuuta. Perjantaina 18.3. kanavalla nähtiin jo O’Toolen toinen merkkityö, yhdeksän Oscarin Viimeinen keisari (1987).

Arabian Lawrence -elokuvassa Omar Sharifin kanssa 1962.

O’Toole oli peräti kahdeksan kertaa Oscar-ehdokkaana, mutta ei voittanut kertaakaan. Hänelle myönnettiin kunnia-Oscar elämäntyöstään vuonna 2003, mutta hän ei aluksi aikonut ottaa sitä vastaan.

– Olen yhä mukana pelissä ja saatan pian voittaa sen ihanan pirulaisen muutenkin, O’Toole kuittasi.

Reginald Johnstonin roolissa elokuvassa Viimeinen keisari 1987.

Leedsissä varttunut O’Toole kävi katolista koulua ja imi jo nuorena alkoholia ja tupakkaa. O’Toole pelkäsi koulun nunnia, joiden väitti pahoinpidelleen häntä ”korjatakseen” hänen vasenkätisyytensä.

O’Toole kaavaili journalistin uraa ja kokeili sitä Yorkshire Evening Post -lehdessä, mutta hänen kirjoittamistaan on kerrottu pidetyn ”liian värikkäänä” faktapohjaiseen muotoon. Hän suuntautui pian teatteriin, opiskeli maineikkaassa Royal Academy of Dramatic Art -koulussa ja saavutti nopeasti menestystä Bristol Old Vic -teatterissa.

Tarinat hurjasta nuorukaisesta olivat alkaneet jo varhain. Hän kertoi menettäneensä poikuutensa 13-vuotiaana viisikymppiselle stripparille ja maanneensa sen jälkeen yli tuhannen naisen kanssa. Hänellä on väitetty olleen 1960-luvulla jopa kahdeksanvuotinen suhde prinsessa Margaretin kanssa.

Peter O’Toole vuonna 1980.

Hänen on kerrottu lyöneen menestyksekkäästi 150 dollarin vedon siitä, että pääsee sänkyyn aikansa seksisymbolien Jayne Mansfieldin, Anita Ekbergin ja Diana Dorsin kanssa.

Vastaavia tarinoita liikkuu kymmenittäin, Elizabeth Taylorista Audrey Hepburniin.

– Katharine Hepburn kutsui minua siaksi ja juopoksi, mutta ei tule mieleen ketään muuta, jota en olisi saanut, O’Toole sanoi kerran.

O’Toole meni vuonna 1959 naimisiin näyttelijä Siân Phillipsin kanssa. Pari sai kaksi lasta, mutta 20 vuotta kestänyt liitto oli myrskyisä. Phillips syytti miestään henkisestä julmuudesta ja mustasukkaisuudesta.

Peter O’Toole ja hänen vaimonsa Siân Phillips New Yorkissa 1964.

Hän kertoi O’Toolen muun muassa kerran heittäneen kaikki vaimonsa vaatteet ikkunasta ulos, koska piti niitä masentavan näköisinä.

Sen jälkeen O’Toole vaati jotain outoa: Phillipsin oli pukeuduttava vain miehensä vaatteisiin.

Viisikymppisenä, vuonna 1983, O’Toole sai kolmannen lapsen silloisen tyttöystävänsä, malli Karen Brownin kanssa.

O’Toole oli menettää henkensä useaan otteeseen jo 1970-luvulla. Hänen vatsaoireitaan luultiin viinan aiheuttamiksi, mutta kyseessä oli syöpä. Häneltä poistettiin vuonna 1976 haima ja osa vatsalaukusta. Hän hellitti tavoistaan sen verran, että viski vaihtui viiniin ja olueen.

