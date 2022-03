Jennika Vikmanille, 26, napsahti roisi rooli uutuussarjassa – tokaisee harrastaneensa kimppakivaa Frederikin kanssa

Erika Vikmanin pikkusisko pääsi Hymyä!-sarjassa ensimmäiseen puherooliinsa.

Lehtikeisari Urpo Lahtisen elämästä kertova, fiktiivinen Hymyä!-sarja pyörähti käyntiin tällä viikolla C More -palvelussa. Draamasarjan ensimmäisessä jaksossa vilahtaa lyhyesti näyttelijänuraansa aloitteleva Jennika Vikman, 26.

Laulaja Erika Vikmanin, 29, pikkusisko esittää ohjelmassa Ilonaa, joka on yksi maskeeraaja Monsieur Mossen (Janne Kataja) salongin asiakkaista. Meikkauksen aikana hän kertoo harrastaneensa edellisiltana seksiä laulaja Frederikin, tuttavallisemmin Reetun, kanssa.

Aiemmin samana päivänä myös kaksi muuta naista oli kertonut Mosselle salongissa samanlaista tarinaa.

– Älä jaksa. Vaikka Reetu onkin aikamoinen sonni, ei se jaksa pelehtiä samana yönä kolmen naisen kanssa, Mosse toteaa Ilonalle kuultuaan tämän kertomuksen.

Pian selviää, että Ilonan tarina pitää paikkansa. Kaikki kolme naista olivat nimittäin harrastaneet yhteistuumin kimppakivaa laulajan kanssa.

Suulas Mosse ei malta olla kertomatta kuulemaansa juorua eteenpäin. Illan tullen hän selostaa tapahtumien kulun Lahtiselle ja kahdelle Hymyn toimittajalle.

– Tarinan opetus on se, että nämä naiset olivat uskovaisista perheistä ja serkuksia keskenään, Mosse päättää selostuksensa.

Pieni osa uutuussarjassa oli Jennika Vikmanin ensimmäinen puherooli. Hän kertoo puhelimitse Ilta-Sanomille, että päätyi mukaan sarjaan tuotannon pyynnöstä.

– Mulle laitettiin sähköpostia, että haluaisitko tulla pieneen puherooliin ja päätin tarttua tarjoukseen.

Sarjaa kuvattiin viime keväänä Vikmanin kotikaupungissa Tampereella. Kuvauksia 26-vuotias pirkanmaalainen kuvailee varsin mukavaksi kokemukseksi.

– Oli kiva päästä kerrankin sanomaan jotain. Olen tehnyt paljon avustajan hommia, mutta nyt oli mukava saada kosketusta puherooliin.

Vikman toivoo, että uutuussarja poikii hänelle lisää vastaavanlaisia projekteja.

– Tällä hetkellä ei ole mitään työn alla, mutta haluaisin kyllä tulevaisuudessa mukaan samanlaisiin projekteihin, Vikman kertoo IS:lle puhelimitse.

Jennika Vikman on useamman vuoden ollut mukana iskelmätähti Dannyn taustakuorossa. Viime syksynä hän pääsi opiskelemaan lauluntekijän ammattitutkintoa.

Vielä muutamia vuosia sitten Vikman panosti täysillä näyttelemiseen.

Lue lisää: Erika Vikmanin pikkusisko Jennika, 23, luo uraa näyttelijänä – siskokset ovat toistensa tukena: ”Nykyään meillä on tosi hyvät välit”

Nyt asiat ovat toisin. Helmikuussa Vikman kertoi Ilta-Sanomien haastattelussa tähtäävänsä omalle soolouralle.

– Olen pienestä lähtien nauttinut esiintymisestä ja laulamisesta, mutta riittämättömyyden tunne on jarrutellut haaveitani. Ajattelin, ettei minusta olisi siihen.

Samalla Jennika Vikman kertoi, että hänet on etenkin nuorempana sekoitettu usein isosisareensa Erika Vikmaniin. Häntä on muun muassa tultu kehumaan teatteriroolista sekä esiintymisistä Tangomarkkinoilla, vaikka kehut oli tarkoitettu tangokuningattarelle.

– Suhtauduin saamiini kehuihin pitkään epäilevästi. Mietin, että tietävätköhän ne varmasti, kenelle puhuvat. Nykyään Erika on jo niin tunnistettava, että meidät lähes aina erotetaan, Jennika Vikman kertoi IS:lle helmikuussa.

Hymyä! on katsottavissa C More -suoratoistopalvelussa.