Kun haluat paeta maailmantuskaa, nämä sarjat lohduttavat!

Järkyttävä maailmantilanne huolestuttaa, ja tv pursuaa tietoa sota-alueelta. Katsojat kaipaavat vastapainoksi tarjontaa, joka rauhoittaa ja josta tulee hyvä mieli. Tv-lehti listasi suoratoistosta 11 tällaista tärppiä.

Stand up -koomikko Midge (Rachel Brosnahan, kesk.) on pääosassa sarjassa The Marvelous Mrs. Maisel.

The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon Prime Video)

Ylistetty draamakomedia Gilmoren tyttöjen luojilta on edennyt jo neljännelle kaudelleen. Karkinvärisessä 1950-1960-luvuille sijoittuvassa laatutyössä keskiössä on kotiäitiyden kahleista irti repäisevä stand up -koomikko Midge (Rachel Brosnahan) aisaparinsa Susien (Alex Borstein) ja entisen aviomiehensä Joelin (Michael Zegen) kanssa. Dialogi ei ole niin nokkelaa kuin Gilmoren tytöissä, mutta sarjan fanit löytävät tuttuja naamoja Midgen matkan varrelta. Tarjolla on täydellistä pumpulieskapismia!

Emily in Paris (Netflix)

Kun haluat todella paeta maailmantuskaa, siihen paras valinta on Emily in Paris, jossa juonikuvio on niin helppo, ettei tarvitse käyttää aivokapasiteettia lainkaan. Voit vain ottaa rennosti, kuvitella itsesi pariisilaiseen kahvilaan hörppimään viiniä tai kahvia ja puhumaan naapurissa asuvasta kuumasta miehestä sekä ihastella kauniita ja värikkäitä vaatteita kesäisessä kaupunkivilinässä. Lily Collinsin tähdittämä sarja on myös Ulkopoliittisen instituutin johtajan Mika Aaltolan suosikkeja.

Emily in Paris on Lily Collinsin suurin rooli tähän mennessä.

Heartbeats (C More)

Heartbeats-sarjasta on C Morella niin ruotsalainen kuin norjalainen versio, mutta ruotsalainen voittaa tällä kertaa. Kahdeksanosainen sarja seuraa nuoruudestaan täysillä nauttivan parikymppisen Mion (karismaattinen Nora Rios) ja tunnollisen opiskelijapojan Andersin (Simon Edenroth) kohtaamista sekä sen seuraamuksia. Taidolla ja tunteella tehty draamasarja vie mennessään.

Kaikenkarvaiset ystäväni (Yle Areena)

Uusi versio ihanasta, vanhasta brittisarjasta pitää pintansa toisella kaudellaankin. James Herriot (sympaattinen Nicholas Ralph) pyrkii vakuuttamaan jurot maalaisisännät pätevyydestään Yorkshiressa. Sarja on täyttä eskapismia. 1930-luvun pikkukylässä viehättävät niin tarinan hahmot kuin viimeistelty visuaalisuus aamiaiskattauksineen kaikkineen. Ja ah, sitä orastavaa romanssia Helen Aldersonin (Rachel Shenton) kanssa.

Kultakala (Elisa Viihde Viaplay)

Alzheimerin tautiin sairastuvan äidin (Katariina Kaitue) ja tämän aikuisen tyttären (Miila Virtanen) välinen kinastelu sisältää myös isoja kahnauksia, mutta siitä huolimatta kepeässä draamasarjassa on mukana iso annos sydäntä ja lämmittävää huumoria. Anna Dahlmanin napakka ohjaus kulkee samalla pieniä arkisia kommelluksia huomioivalla sykkeellä kuin ihastuttavassa Aikuiset-sarjassakin.

Kultakalan pääosissa ovat Katariina Kaitue ja Miila Virtanen.

Love is Blind (Netflix)

Sarjan aivan mainiolla kakkoskaudella tavataan jälleen rakkaudenkaipuisia amerikkalaisia. Idea on simppeli: joukko naisia ja miehiä yrittää valita pelkkien keskusteluiden perusteella vastakkaisesta sukupuolesta itselleen mieluisan kumppanin ilman vilaustakaan tästä ennen valintaa. Sarjan persoonat ovat niin huikeita, että välillä itkettää ja välillä naurattaa.

Pääseekö Deepti vihille asti?

McCartney 3-2-1 (Disney+)

The Beatles -legenda Paul McCartney juttelee lennokkaasti elämästään ja ennen kaikkea musiikistaan, kun musiikkituottaja Rick Rubin vähän kannustaa. Kuusiosaisen keskustelusarjan runkona toimivat sekä Beatlesin että McCartneyn soolouran isot ja pienet kappaleet, joiden syntyä kaksikko analysoi leppoisasti niiden musiikkiraitoja kuuntelemalla. 79-vuotias tähti kertoo sydämellisesti myös ystävyydestään John Lennonin, George Harrisonin ja Ringo Starrin kanssa.

Murderville (Netflix)

Murhamysteeriä ja komediaa yhdistelevän sarjan koukku on se, ettei jakson julkkisvieras (mukana muun muassa Conan O'Brien ja Sharon Stone) tiedä ohjelmasta etukäteen mitään. Kokelaaksi poliisilaitokselle tuleva vieras selvittää erikoisen tutkijan (Will Arnett) kanssa murhaa itse koko ajan improvisoiden. Näyttelijöiden pokan pettäminen on riemastuttavasti jätetty sarjaan, mikä on hauskinta puolituntisissa jaksoissa.

Will Arnett saa apurikseen Ken Jeongin.

Suklaakoulu (Netflix)

Haluatko katsella ruokarealityä täynnä herkullista estetiikkaa mutta ilman pää punaisena huutamista? Tähän tarpeeseen toimii Suklaakoulu. Hurmaavan kondiittorimestarin Amaury Guichonin johdolla kilpailijat valmistavat suklaasta taideteoksia oivaltavilla tekniikoilla. Jo valmiiksi taitavat kisaajat ovat mukana oppiakseen mestarilta lisää, eivät tullakseen nöyryytetyksi.

Tämäkin taideteos on tehty täysin suklaasta!

The Gilded Age (HBO Max)

1870-luvulta käynnistyvä draamasarja seuraa kahta perhettä, joiden kautta valottuvat New Yorkissa pitkään asuneen rikkaan yläluokan ja näiden inhoamien äkkirikastuneiden nousukkaiden väliset jännitteet. Vaikka Downton Abbeyn käsikirjoittajan Julian Fellowesin luoma uutuussarja on täynnä ylenkatseita ja sosiaalista juonittelua, Manhattaniin keskuspuiston laidalle sijoittuvat tapahtuvat kuljettavat vaivattomasti aikaan, jolloin suurimmat ongelmat tarkoittivat pähkäilyä siitä, onko naapurissa järjestettäviin juhliin sopivaa osallistua.

Upeaa pukuloistoa The Gilded Agen tyyliin.

Hymyä! (C More)

Lahtisten lehtikeisariperheestä kertova Hymyä! on mitä komeinta ajankuvaa 1970-luvulta. Kyseessä ei ole mikään hassuttelu, vaan traaginenkin draama komiikalla höystettynä. Lisäpisteitä upeasta 1970-luvun musiikista sekä Janne Katajan hersyvästä Monsieur Mossesta ja Elsa Saision vakavasta mutta jämptistä Hymy Lahtisesta.

Janne Kataja on kuin luotu Monsieur Mosseksi.

Kirjoittajat: Pauliina Leinonen, Marja-Liisa Majasaari, Sanna Mattila, Anna-Maija Naakka, Taneli Topelius, Katri Utula.